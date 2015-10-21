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Гойя или Тяжкий путь познания
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Гойя или Тяжкий путь познания, 1971

1971 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Историко-биографический фильм о жизни испанского живописца, графика и гравера Франсиско Хосе де Гойя. О трудном пути восхождения человека к познанию жизни и ее смысла.
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1971
Возраст 16+
Режиссер
Конрад Вольф
В ролях
Донатас Банионис
Донатас Банионис
Оливера Катарина
Фред Дюрен
Татьяна Лолова
Рольф Хоппе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гойя или Тяжкий путь познания 2 постера
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