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Космические оперы
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Космические оперы

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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
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7.0
фантастика, приключения, боевик
2018, США
К звездам
К звездам
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, драма
2018, США / Бразилия
Высшее общество
Высшее общество
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6.0
триллер, фантастика
2018, Великобритания / Франция / Германия
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
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8.0
боевик, фантастика
2017, США
Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, фантастика, приключения
2017, США
Стартрек: Бесконечность
Стартрек: Бесконечность
7.0
фантастика, боевик, приключения
2016, США
Звездные войны: Пробуждение силы
Звездные войны: Пробуждение силы
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2015, США
Стражи Галактики
Стражи Галактики
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, боевик, приключения
2014, США
Стартрек: Возмездие
Стартрек: Возмездие
6.0
боевик, фантастика, приключения
2013, США
Джон Картер
Джон Картер
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2012, США
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, приключения, боевик
2005, США
Миссия
Миссия "Серенити"
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7.0
приключения, фантастика, боевик
2005, США
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
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6.0
боевик, приключения, мелодрама, мистика, фантастика
2002, США
Звездный путь: Возмездие
Звездный путь: Возмездие
6.0
боевик, приключения, фантастика
2002, США
Титан: После гибели земли
Титан: После гибели земли
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6.0
фантастика, анимация, приключения, боевик
2000, США
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
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7.0
фантастика, приключения, боевик
1999, США
Звездный путь: Восстание
Звездный путь: Восстание
6.0
боевик, приключения, фантастика
1998, США
Звездный путь: Первый контакт
Звездный путь: Первый контакт
7.0
боевик, приключения, фантастика, триллер
1996, США
Звездный путь 7: Поколения
Звездный путь 7: Поколения
6.0
боевик, приключения, мистика
1994, США
Звездный путь VI: неоткрытая страна
Звездный путь VI: неоткрытая страна
7.0
боевик, фантастика, триллер, мистика
1991, США
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С начала 20-го века человечество активно интересуется космосом и его возможным покорением. Есть ли жизнь за пределами Земли? Как могут быть устроены инопланетные общества? Чего ждать людям при первом контакте? Зрители продолжают задаваться этими вопросами, а создатели космических фильмов стремятся найти ответы.

В далекой-далекой Галактике: пять лучших фильмов-космоопер

Классические ленты о космических приключениях относят к 60-м годам 20-го века. Это время выхода на экраны «Звездных войн» и «Звездного пути», которые считаются основоположниками научно-фантастического жанра кинематографа. Космические оперы выстраивают собственные миры, в которых главным героям предстоит сражаться за свободу и счастье.

Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза

Классический фильм Джорджа Лукаса должен стоять первым в хронологическом порядке. Однако его сняли лишь спустя 20 лет после выхода на экраны третьей части франшизы. Лента рассказывает о событиях, предшествующих войне клонов. В Галактической Республике неспокойно. Торговая Федерация пытается еще больше усилить свое влияние. Торговые пути обложили новыми налогами, из-за чего маленькая планета Набу оказалась лишена поставок и попала в оккупацию.

Верховный канцлер отправляет на планету джедаев, которым поручено урегулировать конфликт мирным путем.

Звездный путь

Еще один классический фильм, который является экранизацией космического комикса. События в нем не повторяют сюжет оригинального сериала, а рассказывают альтернативную версию. Джеймс Кирк, чей отец был капитаном межзвездного корабля, но погиб, попадает в Звездный флот после драки в баре. После завершения академии он намеревается управлять собственным кораблем. Вот только молодой человек не сразу понимает, какими качествами должен обладать настоящий капитан.

Но грядущая война с ромуланцами заставит его осознать истинные ценности.

Миссия «Серенити»

Фильм является логическим продолжением одного из самых популярных научно-фантастических сериалов в мире – «Светлячок». Команда звездолета, которая зарабатывает на жизнь доставкой нелегальных грузов, принимает на борт доктора Саймона и его сестру Ривер. Девушка обладает телепатическими способностями, а потому за ней начинают охотиться сотрудники секретных правительственных лабораторий. Капитан Мэл использует способности Ривер в собственных целях, а затем решает высадить ее на ближайшей планете. Однако девушка случайно улавливает тайный сигнал, который не дает покоя экипажу.

Им предстоит докопаться до истины и попытаться спастись от безжалостных и вездесущих агентов.

Стражи Галактики. Часть 2

Продолжение комедийной космической франшизы, действие которой происходит во вселенной Marvel. На этот раз главные герои пытаются спасти дорогостоящие батареи от межпланетного монстра. Но очередная миссия едва не лишит их жизней. Экипаж звездолета оказывается в поле астероидов, и лишь неизвестный незнакомец спасает их. Им оказывается Эго – настоящий отец Питера Квилла. Персонаж принадлежит к древней расе могущественных существ и по сути является настоящей планетой.

Вот только он преследует цели, которые пока не ясны главным героям.

Космическая одиссея 2001 года

Культовая фантастическая лента Стэнли Кубрика является экранизацией рассказа Артура Кларка. В течение двух часов зрители наблюдают за неторопливым ходом истории, в которой раскрывается существование иноземных артефактов. Они находятся на планете со времен зарождения человечества. Один из таких артефактов приводит исследователей в космос, на орбиту Юпитера.

Готовящаяся экспедиция должна исследовать таинственный монолит после прибытия на орбиту.

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