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Форсаж 10
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Форсаж 10, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в России 18 мая 2023
Премьера в мире 5 апреля 2023
Прокатчик UPI
Режиссер
Луи Летерье
Луи Летерье
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Даниэла Мелшиор
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Форсаж 10 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Овик Геворкян 16 мая 2022, 09:36
Жду не даждусьс
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Рита Морено сыграет бабулю Вина Дизеля в «Форсаже 10» 90-летняя актриса в восторге от своей новой роли.
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25 мая 2022 10:16
Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон получил роль в «Форсаже 10» В семье появился новый крупный парень.
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16 мая 2022 10:20
По данным СМИ, режиссер Джастин Лин покинул «Форсаж 10» из-за разногласий с Вином Дизелем В каждой семье бывают ссоры.
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4 мая 2022 14:06
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