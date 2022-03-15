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Дэйв Филони
Дэйв Филони
Dave Filoni
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Дэйв Филони
Dave Filoni
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Дата рождения
7 июня 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Место рождения
Маунт-Лебанон, Пенсильвания, США
Биография Дэйва Филони
Родился 7 июня 1974 года. Маунт-Лебанон, Пенсильвания, США.
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Фильмография Дэйва Филони
Звездные Войны: Войны клонов
анимация, приключения, фантастика
2008, США / Сингапур
7.0
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В сериале «Оби-Ван Кеноби» должен был появиться Дарт Мол, но его удалили из сценария
Слухи об этом ходили уже давно, но сейчас появилось подтверждение из авторитетного источника.
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15 марта 2022 15:28
Мэри Элизабет Уинстэд пополнила актерский состав сериала «Асока» из вселенной «Звездных войн»
В проекте также задействованы Розарио Доусон, Хейден Кристенсен и Иванна Сахно.
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24 января 2022 10:13
На Disney+ дебютировал сериал «Книга Бобы Фетта» в рамках вселенной «Звездных войн»
Серии будут выходить каждую среду.
Написать
29 декабря 2021 16:27
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