Леди и бродяга, 1955

Трогательная и захватывающая история сближения двух абсолютно разных собак — породистой комнатной неженки и бездомного дворняги. Изящная и пушистая как игрушка, коккер-спаниельша Леди была любимицей хозяев, пока в их семье не появился младенец. Одетый намордник стал последней каплей, подтолкнувшей обиженную героиню к бегству.

Но на улице ее поджидала целая куча опасностей, о существовании которых она даже не подозревала. И тогда на помощь миниатюрной черноглазой красотке пришел разбитной пес Бродягя, благородство которого было не в породе, а в душе.

Проявив отзывчивость и мужество, он в конце концов завоевал сердце нежной Леди.