Самодисциплина, завораживающие сражения, динамичные тактики боя в увлекательной подборке фильмов про единоборства.

Пять лучших фильмов про единоборства

Поклонникам боевого жанра есть из чего выбирать! Начиная с культового «Дома летающих кинжалов» или взрывной истории о Скотте Пилигриме и заканчивая киноновинкой 2020 года, посвященной подвигам отважной воительницы.

«Дом летающих кинжалов», 2004

Фантастическая кинодрама повествует о секретном агенте полиции Императора, который ведет слежку за лидерами протестного движения, постепенно внедряясь в группировку повстанцев. Главный герой влюбляется в одну мятежницу, тем самым попадая в фатальную любовную ловушку. Захватывающие события разворачиваются на территории Древнего Китая в 859 году. Культовый приключенческий боевик Чжана Имоу, выполненный в лучших традициях китайского фэнтези, был номинирован на премию «Оскар» в 2005 году в категории «Лучшая операторская работа».

Самобытная эстетика восточных единоборств доставит истинное удовольствие ценителям жанра.

«Скотт Пилигрим против всех», 2010

Безбашенный фэнтезийный боевик Эдгара Райта является яркой и веселой экранизацией обширной серии комиксов под названием «Скотт Пилигрим», созданной канадским карикатуристом Брайаном Ли О’Мэлли. Взрывная смесь фантастики, восточных единоборств, видеоигрушек и музыкального драйва однозначно понравится поклонникам необычного кино! Двадцатидвухлетний Скотт Пилигрим проживает в Канаде и состоит в местной рок-группе. Молодой музыкант молниеносно влюбляется в яркую красотку с броской прической, и теперь ему предстоит сразиться с бывшими Рамоны.

Только так влюбленный герой сможет завоевать сердце любимой.

«Гладиатор», 2000

Зритель отправляется в отдаленное прошлое, точнее, в 180 год нашей эры. Римский властитель Марк Аврелий развязал затяжную войну с германскими варварами. Самый сильный и дальновидный полководец императорских войск совершает победный удар аккурат в тыл армии противника. Рим одерживает триумф, но сын императора оказывается предателем. Он захватывает власть и убивает семью отважного Максимуса. Теперь главному герою уготован тернистый путь к желанному отмщению. Легендарная приключенческая кинолента, соответствующая историческому жанру пеплум, принадлежит широко известному кинорежиссеру Ридли Скотту.

Зрелищный фильм принес своему создателю целых пять «Оскаров».

«Последний самурай», 2003

В центре сюжета находится отставной вояка-американец Олгрэн, который оказывается в плену. Именно пленение знакомит главного героя с древнейшей философией самураев и колоритной культурой таинственной Японии. В исторической драме кинорежиссера Эдварда Цвика красавчику Тому Крузу придется изучить кодекс бусидо, а также «приручить» искривленный длинный меч! Эпичная кинолента четыре раза выдвигалась на премию «Оскар», получила более одиннадцати кинонаград и более тридцати номинаций.

Фильм представляет собой режиссерскую интерпретацию реальных японских событий – так называемой Революции Мэйдзи.

«Мулан», 2020

Семейный художественный фильм Ники Каро представляет собой красивую кинематографическую адаптацию одноименного диснеевского мультфильма, выпущенного в 1998-м. Опасные воинственные кочевники прорываются сквозь Великую Китайскую стену. Храбрая Мулан, способная управлять мужской энергией ци, переодевается в юношу и направляется в армию. Ведь ее пожилой отец уже не в силах сражаться. Зрелищная киноистория об отважной девушке, спасающей Поднебесную, поражает эффектной подачей!