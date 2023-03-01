Черная Лун, 2023

Восточная часть Мексики, провинция Веракруз, тихий городок Джакомулько, жизнь которого размеренно течет вместе с водами реки Лос Пескадос. В центре сюжета – жизнь большой семьи: старшая сестра с маленьким сыном, непутёвый средний брат-алкоголик, жена которого ушла к другому, младшая сестра-абитуриентка, которая мечтает сбежать в столицу, дедушка в деменции, который когда-то водил поезда, пока правительство не продало их Америке вместе с рельсами. Неожиданные новости поднимут весь город на протест и заставят каждого из героев принять решения, которые навсегда изменят их судьбы.