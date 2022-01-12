Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Бен Барнс

Бен Барнс

Ben Barnes
Бен Барнс
Бен Барнс Ben Barnes
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 августа 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Бена Барнса

Бен Барнс появился на свет 20 августа 1981 года в британской столице – Лондоне – в семье медиков. Его отец Томас был профессором в области психиатрии и преподавал в Имперском колледже, а мать Триша являлась сексопатологом. Кроме того, она была членом ассоциации терапевтов. Помимо Бена, у них рос сын Джек – младший из двух братьев.

После получения среднего образования Бен объявил отцу с матерью, что испытывает интерес к актерскому ремеслу и хочет попробовать себя в нем. Однако те потребовали, чтобы он сначала «получил профессию». В 2004 году Бен с красным дипломом окончил бакалавриат в университете Кингстона, где он изучал британскую литературу и искусство.

После выпуска он дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль в мелодраматическом сериале
«Доктора». В 2006 году Барнс стал играть Дэйкина в театральной постановке «Любители истории», которую в том же году экранизировали, но уже без Барнса. Вскоре ему начали доставаться более крупные роли. Широкую узнаваемость он получил после участия в ленте «Звездная пыль», где он сыграл отца центрального персонажа.

Прорывом в его карьере стала роль принца Каспиана в двух из трех экранизаций романов серии «Хроники Нарнии». Барнс был хорошо знаком с этими книгами, так как читал их в детстве, и, возможно, именно благодаря этому он получил роль во франшизе. Он довольно серьезно отнесся к подготовке к съемкам: в течение двух месяцев учился верховой езде и тренировал характерный акцент, вдохновленный исполнением Мэнди Патинкином роли Иниго Монтойи в «Принцессе-невесте».

Актер еще не успел устроить свою личную жизнь. По его словам, он получает множество посланий от поклонниц, но не стремится вызывать восторг женщин и быть эталоном в их глазах. Он просто хочет остаться достойным актером.

Интересные факты о Бене Барнсе
  • Бен учился в одном колледже с популярным юмористом Томом Басденом и своим будущим коллегой по цеху Халидом Абдаллой.
  • Барнс играет на клавишных и ударных, а также имеет прекрасные вокальные данные. В 2004 году он входил в состав музыкальной группы Hyrise. Ребята планировали выступать на «Евровидении». Бен шутил, что его карьера в музыке длилась около четырех минут – именно столько длилось их выступление на отборочном туре, который они не прошли.
  • В 2008 году Барнс играл в картине «Больше Бена» российского режиссера Павла Тетерского вместе с Андреем Чадовым, который изображал россиянина, переехавшего в Лондон, чтобы стать богатым.
  • Бен является попечителем британской благотворительной организации «Загадай желание», которая занимается исполнением желаний детей, страдающих от тяжелых заболеваний.
  • Бен солгал продюсерам фильма «Хроники Нарнии: Принц Каспиан», сказав, что умеет кататься верхом, так как это было обязательным требованием к актеру. Именно поэтому, прибыв в Новую Зеландию на съемки, он сразу же начал учиться.
  • Бен попросил художников по декорациям сделать для него копию меча, который Питер отдает Каспиану во второй части франшизы, – её он до сих пор хранит дома.
Фильмография Бена Барнса
Седьмой сын
Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.0
Знает только Бог
Знает только Бог
криминал, триллер, драма 2014, США
4.0
Большая свадьба
Большая свадьба
комедия 2013, США
6.0
Слова
Слова
драма, триллер 2012, США
7.0
Хроники Нарнии: Покоритель зари
Хроники Нарнии: Покоритель зари
приключения 2010, Великобритания
7.0
Убить Боно
Убить Боно
комедия 2010, США
7.0
Дориан Грей
Дориан Грей
драма 2009, Великобритания
7.0
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.0
Все фильмы
Фотографии Бена Барнса Все фотографии
Бен Барнс Бен Барнс Бен Барнс Бен Барнс
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Эндрю Гарфилд отчаянно хотел сыграть в «Хрониках Нарнии», но его посчитали «недостаточно красивым» Актер был одержим ролью принца Каспиана. 
Написать
12 января 2022 15:04
Руперт Гринт получил роль в сериале-антологии Гильермо дель Торо «Кабинет редкостей» Он присоединился к ранее объявленным Эндрю Линкольну, Бену Барнсу и Ф. Мюррэю Абрахаму.
Написать
1 декабря 2021 13:13
Netflix продлил сериал «Тень и кость» на второй сезон На Rotten Tomatoes шоу имеет впечатляющие 87% и 90% положительных отзывов от критиков и обычных зрителей.
Написать
8 июня 2021 14:58
Все новости
Related video
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Приложение киноафиши