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Леди и бродяга Леди и бродяга
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Lady and the Tramp

Леди и бродяга, 1955

1955 / США
8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

История Ромео и Джульетты от мира собак – домашнего кокер-спаниеля по имени Леди из обеспеченного дома и беспородного пса Бродяги, обитающего под мостом в неблагополучном районе города. Когда избалованная Леди, приревновав хозяев к младенцу, сбегает из дома, единственным, кто приходит ей на помощь, становится неотесанный Бродяга. Отныне им предстоит пережить немало романтических моментов, а еще – попытаться спастись от службы отлова бездомных собак и козней врагов из животного мира.

  • Основой сюжета мультфильма стали рассказ “Счастливый Дэн, циничный пес” Уорда Грина и давняя задумка аниматора Джо Гранта.
  • В одной из первых версий истории сюжет был сосредоточен на Леди и двух влюбленных в нее собаках – русской борзой Борисе и беспородном бродячем псе Гомере.
  • До того как стать Бродягой, главный герой примерил имена Бозо, Рэгс и Гомер.
  • Изначально планировалось, что сиамские коты Си и Ам будут выглядеть и вести себя более зловеще. Среди прочего, им приписывалось расистское поведение.
  • Тетя Сара и ее “ангелочки” (коты) являются аллюзией на героев романа Шарлотты Бронте “Джейн Эйр”.
  • Первый мультфильм, снятый в кинотеатральном формате CinemaScope.
  • Фильм стал настолько популярен, что было принято решение создать серию комиксов “Шалун” о приключениях щенка Леди и Бродяги. Комиксы издавались на протяжении более чем 30 лет (с 1955 по 1988 год): по их мотивам в итоге был снят сиквел “Леди и Бродяга 2: Приключения Шалуна” (2001).

Трогательная и захватывающая история сближения двух абсолютно разных собак — породистой комнатной неженки и бездомного дворняги. Изящная и пушистая как игрушка, коккер-спаниельша Леди была любимицей хозяев, пока в их семье не появился младенец. Одетый намордник стал последней каплей, подтолкнувшей обиженную героиню к бегству.

Но на улице ее поджидала целая куча опасностей, о существовании которых она даже не подозревала. И тогда на помощь миниатюрной черноглазой красотке пришел разбитной пес Бродягя, благородство которого было не в породе, а в душе.

Проявив отзывчивость и мужество, он в конце концов завоевал сердце нежной Леди.

8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 16 июня 1955
Возраст 0+
Режиссер
Клайд Джероними
В ролях
Пегги Ли
Барбара Ладди
Ларри Робертс
Билл Томпсон
Все актеры и съемочная группа
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Леди и бродяга
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