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Фильмы про единоборства
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Фильмы про единоборства

Все 42 Онлайн
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Мулан
Мулан
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7.0
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
Октагон: Боец vs Рестлер
Октагон: Боец vs Рестлер
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4.0
боевик, спорт
2020, Великобритания
Джиу-джитсу: Битва за Землю
Джиу-джитсу: Битва за Землю
2.0
боевик, фантастика
2020, США
Царство
Царство
6.0
драма, боевик, военный, исторический
2019, Япония
Алита: Боевой ангел
Алита: Боевой ангел
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8.0
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
Бои без правил
Бои без правил
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6.0
боевик
2017, Франция / Великобритания
Брюс Ли: Рождение дракона
Брюс Ли: Рождение дракона
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5.0
драма, биография
2016, США / Канада / Китай
Меч дракона
Меч дракона
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6.0
боевик, драма, приключения
2015, Китай
Спарта
Спарта
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5.0
драма, спорт
2015, Россия
Рейд 2
Рейд 2
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6.0
боевик
2014, Индонезия
Поддубный
Поддубный
7.0
драма, исторический
2013, Россия
Ниндзя 2
Ниндзя 2
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6.0
боевик
2013, Таиланд
Честь дракона 2
Честь дракона 2
5.0
боевик
2013, Таиланд
Великий мастер
Великий мастер
6.0
драма, биография, боевик
2012, Гонконг / Китай
Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
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7.0
боевик, приключения
2012, Гонконг / Китай
Ученик мастера
Ученик мастера
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5.0
боевик, драма
2012, Китай
Воин
Воин
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7.0
драма, боевик
2011, США
Рейд
Рейд
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, криминал
2011, Индонезия / США / Франция
Врата дракона
Врата дракона
5.0
приключения, боевик
2011, Китай
Солт
Солт
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2010, США
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Самодисциплина, завораживающие сражения, динамичные тактики боя в увлекательной подборке фильмов про единоборства.

Пять лучших фильмов про единоборства

Поклонникам боевого жанра есть из чего выбирать! Начиная с культового «Дома летающих кинжалов» или взрывной истории о Скотте Пилигриме и заканчивая киноновинкой 2020 года, посвященной подвигам отважной воительницы.

«Дом летающих кинжалов», 2004

Фантастическая кинодрама повествует о секретном агенте полиции Императора, который ведет слежку за лидерами протестного движения, постепенно внедряясь в группировку повстанцев. Главный герой влюбляется в одну мятежницу, тем самым попадая в фатальную любовную ловушку. Захватывающие события разворачиваются на территории Древнего Китая в 859 году. Культовый приключенческий боевик Чжана Имоу, выполненный в лучших традициях китайского фэнтези, был номинирован на премию «Оскар» в 2005 году в категории «Лучшая операторская работа».

Самобытная эстетика восточных единоборств доставит истинное удовольствие ценителям жанра.

«Скотт Пилигрим против всех», 2010

Безбашенный фэнтезийный боевик Эдгара Райта является яркой и веселой экранизацией обширной серии комиксов под названием «Скотт Пилигрим», созданной канадским карикатуристом Брайаном Ли О’Мэлли. Взрывная смесь фантастики, восточных единоборств, видеоигрушек и музыкального драйва однозначно понравится поклонникам необычного кино! Двадцатидвухлетний Скотт Пилигрим проживает в Канаде и состоит в местной рок-группе. Молодой музыкант молниеносно влюбляется в яркую красотку с броской прической, и теперь ему предстоит сразиться с бывшими Рамоны.

Только так влюбленный герой сможет завоевать сердце любимой.

«Гладиатор», 2000

Зритель отправляется в отдаленное прошлое, точнее, в 180 год нашей эры. Римский властитель Марк Аврелий развязал затяжную войну с германскими варварами. Самый сильный и дальновидный полководец императорских войск совершает победный удар аккурат в тыл армии противника. Рим одерживает триумф, но сын императора оказывается предателем. Он захватывает власть и убивает семью отважного Максимуса. Теперь главному герою уготован тернистый путь к желанному отмщению. Легендарная приключенческая кинолента, соответствующая историческому жанру пеплум, принадлежит широко известному кинорежиссеру Ридли Скотту.

Зрелищный фильм принес своему создателю целых пять «Оскаров».

«Последний самурай», 2003

В центре сюжета находится отставной вояка-американец Олгрэн, который оказывается в плену. Именно пленение знакомит главного героя с древнейшей философией самураев и колоритной культурой таинственной Японии. В исторической драме кинорежиссера Эдварда Цвика красавчику Тому Крузу придется изучить кодекс бусидо, а также «приручить» искривленный длинный меч! Эпичная кинолента четыре раза выдвигалась на премию «Оскар», получила более одиннадцати кинонаград и более тридцати номинаций.

Фильм представляет собой режиссерскую интерпретацию реальных японских событий – так называемой Революции Мэйдзи.

«Мулан», 2020

Семейный художественный фильм Ники Каро представляет собой красивую кинематографическую адаптацию одноименного диснеевского мультфильма, выпущенного в 1998-м. Опасные воинственные кочевники прорываются сквозь Великую Китайскую стену. Храбрая Мулан, способная управлять мужской энергией ци, переодевается в юношу и направляется в армию. Ведь ее пожилой отец уже не в силах сражаться. Зрелищная киноистория об отважной девушке, спасающей Поднебесную, поражает эффектной подачей!

Новая драма стала самой дорогостоящей кинолентой за всю историю кино, принадлежащей женщине-режиссеру.

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