Черная Лун, 2023

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Постер фильма Черная Луна
6.8
Киноафиша Фильмы Черная Луна
6.8

Черная Луна

, 2023
Luna negra
Мексика / драма / 18+
Постер фильма Черная Луна
6.8

О фильме

Восточная часть Мексики, провинция Веракруз, тихий городок Джакомулько, жизнь которого размеренно течет вместе с водами реки Лос Пескадос. В центре сюжета – жизнь большой семьи: старшая сестра с маленьким сыном, непутёвый средний брат-алкоголик, жена которого ушла к другому, младшая сестра-абитуриентка, которая мечтает сбежать в столицу, дедушка в деменции, который когда-то водил поезда, пока правительство не продало их Америке вместе с рельсами. Неожиданные новости поднимут весь город на протест и заставят каждого из героев принять решения, которые навсегда изменят их судьбы.

В ролях

Эйлин Янез
Mercedes
Рауль Брионес
Miguel
Изабель Луна
Camila
Хорхе Антонио Герреро
Irvin
Dalia Xiuhcoatl
Marifer
Cupertino Álvarez
Abuelo
Rodrigo Colorado
Santiago
Лейди Гутьеррес
Muda
Хуан Пабло де Сантиаго
Manuel
Виктор Варона
Ramiro
Режиссер Тонатью Гарсия
Сценарист Тонатью Гарсия
Композитор Карло Айхльон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 марта 2023
Дата выхода
10 июня 2023 Мексика
Бюджет $2 000 000
Производство DMM Films
Другие названия
Luna negra, Black Moon, Чёрная луна

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 16 сентября 2024

Отзывы о фильме

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