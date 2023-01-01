Рёма! Возрождение принца тенниса, 2021

Реме давно нравилось увлечение теннисом. Считали, что он супер звезда. Ему приходилось прикладывать усилия, чтобы иметь отличную физическую форму. Потому теперь он ловкий и умелый игрок. Его окружали разные противники. Но, парень их не боялся и потому смог завоевать много разных титулов. Потом прошло длительное время. Молодой человек набрался сил и опыта. Настал момент узнать, как он начинал карьеру. Когда ему исполнилось двенадцать лет, он опять стал жить в Японии. Его стали называть принцем игры в теннис. Когда он приходил на теннисный корт, начиналось его преображение. Ему удавалось отразить любой удар который наносят противники. Он, словно теннисный мячик, двигался на корте. Так демонстрировал свои способности. Успешный игрок никогда не был принят очень радостно. Парни, которые поступили в академию Сэйгаку, скоро поменяли мнение о нем. У парня позже появились приятели. Однако зависть и коварство тоже имели место. Не всегда получалось очень просто победить.