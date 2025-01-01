Режиссер фильма – автор таких известных лент в истории «независимого кино США», как «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» по роману Ричарда Баха и «Дети Санчеса» с Энтони Куинном, снял своих «Генералов» в Бразилии. Эта картина вызвала в советском прокате небывалый ажиотаж благодаря экзотико-романтической теме, обаятельным молодым исполнителям, изрядной по тем временам долей сексуальных мотивов, и, наконец, запоминающейся мелодии и прекрасной операторской работе.

Премии:

Во многом благодаря популярному в СССР писателю Жоржи Амаду фильм попал на Московский МКФ 1971 года, где был удостоен премии Оргкомитета фестиваля.