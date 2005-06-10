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Постер фильма Затура: космическое приключение
6.9
Киноафиша Фильмы Затура: космическое приключение
6.9

Затура: космическое приключение

, 2005
Zathura: A Space Adventure
США / приключения, фантастика / 18+
Постер фильма Затура: космическое приключение
6.9

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Братья Уолтер и Дэнни находят в подвале отцовского дома старую настольную игру про космос под названием «Затура». Цель простенькой игры – как можно быстрее достичь финиша, добраться до некой «Затуры». Они начинают партию и вскоре понимают, что игра влияет на реальность: их дом на самом деле оказался в космосе. Единственный способ вернуться домой – достичь «Затуры», то есть пройти опасную игру до конца.

  • Кристен Стюарт призналась, что когда она впервые увидела свою копию в натуральную величину, то была поражена и встревожена. 
  • В реальной жизни Кристен Стюарт всего на два года старше Джоша Хатчерсона. 
  • Изначально фильм задумывался как прямое продолжение «Джуманджи» 1995 года. Позднее Sony Pictures отказалась от этих планов в пользу адаптации «Затуры» Криса Ван Оллсбурга. 
  • Фильм был снят в том же доме, который позже будет использован для фильма «Паранойя».
  • В каждой книге Криса Ван Оллсбурга есть бультерьер по имени Фриц. В этом фильме бультерьера можно заметить за Уолтером ближе к концу фильма. 
  • В трейлере фильма на фоне звучит музыка из фильма Джеймса Кэмерона «Бездна».
  • Примерно через полтора часа после начала фильма корабль зоргонов пролетает мимо фасада дома. В звук взрыва ракеты можно расслышать рев Чубакки из «Звездных войн».

Братья Уолтер и Дэнни находят в подвале своего старого дома загадочную игру под названием "Затура" и в результате оказываются в космосе. Во время их фантастического путешествия они встречаются с астронавтом, попадают под метеоритный дождь, противостоят враждебным инопланетянам, похожим на ящериц, сталкиваются с неуправляемым роботом и межгалактическим космическим кораблем. Но самая большая опасность ожидает их впереди. Если они не успеют вовремя закончить игру и добраться до планеты Затура, то навеки останутся в открытом космосе.

В ролях

Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Уолтер
Иона Бобо
Дэнни
Дэкс Шепард
Дэкс Шепард
Астронавт
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Лиза
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Папа
Дерек Мирс
Дерек Мирс
Lead Zorgon
Дуглас Тейт
Дуглас Тейт
Zorgon
Фрэнк Оз
Фрэнк Оз
Робот
Джон Александер
Robot
Joe Bucaro III
Zorgon
Режиссер Джон Фавро
Сценарист Дэвид Кепп, Крис Ван Оллсбург, Джон Кэмпс
Композитор Джон Дебни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 1 апреля 2020
Премьера в мире 10 июня 2005
Дата выхода
29 декабря 2005 Россия Каскад 6+
9 марта 2006 Австралия
17 февраля 2006 Австрия
26 января 2006 Аргентина
25 января 2006 Бахрейн
29 декабря 2005 Беларусь
22 февраля 2006 Бельгия
12 января 2006 Боливия
13 января 2006 Бразилия
3 февраля 2006 Великобритания
9 февраля 2006 Венгрия
10 февраля 2006 Венесуэла
2 февраля 2006 Германия
26 января 2006 Греция
10 марта 2006 Дания
8 марта 2006 Египет
9 марта 2006 Израиль
30 ноября 2005 Индонезия
3 февраля 2006 Ирландия
10 февраля 2006 Исландия
10 марта 2006 Испания
7 апреля 2006 Италия
29 декабря 2005 Казахстан
25 января 2006 Кувейт
24 февраля 2006 Литва
23 декабря 2005 Мексика
18 апреля 2007 Нидерланды
24 марта 2006 Норвегия
4 января 2006 ОАЭ
25 января 2006 Оман
3 февраля 2006 Панама
20 января 2006 Польша
23 февраля 2006 Португалия
11 ноября 2005 США
24 ноября 2005 Сингапур
9 февраля 2006 Словакия
9 марта 2006 Таиланд
30 декабря 2005 Турция
29 декабря 2005 Украина
13 января 2006 Уругвай
18 января 2006 Филиппины
1 февраля 2006 Франция
9 февраля 2006 Чехия
16 февраля 2006 Швейцария
24 февраля 2006 Швеция
17 марта 2006 Эстония
23 февраля 2006 Южная Корея
6 ноября 2005 Ямайка
10 декабря 2005 Япония
MPAA PG
Бюджет $65 000 000
Сборы в мире $65 079 236
Производство Columbia Pictures, Radar Pictures, Teitler Film
Другие названия
Zathura: A Space Adventure, Zathura, Zathura: Una aventura espacial, Zathura - Ein abenteuer im weltraum, Zathura - Una aventura espacial, Затура: Космическое приключение, Jumanji 2, Lạc Ngoài Không Gian, Zathura - avaruusseikkailu, Zathura - Aventura no Espaço, Zathura - Az űrfogócska, Zathura - et eventyr i rummet, Zathura - Et romeventyr, Zathura - Ett rymdäventyr, Zathura - Mia peripeteia sto diastima, Zathura - Un'avventura spaziale, Zathura - Una aventura fuera de este mundo, Zathura : Une aventure spatiale, Zathura: Bir Uzay Macerası, Zathura: Kosmiczna przygoda, Zathura: kosmoseseiklus, Zathura: Uma Aventura Espacial, Zathura: Une aventure spatiale, Zathura: vesmirne dobrodruzstvi, Zathura: Vesmírne dobrodružstvo, Zathura: Vesoljska avantura, Zathura: Vibarethe - Vilayattu, Zathura: Μια περιπέτεια στο διάστημα, Zatura: Kosmik macəra, Zatura: Kosmik sarguzasht, Zatura. Nuotykiai kosmose, Zatura. Piedzīvojumi kosmosā, Затура, Затура: Ғарыштық шытырман оқиға, Затура: Космическо приключение, Затура: свемирска авантура, ज़थूरा, ज़थूरा: एक खतरनाक खेल... दम है तो खेलो, ザスーラ, 勇敢者的游戏2：太空飞行棋, 迷走星球, 勇敢者的游戏2：宇宙历险, زاتورا, زادورا, 逃出科幻紀, زادورا: یک ماجرای فضایی

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

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