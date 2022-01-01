Лучшие фильмы про спорт, как правило, основаны на исторических событиях или даже являются байопиками. Зрителям особенно интересно наблюдать за сюжетами, которые происходили в реальной жизни, а не были выдуманы авторами. В нашей специальной подборке вы сможете найти лучшие фильмы про спорт, среди которых есть оскароносные драмы, посвященные судьбам знаменитых баскетболистов, бейсболистов, лыжников и даже фигуристов. Фильмы про спортсменов обычно весьма позитивные и жизнеутверждающие, они несомненно подойдут тем зрителям, которые остро нуждаются в эмоциональной поддержке.