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Ада Роговцева
Ада Роговцева
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Ада Роговцева
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Дата рождения
6 июля 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Ада Роговцева
Родилась 6 июля 1937 года. Глухов, Сумская область, УССР.
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Фильмография Ада Роговцева
Плохая соседка
комедия
2015, Украина
5.0
Там, где есть счастье для меня
мелодрама
2013, Россия
0.0
Мечтать не вредно
мелодрама
2012, Украина
5.0
Огни притона
драма
2011, Россия
7.0
Влюбленные
мелодрама, драма, комедия
2011, Украина
0.0
Клоуны
мелодрама, приключения
2009, Россия
0.0
Приключения на хуторке близ Диканьки
семейный, приключения
2008, Россия
0.0
Черное платье
мелодрама
2008, Россия
5.0
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