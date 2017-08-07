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Удача Логана Удача Логана
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Logan Lucky

Удача Логана, 2017

2017 / США
6.7 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Фильм о том, как совершить идеальное ограбление
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Удача Логана» - это новый режиссёрский проект Стивена Содерберга («Траффик», «Одиннадцать друзей Оушена», «Эрин Брокович»). В картине задействован очень узнаваемый актёрский состав: Дэниэл Крейг («Казино Рояль», «Девушка с татуировкой дракона»), Ченнинг Татум («Шаг вперёд», «Да здравствует Цезарь!»), Адам Драйвер («Молчание», «Патерсон»), Сет Макфарлейн (создатель мультсериала «Гриффины», режиссёр и актёр в фильмах «Третий лишний» и «Миллион способов потерять голову»), Себастьян Стэн («Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние»), Кэти Холмс («Бэтмен: Начало») и другие.

Фильм «Удача Логана» расскажет историю двух братьев. Вот-вот должна состояться главная мировая гонка - NASCAR, и герои видят в этом большую перспективу. Однако они не собираются выигрывать в гонке, а затевают крупное ограбление, которое сулит массу препятствий.

- Последний фильм Стивена Содерберга «За канделябрами» вышел в 2013 году. После него режиссёр заявил, что решил оставить карьеру. Однако в 2017 на экраны выходит «Удача Логана»

- В фильме должны были сыграть Майкл Шеннон и Мэтт Деймон, однако оба выбыли из проекта

- Кэтрин Хайгл изначально досталась главная женская роль, однако в связи с беременностью её заменила Кэти Холмс

- Дэниэлу Крейгу пришлось покрасить для роли волосы в белый цвет

- Ченнинг Татум в четвёртый раз снимается у Стивена Содерберга. До этого он сыграл в фильмах «Нокаут», «Супер Майк» и «Побочный эффект»

- Дэниэл Крейг и Адам Драйвер оба играли в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы». Драйвер сыграл Кайло Рена, а Крейг штурмовика

Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно подбирает команду «специалистов», способных на такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь как Логан!

6.7 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 сентября 2017
Премьера онлайн 29 ноября 2017
Премьера в мире 7 августа 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Райли Кио
Райли Кио
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Удача Логана 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Дабы провернуть ограбление века, на самом деле, нужно не так уж много. Перво-наперво надо составить план. А потом придумать парочку запасных, на тот случай, если не сработает главный. Также не помешает найти отличного взрывотехника: большой куш всегда прячется за толстыми стенами, а, значит, эти стены требуется устранить. Впрочем, с подобной ерундой у Джимми Логана (Ченнинг Татум) проблем не было: фантазия у него всегда работала будь здоров, да и знакомый «властелин динамита» тоже…
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КиноМюсли 7 сентября 2017, 20:52
​​​​​​​ДЖО БАБАХ, КОЧЕРЫШКИ И 11 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
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LABRADOR 11 сентября 2017, 08:57
Назвать комедией социальную драму, которая напрямую обращена к трудягам Америки не получается. Исключительно под американскую аудиторию…

Моя… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дэниел Крэйг, Ченнинг Татум и другие звезды в первом трейлере «Удачи Логанов» Стивен Содерберг, в свое время снявший «Одиннадцать друзей Оушена», впервые за четыре года возвращается в «большой» кинематограф с новой криминальной комедией «Удача Логанов», первый трейлер которой
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30 мая 2017 10:59
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