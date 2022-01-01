Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про спорт
Киноафиша Подборки Фильмы про спорт

Фильмы про спорт

Все 312 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Мистер нокаут
Мистер нокаут
Смотреть за 1 рубль
8.0
спорт
2022, Россия
Прорваться в НБА
Прорваться в НБА
7.0
комедия, спорт
2022, США
Король Ричард
Король Ричард
7.0
драма, биография, спорт
2021, США
Лига монстров
Лига монстров
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, комедия, семейный
2021, США
Космический джем: Новое поколение
Космический джем: Новое поколение
6.0
анимация, комедия, фэнтези, фантастика
2021, США
Боец без правил
Боец без правил
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2021, США
Скейтбордистка
Скейтбордистка
6.0
драма
2021, США
Я — Златан
Я — Златан
Смотреть за 1 рубль
7.0
биография, драма, спорт
2021, Швеция / Дания / Нидерланды
Лови волну. Стихия с характером
Лови волну. Стихия с характером
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, приключения, комедия
2021, США
12 могучих сирот
12 могучих сирот
7.0
исторический, спорт
2021, США
Марадона: Смерть бога
Марадона: Смерть бога
7.0
документальный
2021, Аргентина
Вратарь Галактики
Вратарь Галактики
Смотреть онлайн
6.0
фантастика, приключения
2020, Россия
Стрельцов
Стрельцов
Смотреть за 1 рубль
6.0
биография, спорт, драма
2020, Россия
Один вдох
Один вдох
7.0
спорт, драма
2020, Россия
На острие
На острие
Смотреть за 1 рубль
8.0
спорт
2020, Россия
Лёд 2
Лёд 2
8.0
мелодрама, драма
2020, Россия
Вне игры
Вне игры
6.0
спорт, драма
2020, США
Несломленные
Несломленные
Смотреть за 1 рубль
7.0
документальный, спорт
2020, Россия / Япония / Эстония
ЗОЖ
ЗОЖ
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2020, Польша / Швеция
Королевский гамбит
Королевский гамбит
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2020, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Спорт Комедия Анимация Фэнтези Фантастика Семейный Боевик Приключения Драма Документальный Биография Исторический Ужасы Мелодрама Мюзикл Криминал Триллер Военный Детектив Аниме Короткометражный Детский Сборник Мистика
Страна
Все Россия США Аргентина Швеция Дания Нидерланды Португалия Япония Эстония Польша Индия Ирландия Великобритания Австралия Италия Гонконг Китай Норвегия Финляндия Канада Люксембург Бельгия Франция Германия Болгария Бразилия Украина Филиппины Испания Исландия Хорватия Казахстан Мексика Новая Зеландия Швейцария СССР ФРГ
Год
Все 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Лучшие фильмы про спорт, как правило, основаны на исторических событиях или даже являются байопиками. Зрителям особенно интересно наблюдать за сюжетами, которые происходили в реальной жизни, а не были выдуманы авторами. В нашей специальной подборке вы сможете найти лучшие фильмы про спорт, среди которых есть оскароносные драмы, посвященные судьбам знаменитых баскетболистов, бейсболистов, лыжников и даже фигуристов. Фильмы про спортсменов обычно весьма позитивные и жизнеутверждающие, они несомненно подойдут тем зрителям, которые остро нуждаются в эмоциональной поддержке.

Выбор редакции
5 отличных фильмов от Amazon на любой вкус
5 отличных фильмов от Amazon на любой вкус
Какой незаезженный сериал тебе посмотреть согласно знаку зодиака?
Какой незаезженный сериал тебе посмотреть согласно знаку зодиака?
Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок»
Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок»
Related video
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши