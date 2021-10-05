Джастин Теру - американский актер, сценарист и режиссер, родился в Вашингтоне, округ Колумбия. Мать актера, Филлис Теру — журналистка издания «The Washington Post», а отец, Юджин Теру — юрист. Среди родственников Джастина много писателей: его дяди — автор книг о путешествиях Пол Теру, поэт Александр Теру и писатель Питер Теру. Двоюродные братья актера, Луи и Марсель Теру — популярные британские журналисты-документалисты.

В школе Теру не отличался прилежностью, его выгоняли из нескольких учебных заведений, так как учеба его не интересовала. Позже в одной частной школе, где он учился, Джастин все же нашел занятие, которое было ему по душе - уроки актерского мастерства. Он продолжить развиваться в этом направлении и после окончания школы, а в 1993 году окончил колледж Беннингтон в Вермонте, получив степень бакалавра в области визуальных искусств и драмы. Затем Теру продолжил обучение в Британо-Американской Академии Драмы, где принимал участие в шекспировских постановках. По окончании академии Джастин перебрался в Hью-Йорк, где зарабатывал на жизнь своими картинами. Там он впервые появился на сцене в спектакле «Три сестры», где играл вместе с Джин Трипплхорн и подружился с ее возлюбленным Беном Стиллером.

Фильмы с Джастином Теру

Кинодебют Джастина состоялся в 1996 году в независимой картине «Я стреляла в Энди Уорхола». Годом позже Теру впервые сыграл в Голливудской ленте, комедии «Роми и Мишель на встрече выпускников». После этого актер несколько лет посвятил работе над телепроектами, появившись в нескольких малоизвестных телефильмах, а также в сериалах «Секс в большом городе» (1998—1999) и «Элли МакБил» (1998). В 2000 Теру снялся в психологическом триллере «Американский психопат». В 2001 году Джастин привлек к себе внимание зрителей, сыграв танцующего брейкданс диджея в комедии Бена Стиллера «Образцовый самец». В том же году он исполнил одну из лидирующих ролей в психологическом триллере Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», что укрепило его позиции в мире кино. В 2003 году он появился в голливудском блокбастере «Ангелы Чарли: Только вперед», после чего вновь какое-то время работал на телевидении, снимавшись в популярном комедийном сериале «Клиент всегда мертв» (2003-2004). Роль в этом проекте принесла актеру номинацию на премию Гильдии киноактеров.

В 2007 году Теру вновь сотрудничал с Дэвидом Линчем, снявшись в картине «Внутренняя империя» в одной из ключевых ролей. Также актера можно увидеть в фильмах «Десять заповедей» (2007), «Храбрые перцем» (2010), «Девушка в поезде» (2016) и сериалах «Парки и зоны отдыха» (2010) и «Оставленные» (2014).

Джастин Теру – режиссер, сценарист и продюсер

В 2006 году состоялся режиссерский дебют Джастина Теру с драмой «Посвящение», премьерный показ которой состоялся на фестивале в Санденсе. Годом позже Теру совместно с Беном Стиллером написали сценарий комедийного боевика «Солдаты неудачи», который стал успешным в прокате и был номинирован на «Оскар». По сценарию Джастина были выпущены в свет «Железный человек 2» (2010) и «Рок на века» (2014). Также Теру выступил продюсером мультфильмов «Мегамозг» (2010) и «Космический джем 2» (2016).

Личная жизнь Джастина Теру

С 1997 по 2011 год Джастин Теру встречался со стилистом Хайди Бивенс.

В мае 2011 года Джастин закрутил роман с коллегой по фильму «Жажда странствий» Дженнифер Энистон. В том же году пара перебралась в Нью-Йорк, а в августе 2012 года, в день 41-го дня рождения Теру и Энистон сообщили о помолвке. Свои отношения они узаконили 6 августа 2015, втайне поженившись в своем собственном доме в Лос-Анджелесе.