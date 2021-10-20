Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэвид Швиммер
Дэвид Швиммер
David Schwimmer
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Дэвид Швиммер
David Schwimmer
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Рост
185 см
Биография Дэвида Швиммера
Родился 2 ноября 1966 года. Астория, Куинс, Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Дэвида Швиммера
Друзья: Воссоединение
комедия, мелодрама
2021, США
9.0
Ландромат
драма
2019, США
6.0
Ледяной
триллер, драма, криминал
2013, США
6.0
Мадагаскар 3
анимация, семейный
2012, США
8.0
Доверие
драма, триллер
2010, США
6.0
Ничего, кроме правды
драма
2008, США
7.0
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.0
Беги, толстяк, беги
комедия
2007, Великобритания / США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Мэрил Стрип, Джемма Чан, Дэвид Швиммер и другие артисты снимутся в сериале-антологии об изменении климата
В шоу от Apple и сценариста «Заражения» также заняты Кит Харингтон, Сиенна Миллер и Мэттью Риз.
Написать
20 октября 2021 14:59
Дэвид Швиммер ревновал к обезьянке Марселю на съемках «Друзей»
По словам дрессировщика, работавшего на съемочной площадке, актер вел себя «ожесточенно» по отношению к животному.
Написать
7 июля 2021 19:33
Кастинг – для слабаков: 6 актеров, для которых написали роль раньше, чем они согласились ее сыграть
В начале карьеры большинству актеров приходится бегать с кастинга на кастинг и при этом получать отказы. Но когда актер или актриса становятся популярными или умудряются поразить талантом еще в своем дебютном проекте, то необходимость бороться за роль может отпасть. Более того, персонажа могут написать сразу для них. «Киноафиша» нашла как минимум 6 актеров, которые вдохновили создателей фильмов и сериалов придумать героев специально под них.
Написать
8 июня 2021 12:37
Все новости
Статьи о персоне
Дженнифер Энистон об отношениях с Дэвидом Швиммером: «Я бы сказала с гордостью, что затащила его в постель»
Ранее знаменитости признавались, что были влюблены друг в друга.
Написать
25 июня 2021 12:43
Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер влюбились друг в друга на съемках «Друзей»: «Это было взаимно»
Артисты старательно скрывали свои чувства.
Написать
28 мая 2021 13:30
Все статьи
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь