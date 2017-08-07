Удача Логана, 2017

«Удача Логана» - это новый режиссёрский проект Стивена Содерберга («Траффик», «Одиннадцать друзей Оушена», «Эрин Брокович»). В картине задействован очень узнаваемый актёрский состав: Дэниэл Крейг («Казино Рояль», «Девушка с татуировкой дракона»), Ченнинг Татум («Шаг вперёд», «Да здравствует Цезарь!»), Адам Драйвер («Молчание», «Патерсон»), Сет Макфарлейн (создатель мультсериала «Гриффины», режиссёр и актёр в фильмах «Третий лишний» и «Миллион способов потерять голову»), Себастьян Стэн («Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние»), Кэти Холмс («Бэтмен: Начало») и другие.
Фильм «Удача Логана» расскажет историю двух братьев. Вот-вот должна состояться главная мировая гонка - NASCAR, и герои видят в этом большую перспективу. Однако они не собираются выигрывать в гонке, а затевают крупное ограбление, которое сулит массу препятствий.
- Последний фильм Стивена Содерберга «За канделябрами» вышел в 2013 году. После него режиссёр заявил, что решил оставить карьеру. Однако в 2017 на экраны выходит «Удача Логана»
- В фильме должны были сыграть Майкл Шеннон и Мэтт Деймон, однако оба выбыли из проекта
- Кэтрин Хайгл изначально досталась главная женская роль, однако в связи с беременностью её заменила Кэти Холмс
- Дэниэлу Крейгу пришлось покрасить для роли волосы в белый цвет
- Ченнинг Татум в четвёртый раз снимается у Стивена Содерберга. До этого он сыграл в фильмах «Нокаут», «Супер Майк» и «Побочный эффект»
- Дэниэл Крейг и Адам Драйвер оба играли в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы». Драйвер сыграл Кайло Рена, а Крейг штурмовика
Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно подбирает команду «специалистов», способных на такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь как Логан!
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «УДАЧА ЛОГАНА» (Наше мнение может отличаться… Читать дальше…
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