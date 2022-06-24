Кит Харингтон - английский актер театра, кино и телевидения, родился 26 декабря 1986 в Актоне, Лондон. Мать Кита, Дебора Джейн Кейтсби - бывший драматург, а отец, сэр Дэвид Ричард Харингтон, – бизнесмен, 15-й баронет Харингтон. Будущий актер учился в Саутфилдской начальной школе, а когда ему было 11 лет, семья Харингтон перебралась в Вустершир, где он продолжил обучение в Центральной средней школе Мартли. В 14 лет Кит побывал на спектакле «В ожидании Годо», от которого пришел в полный восторг и заинтересовался актерским ремеслом. После этого он стал участвовать в некоторых школьных постановках. После средней школы Харингтон два года изучал драму и театр в Вустерском колледже. В 2004 году Кит был вновь вдохновлен театром, а точнее игрой Бена Уишоу в образе Гамлета, и это подтолкнуло его к обучению в школе актерского мастерства. В возрасте 18 лет парень переехал в Лондон, а через год поступил в Центральную школу речи и драмы, окончив ее в 2008 году.

Театральная карьера Кита Харингтона

После окончания обучения Кит Харингтон сразу же начал играть на сцене. Его театральным дебютом является роль Альберта Наракотта в постановке «Боевой конь» на главной сцене Королевского национального театра. Эта постановка была показана также в Новом Лондонском театре, где Кит начинающий артист получил массу хвалебных отзывов со стороны критиков и зрителей. В 2010 году Харингтона досталась новую роль Эда Монтгомери в пьесе театра Ройал-Корт под названием «Превосходство», черной комедии о людях из высших слоев общества в Оксфордском университете. Затем к театру Кит вернулся лишь в 2016 году в постановке пьесы «Доктор Фауст» Кристофера Марло на сцене Театра герцога Йоркского. Мнение критиков относительно видения этого классического произведения постановщиком Джейми Ллойдом и актерской игры Харингтона были неоднозначные: многие посчитали, что в «Боевом коне» и «Превосходстве» актер играл более убедительно.

Кит Харингтон - «Игра престолов»

Настоящая слава пришла к Киту Харингтону благодаря телевизионному проекту, а именно роли Джона Сноу в одном из самых рейтинговых сериалов «Игра престолов», экранизации фэнтези-саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Это было его первое появление на телевидении. Премьера сериала состоялась на канале HBO в 2011 году, проект моментально стал всемирно популярным, а HBO вскоре заказал второй сезон. На данный момент вышло уже 7 сезонов, завершающий 8й выйдет летом 2018 года. Сюжетная линия Кита снималась по большей части в Исландии и Северной Ирландии. В 2012 году за роль Джона Сноу актер был номинирован на премию «Сатурн» в категории «Лучшая мужская роль второго плана на телевидении», а в 2016 году — на «Эмми» в аналогичной категории.

В перерывах между съемками «Игры престолов» Харингтон снимался в нескольких кинофильмах. В 2012 он появился в триллере «Сайлент Хилл 2» (2012) Майкла Дж. Бассетта. За эту ленту в 2013 году актер получил премию «Молодой Голливуд». Несмотря на то, что колоссальный успех первого сезона «Игры престолов» гарантировал Киту участие в следующих его частях, он не прекращал пробоваться на новые роли. Пройдя кастинг сразу в несколько схожих проектов, Харингтон получил одну из главных ролей в фэнтези-фильме «Седьмой сын» (2014), где также снимался Джефф Бриджес. В этом же году актер сыграл свою первую главную роль в картине «Помпеи», но критики довольно прохладно отнеслись к его дебюту. В том же году Кит озвучил Эрета в мультфильме «Как приручить дракона 2», который был положительно воспринят критиками и был успешен в мировом прокате. Мультфильм получил премию «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм, а также был номинирован на «Оскар». В 2014 Харингтон также исполнил роль Роланда Лейтона, жениха главной героини в исполнении Алисии Викандер в драме «Воспоминания о будущем» Джеймса Кента. В этом фильме Харингтон предстал в необычном для себя образе чувствительного поэта, и на этот раз его актерская игра получила высокую оценку критиков. В 2018 году актер снимется в ленте «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована».

Личная жизнь Кита Харингтон

Какое-то время в СМИ часто всплывала информация о романе Кита Харингтона с коллегой по съемочной площадке «Игры престолов» Эмилией Кларк (играет Дайенерис Таргариен), но со временем стало очевидно, что актеры просто хорошие друзья, которым просто весело проводить время вместе. В апреле 2016 года Кит Харингтон и Роуз Лесли, которая играла в «Игре престолов» возлюбленную его персонажа Джона Сноу, официально объявили о своих отношениях. Влюбленные вместе явились на церемонию вручения театральной Премии имени Лоренса Оливье. Ранее актеров несколько раз видели вместе за пределами съемочной площадки, но никогда прежде они не появлялись вместе на общественных мероприятиях.