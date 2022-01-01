С тех пор как в кинопроизводстве появилась возможность добавлять визуальные эффекты, мир художественных фильмов кардинально изменился.

Пять фильмов с самыми крутыми спецэффектами

Киноленты с качественными спецэффектами – захватывающее зрелище. С помощью визуального оформления создатели фильма могут показать зрителю любую идею: от вымышленных технологических концепций из футуристичных вселенных до сказочных историй и фантастических миров, населенных невиданными существами. Чтобы окунуться в фантазии, необязательно напрягать воображение – достаточно просто внимательно наблюдать за происходящим на экране.

«Загадочная история Бенджамина Баттона», 2008

Знаменитая фантастическая драма принесла Финчеру десяток выдвижений на «Оскар», три из которых увенчались победой. Сюжет создан по мотивам одноименной книги Фицджеральда. Главный герой, Бенджамин, появляется на свет младенцем с обликом восьмидесятилетнего старика. Его ум развивается, как у обычных людей, но для тела Баттона время идет в другую сторону: с каждым днем он становится моложе.

Кинолента рассказывает его увлекательную биографию от рождения и до смерти, затрагивая множество философских вопросов и заставляя зрителя неоднократно задуматься.

«Начало», 2010

Фильм Нолана с ДиКаприо в главной роли получил четыре «Оскара». Задумка создателей рассказывает о ближайшем будущем, где агенты шпионажа могут получать нужную информацию из мозга, пока человек спит. Но в определенный момент спецслужбы нуждаются в обратной манипуляции: внедрить идею в чужое сознание. Кобб, объявленный в международный розыск, – один из лучших специалистов в этой сфере. Сайто предлагает ему сделку – мужчина выполнит миссию, а заказчик позаботится о чистоте его репутации, удалив данные о преступлениях из всех баз.

Кобб собирает команду, чтобы совершить на первый взгляд невозможное дело.

«Матрица», 1999

Томас Андерсон, непримечательный программист в крупной корпорации, ведет двойную жизнь. Его второе лицо – хакер Нео. Однажды обстоятельства сталкивают его с Морфеусом, который может пролить свет на все загадки, терзающие героя. Он предлагает Томасу выбрать из двух таблеток – одна вернет его к обычной жизни, а вторая поможет узнать правду о мире, в котором он существует. Нео принимает судьбоносное решение и узнает, что люди существуют в компьютерной симуляции, а сам он является избранным…

Морфеус обучает персонажа Киану Ривза, подготавливая его ко множеству сложных испытаний.

«Трансформеры», 2007

Автоботы и десептиконы уже много лет ведут ожесточенную войну за Великую Искру, с помощью которой можно управлять жизнью на планете Кибертрон, истощенной боевыми действиями. Однажды бесценный артефакт ускользает от обоих противников и теряется в космосе. Мегатрон, руководящий кланом десептиконов, обнаруживает ее на Земле. Ключ к установлению мира находится в руках простого подростка. Из-за поломки Мегатрон не может вернуться на родную планету и остается среди человеческого населения, но вскоре его находят враги.

Земля становится местом новых сражений…

«Гравитация», 2013

Команда астронавтов ремонтирует оборудование на мощнейшем телескопе «Хаббл». Работы проходят по плану, пока капитан, Мэтт Ковальски, не получает неожиданное сообщение. Хьюстон сообщает о взрыве российского спутника на орбите. У астронавтов не получается избежать встречи с обломками. Райан, впервые вышедшая на орбиту, и инженер Дасари оказываются с капитаном экипажа оторванными от космической станции в 600 километрах от Земли, и перед ними становится сложнейшая задача: выжить там, где жизнь невозможна.