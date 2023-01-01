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Luna negra

Черная Лун, 2023

2023 / Мексика
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О фильме
Восточная часть Мексики, провинция Веракруз, тихий городок Джакомулько, жизнь которого размеренно течет вместе с водами реки Лос Пескадос. В центре сюжета – жизнь большой семьи: старшая сестра с маленьким сыном, непутёвый средний брат-алкоголик, жена которого ушла к другому, младшая сестра-абитуриентка, которая мечтает сбежать в столицу, дедушка в деменции, который когда-то водил поезда, пока правительство не продало их Америке вместе с рельсами. Неожиданные новости поднимут весь город на протест и заставят каждого из героев принять решения, которые навсегда изменят их судьбы.
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Тонатью Гарсия
В ролях
Эйлин Янез
Рауль Брионес
Хорхе Антонио Герреро
Изабель Луна
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черная Лун 1 постер
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