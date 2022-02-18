Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кэри Фукунага
Кэри Фукунага
Cary Joji Fukunaga
О персоне
Фильмография
Новости
Кэри Фукунага
Cary Joji Fukunaga
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 июля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Кэри Фукунаги
Родился 10 июля 1977 года. Оклэнд, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Кэри Фукунаги
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
8.0
Безродные звери
драма, военный
2015, США
7.0
Джейн Эйр
мелодрама, драма
2011, Великобритания
7.0
Без имени
приключения, криминал, драма
2009, Мексика
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Фрэнсис Форд Коппола считает, что современные голливудские фильмы снимаются по одной формуле
Ей следуют даже самые талантливые режиссеры.
Написать
18 февраля 2022 12:58
Режиссер «Не время умирать» Кэри Фукунага снимет документальный сериал о роли еды в человеческой культуре
Разработкой он займется в дуэте с датским шеф-поваром Рене Редзепи.
Написать
15 февраля 2022 13:47
Бен Уишоу остался недоволен тем, как в «Не время умирать» была раскрыта гомосексуальность его персонажа
Однако он не решился спорить с создателями картины.
Написать
1 февраля 2022 11:36
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"