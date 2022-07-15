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Донал Глисон

Domhnall Gleeson
Донал Глисон
Донал Глисон Domhnall Gleeson
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Дата рождения
12 мая 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Дублин, Ирландия
Рост
185 см
Личные связи
Брендан Глисон
Брендан Глисон
отец и сын
Биография Донала Глисона

Донал Глисон – ирландский актер, режиссер и писатель, родился 12 мая 1983 в Дублине, в семье известного британского киноактера Брендана Глисона и домохозяйки Мэри Уэлдон. У Донала есть трое младших братьев: Фергус, Брайан и Руаири. Будущий актер посещал общественную школу в Малахайде, предместье Дублина, и окончил Дублинский технологический институт со степенью бакалавра гуманитарных наук. Поначалу Донал планировал реализовать себя в качестве автора сценариев, но особых успехов добиться не смог. Затем Глисон решил попробовать свои силы на театральных подмостках и оказался весьма талантливым актером. На его счету много постановок, а за главную роль в спектакле «Лейтенант с острова Инишмор» в 2006 году он даже был номинирован на главную театральную премию «Тони».

Фильмы с Доналом Глисоном

На экранах Донал впервые появился в 2004 году, исполнив второстепенную роль в короткометражке «Шестизарядник», затем последовала роль в подростковом фильме ужасов «Мальчики едят девочек» (2005) и эпизодическое появление в 3 эпизодах ирландского комедийного сериала «Последний Ферлонг» (2005). В 2006 Глисон вместе со своим отцом сыграл в спортивной комедии «Жеребцы». Несколько следующих лет актер гастролировал с театром и вернулся на экраны в 2008 году в мелодраме «Год собаки, криминальной комедии «Щедрость Перье, а также короткометражных лентах «Вельвет» и «То, что выживет из нас».

Очень плодотворным стал для Донала Глисона 2010 год, за который с его участием на экраны вышло 5 картин: «Железная хватка», «Когда Харви встретил Боба», «Не отпускай меня», «Ощущение» и «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1».

Донал Глисон – «Гарри Поттер»

В седьмой части серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере Глисон исполнил роль Билла Уизли. На съемочной площадке ленты он вновь работал со своим отцом, который играл Грозного Глаза Грюма. Также Донал снимался и в заключительном фильме саги о Гарри Поттере под названием «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2».

В 2012 году актер участвовал в съемках фантастического боевика «Судья Дредд 3D» и в экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина» в роли Константина Левина, и за эту работу получил премию Ирландского кино и телевидения. В 2013 году Донал Глисон исполнил главную роль путешественника во времени в романтической мелодраме «Бойфренд из будущего» и появился в серии «Скоро вернусь» во втором сезоне популярного британского сериала «Черное зеркало». Также Донала можно увидеть в лентах «Голгофа» (2013), «Несломленный» (2014) и «Фрэнк» (2014).

Ярким проектом в фильмографии актера является британский научно-фантастический фильм «Из машины» (2015), в котором ему досталась одна из главных ролей. Фильм имеет высокие оценки критиков, трижды окупил себя в прокате, а также получил много престижных кинопремий, включая «Оскар», BAFTA, «Сатурн» и «Золотой глобус». В том же году с участием актера вышел еще один кассовый хит - «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы», в котором Глисону досталась роль генерала Хакса. Эту роль он также исполнил в продолжении картины «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи». Также Глисон появился во второстепенных ролях в лентах «Бруклин» (2016), «Выживший» (2016), «Сделано в Америке» (2017) и «Мама!» (2017). В 2017 году он также снялся в фильме «Прощай, Кристофер Робин» вместе с Марго Робби. Фильм рассказывает о жизни писателя Алана Милна, автора Винни-пуха.

Личная жизнь Донала Глисона

Донал Глисон никогда не был женат и старается скрывать свою личную жизнь от общественности. Известно, что у актера был непродолжительный роман с актрисой Рэйчел МакАдамс, его партнершей в фильме «Бойфренд из будущего». Сейчас Донал встречается с ирландским продюсером Джульеттой Бонасс.

Интересные факты о Донале Глисоне
  • Донал выступил в качестве режиссера картин «То, что выживет из нас» и «Норин».
  • Актера можно увидеть в фильмах культовых саг «Гарри Поттер» и «Звездные войны».
  • Вместе с отцом актер является большим фанатом футбольного клуба «Астон Вилла».
Фильмография Донала Глисона
Кролик Питер 2
Кролик Питер 2
семейный, приключения 2021, США
7.0
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.0
Глупый и бессмысленный жест
Глупый и бессмысленный жест
биография, комедия 2018, США
6.0
Баллада Бастера Скраггса
Баллада Бастера Скраггса
вестерн 2018, США
7.0
Маленький незнакомец
Маленький незнакомец
ужасы, триллер, детектив 2018, США / Великобритания / Франция
5.0
Кролик Питер
Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.0
мама!
мама!
драма, триллер, ужасы 2017, США
6.0
Ночлежка
Ночлежка
драма 2017, США
5.0
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Психотерапевт Стив Карелл пытается помочь похитившему его маньяку в трейлере мини-сериала «Пациент» Серийного убийцу сыграл Донал Глисон.
Написать
15 июля 2022 11:09
Актер из «Блеска» Алекс Рич сыграет со Стивом Кареллом и Доналом Глисоном в мини-сериале «Пациент» По сюжету, серийный убийца похитит психотерапевта, чтобы тот помог ему справиться с тягой к преступлениям.
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9 февраля 2022 10:58
Серийный убийца Донал Глисон похитит психотерапевта Стива Карелла в мини-сериале «Пациент» За проект отвечают создатели «Американцев» и канал FX.
Написать
12 января 2022 15:15
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Брендан Глисон
Брендан Глисон Brendan Gleeson
отец и сын
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