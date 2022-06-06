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Билл Лоуренс
Билл Лоуренс
Bill Lawrence
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Bill Lawrence
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Дата рождения
26 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Риджфилд, Коннектикут, США
Рост
188 см
Биография Билла Лоуренса
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Создатель «Клиники» обещает возобновить сериал
Шоу может получить полнометражное продолжение.
Написать
6 июня 2022 09:32
Харрисон Форд сыграет с Джейсоном Сигелом в комедийном сериале от Apple
Актеры сыграют коллег-психотерапевтов.
Написать
5 апреля 2022 10:24
Джейсон Сигел сыграет в новом комедийном сериале от создателей «Теда Лассо»
В проекте Apple TV+ речь пойдет о психотерапевте, который говорит все, что думает.
Написать
14 октября 2021 15:44
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