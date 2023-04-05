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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Форсаж 10
Fast X
Форсаж 10, 2023
2023 / США
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Жанр:
боевик
криминал
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Год выпуска
2023
Премьера в России
18 мая 2023
Премьера в мире
5 апреля 2023
Прокатчик
UPI
Режиссер
Луи Летерье
В ролях
Вин Дизель
Джейсон Момоа
Даниэла Мелшиор
Натали Эммануэль
Мишель Родригес
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Все части «Форсажа»
3 постера
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Овик Геворкян
16 мая 2022, 09:36
Жду не даждусьс
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Рита Морено сыграет бабулю Вина Дизеля в «Форсаже 10»
90-летняя актриса в восторге от своей новой роли.
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25 мая 2022 10:16
Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон получил роль в «Форсаже 10»
В семье появился новый крупный парень.
Написать
16 мая 2022 10:20
По данным СМИ, режиссер Джастин Лин покинул «Форсаж 10» из-за разногласий с Вином Дизелем
В каждой семье бывают ссоры.
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4 мая 2022 14:06
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