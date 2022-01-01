Как правильно смотреть все фильмы Марвел про Железного человека в хронологическом порядке

2008, «Железный человек»

Ну не живется человеку спокойно с его миллиардами — а все треклятые гениальные мозги, «заточенные» под изобретательство оружия! Тони Старк легко и беспечно вооружает армию США, пока не создает ракету «Иерихон» и не отправляется в Афганистан продемонстрировать новую разработку. Но там — настоящая война, и на ней можно пострадать даже от собственных снарядов! Что и происходит. Тяжелое ранение, плен, осколки, стремящиеся подойти к сердцу, магнит с аккумулятором, оттягивающий смерть. И попытка бежать с помощью тайно сделанной тяжелой брони…

2010, «Железный человек 2»

Мир наконец отождествил Старка с бронированным супергероем. И родная страна призвала изобретателя к ответу, пытаясь убедить его в том, что он является оружием. Тони возражает в духе «не обижайте инвалида, не видите, с протезом живу!».

Никто, кроме него самого и его ИИ Джарвиса не знает, что он действительно близок к смерти. Палладий, питающий реактор для удерживания осколков в его теле, медленно отравляет его организм. А аналога опасному веществу, но безопасного, никак не найти. Ощущая дыхание гибели, бедняга начинает безумствовать…

2013, «Железный человек 3»

Спустя полгода после сражения за Нью-Йорк Старк страдает начинающейся паранойей и создает все новые костюмы. Пеппер Поттс становится тяжело общаться с ним. Но в мире по-прежнему неспокойно: город сотрясают взрывы, организованные неким Мандарином, очередной звездой международного терроризма. Тони обнародует телеобращение к нему, бросая ему вызов, и атака на его дом не заставляет себя ждать. Хозяину приходится спешно сматываться в захолустье, он не может вернуться и для общественности просто умер...

2015, «Эра Альтрона»

Старк создает для защиты человечества проект «Альтрон». Но тот оказывается слишком разумным и вырывается из-под контроля. Теперь надо спасать человечество от него...

2016, «Первый мститель: Противостояние»

Мстители потеряли доверие международного сообщества — оно считает, что от них сплошные катастрофы, последней из них стал взрыв в Лагосе. ООН разрабатывает «Заковианский договор» о регистрации всех людей со сверхспособностями и контроле властей за их деятельностью.

В команде раскол: Старк, мучимый чувством вины «за себя и тех парней», поддерживает идею, изложенную в документе, остальные настаивают на свободе…

2018, «Война бесконечности»

Танос находит на Ксандаре Камень Силы и нападает на асгардский корабль. Спастись — ценой жизни Хеймдалля — удается только Халку, и он возвращается на Землю. Ему удается связаться с Вонгом и Доктором Стрэнджем. Втроем они привлекают на свою сторону Старка, рассказав ему о том, что конкретно требуется Безумному Титану. Позже выясняется, что у него идея геноциды половины населения Вселенной, ведь она якобы ужасно страдает от перенаселения. Ничего так размах!

2019, «Финал»

После уничтожения половины Вселенной Кэрол Денверс возвращает болтающегося в космосе Тони на Землю. Там начинается обдумывание планов насчет расставания Таноса с Камнями. Но оказывается, что он успел распылить их на атомы!

Через 5 лет возвращается Скотт Лэнг. Он побывал в квантовом мире, где возможны перемещения во времени. Мстители решают позвать живущего спокойной семейной жизнью Старка — кто еще сделает им машину времени из подручных материалов?