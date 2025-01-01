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Постер фильма Генералы песчаных карьеров
Постер фильма Генералы песчаных карьеров
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Генералы песчаных карьеров

Генералы песчаных карьеров

The Sandpit Generals 18+
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О фильме

Режиссер фильма – автор таких известных лент в истории «независимого кино США», как «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» по роману Ричарда Баха и «Дети Санчеса» с Энтони Куинном, снял  своих «Генералов» в Бразилии. Эта картина вызвала в советском прокате небывалый ажиотаж благодаря экзотико-романтической теме, обаятельным молодым исполнителям, изрядной по тем временам долей сексуальных мотивов, и, наконец, запоминающейся мелодии и прекрасной операторской работе.

Премии:
Во многом благодаря популярному в СССР писателю Жоржи Амаду фильм попал на Московский МКФ 1971 года, где был удостоен премии Оргкомитета фестиваля.

Фильм является экранизацией романа Жоржи Амаду "Капитаны песка".
Тысячи покинутых беспризорных детей скитаются по просторам Южной Америки. В Бразилии они роются в отбросах, попрошайничают и воруют. Их дом - улица, они озлоблены и одиноки. Шайки таких юнцов без устали терроризируют благополучных горожан. В народе их называют "генералами песчаных карьеров". Однако и у них есть сердца, есть желание любить и быть любимыми.
Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 июля 1971
Дата выхода
8 августа 1972 США
MPAA R
Производство Hall Bartlett Productions
Другие названия
The Sandpit Generals, Capitães da Areia, Desafiantes, Die Ratten der Slums, Liivakarjääride kindralid, Los generales de la arena, The Defiant, The Wild Pack, Våld utan nåd, Xypolitoi stratigoi, Генералы песчаных карьеров
Режиссер
Холл Бартлетт
В ролях
Кент Лейн
Тиша Стерлинг
Адемар Да Силва
Джимми Фрейзер
Джон Рубинстайн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
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