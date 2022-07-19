Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп

Lily-Rose Melody Depp
Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп Lily-Rose Melody Depp
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 мая 1999
Возраст
23 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Лили-Роуз Депп

Родилась 27 мая 1999 года. Париж, Франция.

Фильмография Лили-Роуз Депп
Поколение Вояджер
Поколение Вояджер
фантастика, триллер 2021, США
5.0
Волк
Волк
драма, мистика, триллер 2021, Ирландия / Великобритания / Польша
6.0
Тихая ночь
Тихая ночь
комедия, ужасы 2020, Великобритания
5.0
Честный человек
Честный человек
драма 2019, Франция
6.0
Король
Король
исторический, драма 2019, США
7.0
Танцовщица
Танцовщица
драма, биография, мюзикл 2016, Франция / Бельгия
6.0
Планетариум
Планетариум
драма, мелодрама, детектив, фэнтези 2016, США / Франция
5.0
Йоганутые
Йоганутые
комедия 2015, США
4.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир» Новое шоу от создателя «Эйфории».
Написать
19 июля 2022 13:59
Обманули фанатов ради пиара: 6 звездных пар, отношения которых были фейком Керем Бюрсин и Ханде Эрчел, Милош Бикович и Аглая Тарасова, а также другие звезды, которые разыгрывали яркие романы перед поклонниками.  
Написать
15 июня 2022 13:41
Лили Роуз-Депп сыграет в инди-фильме «Гувернантки» Вместе с ней на ведущие роли утверждены две другие очаровательные молодые актрисы.
Написать
8 апреля 2022 14:28
Все новости
Статьи о персоне
Снова вместе: Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе подогрели слухи о воссоединении Звезд заметили на одной улице.
Написать
9 апреля 2021 16:11
Все статьи
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши