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Лили Рэйб

Lily Rabe
Лили Рэйб
Лили Рэйб Lily Rabe
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Дата рождения
29 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
173 см
Биография Лили Рэйб

Лили Рэйб появилась на свет 29 июня 1982 года в Нью-Йорке в творческой семье. Ее папа был сценаристом, а мама играла в театре. У Лили есть два младших брата – Майкл и Джейсон. Первый из них пошел по стопам отца, а второй стал музыкантом. Лили с ранних лет увлеклась балетом, преподавала его в Коннектикуте, а позднее обнаружила в себе склонность к актерскому ремеслу и поступила в университет в Чикаго.

Впервые Лили появилась на экране в образе Тесс в картине «Никогда больше». Это была небольшая роль второго плана, которая мало повлияла на дальнейшую творческую судьбу актрисы. Долгое время она исполняла только маленькие роли в эпизодах известных многосерийных проектов. Гораздо удачнее развивалась театральная карьера актрисы, однако Рэйб не оставляла надежд добиться успеха в киноиндустрии. И фортуна улыбнулась Лили в лице продюсеров легендарного сериала "Американская история ужасов". После многочисленных проб, которые не приносили желаемых результатов, девушку утвердили на центральную роль во втором сезоне, который получил название "Психбольница". Именно она принесла Рэйб первую широкую узнаваемость и зрительскую любовь.

Киноактриса не афиширует подробности своей частной жизни. Много лет она состоит в отношениях со своим коллегой Хэмишем Линклейтером и имеет от него ребенка. Но в официальном браке звездная пара не состоит.

Интересные факты о Лили Рэйб
  • Когда Лили работала преподавателем, коллега попросила ее прочитать отрывок из произведения "Преступление сердца". Для будущей актрисы это стало переломным моментом: именно тогда она осознала, что хочет играть в кино. Позже она сыграла в спектакле по этой пьесе;
  • Рэйб получила награду за лучшую женскую роль на фестивале South by Southwest. Критики высоко оценили драматическую картину "Мисс Стивенс", где Лили исполнила роль юной преподавательницы;
  • Актриса держит себя в форме: при росте 173 сантиметра она весит всего 57 килограммов;
  • Кинодебют Лили Рэйб в фильме "Никогда больше" также стал для нее первым опытом работы на одной площадке вместе со своей матерью.
Фильмография Лили Рэйб
Нежный бар
Нежный бар
драма 2022, США
6.0
Ограбление президента
Ограбление президента
криминал, триллер 2019, США
6.0
Травма
Травма
триллер, детектив 2019, США
6.0
Мисс Стивенс
Мисс Стивенс
драма 2016, США
6.0
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик 2015, США
6.0
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
фантастика, приключения, триллер, драма 2014, США
6.0
Однажды в Голливуде
Однажды в Голливуде
комедия, драма 2008, США
6.0
Вкус жизни
Вкус жизни
мелодрама, драма, комедия 2007, США / Австралия
7.0
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