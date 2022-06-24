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Кит Харингтон

Kit Harington
Кит Харингтон
Кит Харингтон Kit Harington
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Дата рождения
26 декабря 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Личные связи
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
коллеги по сериалу "Игра престолов" Софи Тернер
Софи Тернер
коллеги по сериалу "Игры престолов" Роуз Лесли
Роуз Лесли
вместе с 2016 года
Биография Кита Харингтона

Кит Харингтон - английский актер театра, кино и телевидения, родился 26 декабря 1986 в Актоне, Лондон. Мать Кита, Дебора Джейн Кейтсби - бывший драматург, а отец, сэр Дэвид Ричард Харингтон, – бизнесмен, 15-й баронет Харингтон. Будущий актер учился в Саутфилдской начальной школе, а когда ему было 11 лет, семья Харингтон перебралась в Вустершир, где он продолжил обучение в Центральной средней школе Мартли. В 14 лет Кит побывал на спектакле «В ожидании Годо», от которого пришел в полный восторг и заинтересовался актерским ремеслом. После этого он стал участвовать в некоторых школьных постановках. После средней школы Харингтон два года изучал драму и театр в Вустерском колледже. В 2004 году Кит был вновь вдохновлен театром, а точнее игрой Бена Уишоу в образе Гамлета, и это подтолкнуло его к обучению в школе актерского мастерства. В возрасте 18 лет парень переехал в Лондон, а через год поступил в Центральную школу речи и драмы, окончив ее в 2008 году.

Театральная карьера Кита Харингтона

После окончания обучения Кит Харингтон сразу же начал играть на сцене. Его театральным дебютом является роль Альберта Наракотта в постановке «Боевой конь» на главной сцене Королевского национального театра. Эта постановка была показана также в Новом Лондонском театре, где Кит начинающий артист получил массу хвалебных отзывов со стороны критиков и зрителей. В 2010 году Харингтона досталась новую роль Эда Монтгомери в пьесе театра Ройал-Корт под названием «Превосходство», черной комедии о людях из высших слоев общества в Оксфордском университете. Затем к театру Кит вернулся лишь в 2016 году в постановке пьесы «Доктор Фауст» Кристофера Марло на сцене Театра герцога Йоркского. Мнение критиков относительно видения этого классического произведения постановщиком Джейми Ллойдом и актерской игры Харингтона были неоднозначные: многие посчитали, что в «Боевом коне» и «Превосходстве» актер играл более убедительно.

Кит Харингтон - «Игра престолов»

Настоящая слава пришла к Киту Харингтону благодаря телевизионному проекту, а именно роли Джона Сноу в одном из самых рейтинговых сериалов «Игра престолов», экранизации фэнтези-саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Это было его первое появление на телевидении. Премьера сериала состоялась на канале HBO в 2011 году, проект моментально стал всемирно популярным, а HBO вскоре заказал второй сезон. На данный момент вышло уже 7 сезонов, завершающий 8й выйдет летом 2018 года. Сюжетная линия Кита снималась по большей части в Исландии и Северной Ирландии. В 2012 году за роль Джона Сноу актер был номинирован на премию «Сатурн» в категории «Лучшая мужская роль второго плана на телевидении», а в 2016 году — на «Эмми» в аналогичной категории.

В перерывах между съемками «Игры престолов» Харингтон снимался в нескольких кинофильмах. В 2012 он появился в триллере «Сайлент Хилл 2» (2012) Майкла Дж. Бассетта. За эту ленту в 2013 году актер получил премию «Молодой Голливуд». Несмотря на то, что колоссальный успех первого сезона «Игры престолов» гарантировал Киту участие в следующих его частях, он не прекращал пробоваться на новые роли. Пройдя кастинг сразу в несколько схожих проектов, Харингтон получил одну из главных ролей в фэнтези-фильме «Седьмой сын» (2014), где также снимался Джефф Бриджес. В этом же году актер сыграл свою первую главную роль в картине «Помпеи», но критики довольно прохладно отнеслись к его дебюту. В том же году Кит озвучил Эрета в мультфильме «Как приручить дракона 2», который был положительно воспринят критиками и был успешен в мировом прокате. Мультфильм получил премию «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм, а также был номинирован на «Оскар». В 2014 Харингтон также исполнил роль Роланда Лейтона, жениха главной героини в исполнении Алисии Викандер в драме «Воспоминания о будущем» Джеймса Кента. В этом фильме Харингтон предстал в необычном для себя образе чувствительного поэта, и на этот раз его актерская игра получила высокую оценку критиков. В 2018 году актер снимется в ленте «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована».

Личная жизнь Кита Харингтон

Какое-то время в СМИ часто всплывала информация о романе Кита Харингтона с коллегой по съемочной площадке «Игры престолов» Эмилией Кларк (играет Дайенерис Таргариен), но со временем стало очевидно, что актеры просто хорошие друзья, которым просто весело проводить время вместе. В апреле 2016 года Кит Харингтон и Роуз Лесли, которая играла в «Игре престолов» возлюбленную его персонажа Джона Сноу, официально объявили о своих отношениях. Влюбленные вместе явились на церемонию вручения театральной Премии имени Лоренса Оливье. Ранее актеров несколько раз видели вместе за пределами съемочной площадки, но никогда прежде они не появлялись вместе на общественных мероприятиях.

Интересные факты о Ките Харингтоне

- За свою роль в телесериале «Игра престолов» Кит Харингтон получил 18 номинаций на различные премии, из них победил в 3

Фильмография Кита Харингтона
NT LIVE: Генрих V
NT LIVE: Генрих V
спектакль 2022, Великобритания
0.0
Вечные
Вечные
фантастика, боевик 2021, США
7.0
Игра престолов: премьера 8 сезона
Игра престолов: премьера 8 сезона
фэнтези, приключения, драма 2019, США / Великобритания
9.0
Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.0
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
драма 2018, США
7.0
Преисподняя
Преисподняя
триллер, детектив, вестерн 2016, Нидерланды / Франция
7.0
Седьмой сын
Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.0
7 дней в аду
7 дней в аду
комедия, спорт 2015, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Кита Харингтона Все фотографии
Кит Харингтон Кит Харингтон Кит Харингтон Кит Харингтон
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу был идеей Кита Харингтона Об этом рассказали Эмилия Кларк и Джордж Р.Р. Мартин.
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24 июня 2022 12:47
HBO готовит спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу Проект находится на ранней стадии производства.
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17 июня 2022 15:01
Кит Харингтон ждет новостей от студии Marvel по поводу своего будущего в MCU Он уверяет, что ничего не знает о планах Кевина Файги и компании.
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15 февраля 2022 13:51
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17 февраля 2021 09:41
Что случится с героями «Игры престолов» в 8 сезоне: рассказывают актеры сериала Кто умрет в финале «Игры престолов», а кто сумеет дожить до самого конца: анализируем, что говорят актеры сериала.
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1 ноября 2018 17:12
10 персонажей «Игры престолов», которые заслуживают спин-оффа Мы не готовы прощаться с любимыми персонажами из «Игры престолов» и с удовольствием посмотрели бы на кого-нибудь из них в спин-оффе.
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24 октября 2018 17:54
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Связи
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк Emilia Clarke
коллеги по сериалу "Игра престолов" Софи Тернер
Софи Тернер Sophie Turner
коллеги по сериалу "Игры престолов" Роуз Лесли
Роуз Лесли Rose Leslie
вместе с 2016 года
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