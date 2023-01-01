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Каратэ-пацан Каратэ-пацан
Киноафиша Фильмы Каратэ-пацан Фильмы похожие на Каратэ-пацан
The Karate Kid Каратэ-пацан 2010 / США
8.0 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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