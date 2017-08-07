Удача Логана, 2017

- Последний фильм Стивена Содерберга «За канделябрами» вышел в 2013 году. После него режиссёр заявил, что решил оставить карьеру. Однако в 2017 на экраны выходит «Удача Логана»

- В фильме должны были сыграть Майкл Шеннон и Мэтт Деймон, однако оба выбыли из проекта

- Кэтрин Хайгл изначально досталась главная женская роль, однако в связи с беременностью её заменила Кэти Холмс

- Дэниэлу Крейгу пришлось покрасить для роли волосы в белый цвет

- Ченнинг Татум в четвёртый раз снимается у Стивена Содерберга. До этого он сыграл в фильмах «Нокаут», «Супер Майк» и «Побочный эффект»

- Дэниэл Крейг и Адам Драйвер оба играли в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы». Драйвер сыграл Кайло Рена, а Крейг штурмовика