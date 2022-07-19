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Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп
Lily-Rose Melody Depp
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Лили-Роуз Депп
Lily-Rose Melody Depp
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Дата рождения
27 мая 1999
Возраст
23 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Лили-Роуз Депп
Родилась 27 мая 1999 года. Париж, Франция.
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Фильмография Лили-Роуз Депп
Поколение Вояджер
фантастика, триллер
2021, США
5.0
Волк
драма, мистика, триллер
2021, Ирландия / Великобритания / Польша
6.0
Тихая ночь
комедия, ужасы
2020, Великобритания
5.0
Честный человек
драма
2019, Франция
6.0
Король
исторический, драма
2019, США
7.0
Танцовщица
драма, биография, мюзикл
2016, Франция / Бельгия
6.0
Планетариум
драма, мелодрама, детектив, фэнтези
2016, США / Франция
5.0
Йоганутые
комедия
2015, США
4.0
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