Леди и бродяга, 1955

История Ромео и Джульетты от мира собак – домашнего кокер-спаниеля по имени Леди из обеспеченного дома и беспородного пса Бродяги, обитающего под мостом в неблагополучном районе города. Когда избалованная Леди, приревновав хозяев к младенцу, сбегает из дома, единственным, кто приходит ей на помощь, становится неотесанный Бродяга. Отныне им предстоит пережить немало романтических моментов, а еще – попытаться спастись от службы отлова бездомных собак и козней врагов из животного мира.
Трогательная и захватывающая история сближения двух абсолютно разных собак — породистой комнатной неженки и бездомного дворняги. Изящная и пушистая как игрушка, коккер-спаниельша Леди была любимицей хозяев, пока в их семье не появился младенец. Одетый намордник стал последней каплей, подтолкнувшей обиженную героиню к бегству.
Но на улице ее поджидала целая куча опасностей, о существовании которых она даже не подозревала. И тогда на помощь миниатюрной черноглазой красотке пришел разбитной пес Бродягя, благородство которого было не в породе, а в душе.
Проявив отзывчивость и мужество, он в конце концов завоевал сердце нежной Леди.