С начала 20-го века человечество активно интересуется космосом и его возможным покорением. Есть ли жизнь за пределами Земли? Как могут быть устроены инопланетные общества? Чего ждать людям при первом контакте? Зрители продолжают задаваться этими вопросами, а создатели космических фильмов стремятся найти ответы.

В далекой-далекой Галактике: пять лучших фильмов-космоопер

Классические ленты о космических приключениях относят к 60-м годам 20-го века. Это время выхода на экраны «Звездных войн» и «Звездного пути», которые считаются основоположниками научно-фантастического жанра кинематографа. Космические оперы выстраивают собственные миры, в которых главным героям предстоит сражаться за свободу и счастье.

Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза

Классический фильм Джорджа Лукаса должен стоять первым в хронологическом порядке. Однако его сняли лишь спустя 20 лет после выхода на экраны третьей части франшизы. Лента рассказывает о событиях, предшествующих войне клонов. В Галактической Республике неспокойно. Торговая Федерация пытается еще больше усилить свое влияние. Торговые пути обложили новыми налогами, из-за чего маленькая планета Набу оказалась лишена поставок и попала в оккупацию.

Верховный канцлер отправляет на планету джедаев, которым поручено урегулировать конфликт мирным путем.

Звездный путь

Еще один классический фильм, который является экранизацией космического комикса. События в нем не повторяют сюжет оригинального сериала, а рассказывают альтернативную версию. Джеймс Кирк, чей отец был капитаном межзвездного корабля, но погиб, попадает в Звездный флот после драки в баре. После завершения академии он намеревается управлять собственным кораблем. Вот только молодой человек не сразу понимает, какими качествами должен обладать настоящий капитан.

Но грядущая война с ромуланцами заставит его осознать истинные ценности.

Миссия «Серенити»

Фильм является логическим продолжением одного из самых популярных научно-фантастических сериалов в мире – «Светлячок». Команда звездолета, которая зарабатывает на жизнь доставкой нелегальных грузов, принимает на борт доктора Саймона и его сестру Ривер. Девушка обладает телепатическими способностями, а потому за ней начинают охотиться сотрудники секретных правительственных лабораторий. Капитан Мэл использует способности Ривер в собственных целях, а затем решает высадить ее на ближайшей планете. Однако девушка случайно улавливает тайный сигнал, который не дает покоя экипажу.

Им предстоит докопаться до истины и попытаться спастись от безжалостных и вездесущих агентов.

Стражи Галактики. Часть 2

Продолжение комедийной космической франшизы, действие которой происходит во вселенной Marvel. На этот раз главные герои пытаются спасти дорогостоящие батареи от межпланетного монстра. Но очередная миссия едва не лишит их жизней. Экипаж звездолета оказывается в поле астероидов, и лишь неизвестный незнакомец спасает их. Им оказывается Эго – настоящий отец Питера Квилла. Персонаж принадлежит к древней расе могущественных существ и по сути является настоящей планетой.

Вот только он преследует цели, которые пока не ясны главным героям.

Космическая одиссея 2001 года

Культовая фантастическая лента Стэнли Кубрика является экранизацией рассказа Артура Кларка. В течение двух часов зрители наблюдают за неторопливым ходом истории, в которой раскрывается существование иноземных артефактов. Они находятся на планете со времен зарождения человечества. Один из таких артефактов приводит исследователей в космос, на орбиту Юпитера.