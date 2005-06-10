Братья Уолтер и Дэнни находят в подвале отцовского дома старую настольную игру про космос под названием «Затура». Цель простенькой игры – как можно быстрее достичь финиша, добраться до некой «Затуры». Они начинают партию и вскоре понимают, что игра влияет на реальность: их дом на самом деле оказался в космосе. Единственный способ вернуться домой – достичь «Затуры», то есть пройти опасную игру до конца.
Братья Уолтер и Дэнни находят в подвале своего старого дома загадочную игру под названием "Затура" и в результате оказываются в космосе. Во время их фантастического путешествия они встречаются с астронавтом, попадают под метеоритный дождь, противостоят враждебным инопланетянам, похожим на ящериц, сталкиваются с неуправляемым роботом и межгалактическим космическим кораблем. Но самая большая опасность ожидает их впереди. Если они не успеют вовремя закончить игру и добраться до планеты Затура, то навеки останутся в открытом космосе.
|29 декабря 2005
|Россия
|Каскад
|6+
|9 марта 2006
|Австралия
|17 февраля 2006
|Австрия
|26 января 2006
|Аргентина
|25 января 2006
|Бахрейн
|29 декабря 2005
|Беларусь
|22 февраля 2006
|Бельгия
|12 января 2006
|Боливия
|13 января 2006
|Бразилия
|3 февраля 2006
|Великобритания
|9 февраля 2006
|Венгрия
|10 февраля 2006
|Венесуэла
|2 февраля 2006
|Германия
|26 января 2006
|Греция
|10 марта 2006
|Дания
|8 марта 2006
|Египет
|9 марта 2006
|Израиль
|30 ноября 2005
|Индонезия
|3 февраля 2006
|Ирландия
|10 февраля 2006
|Исландия
|10 марта 2006
|Испания
|7 апреля 2006
|Италия
|29 декабря 2005
|Казахстан
|25 января 2006
|Кувейт
|24 февраля 2006
|Литва
|23 декабря 2005
|Мексика
|18 апреля 2007
|Нидерланды
|24 марта 2006
|Норвегия
|4 января 2006
|ОАЭ
|25 января 2006
|Оман
|3 февраля 2006
|Панама
|20 января 2006
|Польша
|23 февраля 2006
|Португалия
|11 ноября 2005
|США
|24 ноября 2005
|Сингапур
|9 февраля 2006
|Словакия
|9 марта 2006
|Таиланд
|30 декабря 2005
|Турция
|29 декабря 2005
|Украина
|13 января 2006
|Уругвай
|18 января 2006
|Филиппины
|1 февраля 2006
|Франция
|9 февраля 2006
|Чехия
|16 февраля 2006
|Швейцария
|24 февраля 2006
|Швеция
|17 марта 2006
|Эстония
|23 февраля 2006
|Южная Корея
|6 ноября 2005
|Ямайка
|10 декабря 2005
|Япония