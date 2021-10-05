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Джастин Теру

Justin Theroux
Джастин Теру
Джастин Теру Justin Theroux
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Дата рождения
10 августа 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
175 см
Личные связи
Бен Стиллер
Бен Стиллер
близкие друзья и коллеги Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
в браке с 2015 г
Биография Джастина Теру

Джастин Теру -  американский актер, сценарист и режиссер, родился  в Вашингтоне, округ Колумбия. Мать актера, Филлис Теру — журналистка издания «The Washington Post», а отец, Юджин Теру — юрист. Среди родственников Джастина много писателей: его дяди — автор книг о путешествиях Пол Теру, поэт Александр Теру и писатель Питер Теру. Двоюродные братья актера, Луи и Марсель Теру — популярные британские журналисты-документалисты.

В школе Теру не отличался прилежностью, его выгоняли из нескольких учебных заведений, так как учеба его не интересовала. Позже в одной частной школе, где он учился, Джастин все же нашел занятие, которое было ему по душе - уроки актерского мастерства. Он продолжить развиваться в этом направлении и после окончания школы, а в 1993 году окончил колледж Беннингтон в Вермонте, получив степень бакалавра в области визуальных искусств и драмы. Затем Теру продолжил обучение в Британо-Американской Академии Драмы, где принимал участие в шекспировских постановках. По окончании академии Джастин перебрался в Hью-Йорк, где зарабатывал на жизнь своими картинами. Там он впервые появился на сцене в спектакле «Три сестры», где играл вместе с Джин Трипплхорн и подружился с ее возлюбленным Беном Стиллером.

Фильмы с Джастином Теру

Кинодебют Джастина состоялся в 1996 году в независимой картине «Я стреляла в Энди Уорхола». Годом позже Теру впервые сыграл в Голливудской ленте, комедии «Роми и Мишель на встрече выпускников». После этого актер несколько лет посвятил работе над телепроектами, появившись в нескольких малоизвестных телефильмах, а также в сериалах «Секс в большом городе» (1998—1999) и «Элли МакБил» (1998). В 2000 Теру снялся в психологическом триллере «Американский психопат». В 2001 году Джастин привлек к себе внимание зрителей, сыграв танцующего брейкданс диджея в комедии Бена Стиллера «Образцовый самец». В том же году он исполнил одну из лидирующих ролей в психологическом триллере Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», что укрепило его позиции в мире кино. В 2003 году он появился в голливудском блокбастере «Ангелы Чарли: Только вперед», после чего вновь какое-то время работал на телевидении, снимавшись в популярном комедийном сериале «Клиент всегда мертв» (2003-2004). Роль в этом проекте принесла актеру номинацию на премию Гильдии киноактеров.

В 2007 году Теру вновь сотрудничал с Дэвидом Линчем, снявшись в картине «Внутренняя империя» в одной из ключевых ролей. Также актера можно увидеть в фильмах «Десять заповедей» (2007), «Храбрые перцем» (2010), «Девушка в поезде» (2016) и сериалах «Парки и зоны отдыха» (2010) и «Оставленные» (2014).

Джастин Теру – режиссер, сценарист и продюсер

В 2006 году состоялся режиссерский дебют Джастина Теру с драмой «Посвящение», премьерный показ которой состоялся на фестивале в Санденсе. Годом позже Теру совместно с Беном Стиллером написали сценарий комедийного боевика «Солдаты неудачи», который стал успешным в прокате и был номинирован на «Оскар». По сценарию Джастина были выпущены в свет «Железный человек 2» (2010) и «Рок на века» (2014). Также Теру выступил продюсером мультфильмов «Мегамозг» (2010) и «Космический джем 2» (2016).

Личная жизнь Джастина Теру

С 1997 по 2011 год Джастин Теру встречался со стилистом Хайди Бивенс.

В мае 2011 года Джастин закрутил роман с коллегой по фильму «Жажда странствий» Дженнифер Энистон. В том же году пара перебралась в Нью-Йорк, а в августе 2012 года, в день 41-го дня рождения Теру и Энистон сообщили о помолвке. Свои отношения они узаконили 6 августа 2015, втайне поженившись в своем собственном доме в Лос-Анджелесе.

Интересные факты о Джастине Теру
  • Актерская карьера Джастина Теру началась в 1996 году в картине Мэри Херрон «Я стреляла в Энди Уорхола».
  • В 2003 году он снялся в клипе британской рок-группы Muse на композицию «Hysteria».
  • Джастин принимал участие в озвучивании компьютерной игры «Call of Duty: Modern Warfare».
  • Теру написал сценарий к фильму «Железный человек 2».
Фильмография Джастина Теру
Ложноположительный
Ложноположительный
ужасы 2021, США
6.0
Леди и Бродяга
Леди и Бродяга
мелодрама, драма, мюзикл, семейный 2019, США
6.0
По половому признаку
По половому признаку
драма, биография 2018, США
7.0
Немой
Немой
фантастика, триллер, детектив 2018, Великобритания / Германия
5.0
Шпион, который меня кинул
Шпион, который меня кинул
комедия, боевик 2018, США
6.0
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения 2017, США / Дания
6.0
Девушка в поезде
Девушка в поезде
детектив, триллер 2016, США
7.0
Страсть к перемене мест
Страсть к перемене мест
комедия 2012, США
6.0
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Связи
Бен Стиллер
Бен Стиллер Ben Stiller
близкие друзья и коллеги Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон Jennifer Aniston
в браке с 2015 г
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