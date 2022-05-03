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Дэвид Э. Келли
Дэвид Э. Келли
David E. Kelley
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Дэвид Э. Келли
David E. Kelley
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Дата рождения
4 апреля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Уотервилл, Мэн, США
Рост
186 см
Биография Дэвида Э. Келли
Родился 4 апреля 1956 года. Уотервилл, Мэн, США.
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Джефф Дэниелс получил ведущую роль в сериале «Мужчина в полный рост»
Актер сыграет жесткого дельца, который борется за свой бизнес.
Написать
3 мая 2022 13:39
Создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Э Келли выпустит драматический сериал «Авалон»
Проектом занимается канал ABC.
Написать
1 марта 2022 17:08
Автор «Отыграть назад» и «Большой маленькой лжи» готовит сериал по роману Скотта Туроу «Презумпция невиновности»
В 1990 году вышла полнометражная экранизация с Харрисоном Фордом в главной роли.
Написать
4 февраля 2022 16:50
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