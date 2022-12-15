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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2010

Рейтинг фильмов в жанре драма 2010 года

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
1 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Брестская крепость
2 Брестская крепость
драма, военный 2010, Россия / Беларусь
8.3
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Черный лебедь
3 Черный лебедь
драма, триллер 2010, США
8.3
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Три метра над уровнем неба
4 Три метра над уровнем неба
драма 2010, Испания
8.2
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Помни меня
5 Помни меня
драма, мелодрама 2010, США
8.2
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Король говорит!
6 Король говорит!
драма, исторический 2010, Великобритания / Австралия
8.2
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Три дня на побег
7 Три дня на побег
триллер, мелодрама, драма 2010, США
8.1
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Бурлеск
8 Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма 2010, США
8.1
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Социальная сеть
9 Социальная сеть
исторический, драма 2010, США
8.1
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Каратэ-пацан
10 Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик 2010, США
8.0
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Призрак
11 Призрак
криминал, драма, триллер 2010, США
8.0
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Ученик чародея
12 Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик 2010, США
8.0
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История игрушек: Большой побег
13 История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
8.0
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Робин Гуд
14 Робин Гуд
боевик, драма 2010, США
7.9
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Время ведьм
15 Время ведьм
приключения, фэнтези, драма, триллер 2010, США
7.9
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Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
16 Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма 2010, США
7.9
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Турист
17 Турист
драма, триллер 2010, США
7.8
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Поп
18 Поп
драма 2010, Россия
7.8
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Неуправляемый
19 Неуправляемый
триллер, драма, боевик 2010, США
7.8
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Меня зовут Кхан
20 Меня зовут Кхан
драма, мелодрама 2010, Индия
7.8
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Последняя песня
21 Последняя песня
драма 2010, США
7.7
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127 часов
22 127 часов
драма 2010, США / Великобритания
7.7
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Прошлой ночью в Нью-Йорке
23 Прошлой ночью в Нью-Йорке
драма, мелодрама 2010, США
7.7
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Боец
24 Боец
драма 2010, США
7.7
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13
25 13
драма, триллер 2010, США
7.7
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Бьютифул
26 Бьютифул
драма 2010, Испания / Мексика
7.7
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Норвежский лес
27 Норвежский лес
драма 2010, Япония
7.6
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Ранэвэйс
28 Ранэвэйс
драма, мюзикл 2010, США
7.6
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Железная хватка
29 Железная хватка
драма, вестерн 2010, США
7.6
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Шаг вперед 3
30 Шаг вперед 3
мюзикл, драма, мелодрама 2010, США
7.6
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Пирамммида
31 Пирамммида
драма, биография, криминал 2010, Россия
7.6
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Замерзшие
32 Замерзшие
драма, триллер, ужасы, боевик 2010, США
7.5
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Сатисфакция
33 Сатисфакция
драма 2010, Россия
7.5
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Книга Илая
34 Книга Илая
вестерн, приключения, драма, боевик 2010, США
7.5
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Орел Девятого легиона
35 Орел Девятого легиона
драма 2010, США
7.5
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Город воров
36 Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал 2010, США
7.5
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Уличные танцы в 3D
37 Уличные танцы в 3D
драма 2010, Великобритания
7.5
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Ешь, молись, люби
38 Ешь, молись, люби
драма 2010, США
7.5
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Край
39 Край
драма 2010, Россия
7.5
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Кандагар
40 Кандагар
боевик, драма 2010, Россия
7.5
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Письма к Джульетте
41 Письма к Джульетте
драма, мелодрама 2010, США
7.4
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Меланхолия
42 Меланхолия
фантастика, драма 2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
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Прости, хочу на тебе жениться
43 Прости, хочу на тебе жениться
драма, мелодрама, комедия 2010, Италия
7.4
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Чужая
44 Чужая
драма 2010, Россия
7.3
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Тихая застава
45 Тихая застава
драма, военный 2010, Россия
7.3
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Ты и я
46 Ты и я
мелодрама, драма, комедия 2010, США / Россия
7.3
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Кочегар
47 Кочегар
драма 2010, Россия
7.3
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Монстры
48 Монстры
драма, фантастика, мелодрама 2010, Великобритания
7.2
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Елена
49 Елена
драма 2010, Россия
7.1
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Дом Солнца
50 Дом Солнца
драма 2010, Россия
7.1
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Однажды в Риме
51 Однажды в Риме
мелодрама, комедия, драма 2010, США
7.0
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Воины света
52 Воины света
ужасы, триллер, драма, боевик 2010, Австралия / США
7.0
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Уолл-стрит. Деньги не спят
53 Уолл-стрит. Деньги не спят
драма, криминал 2010, США
6.9
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Древо жизни
54 Древо жизни
драма, фэнтези, фантастика 2010, США
6.7
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На расстоянии любви
55 На расстоянии любви
драма, комедия 2010, США
6.6
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Безумцы
56 Безумцы
ужасы, боевик, драма, триллер, фантастика 2010, США
6.5
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Битва Титанов
57 Битва Титанов
боевик, фэнтези, драма 2010, США
6.5
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Американец
58 Американец
триллер, драма 2010, США
6.4
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Возмездие
59 Возмездие
триллер, драма 2010, США
6.0
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Утомленные солнцем 2: Предстояние
60 Утомленные солнцем 2: Предстояние
драма 2010, Германия / Россия / Франция
5.8
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Утомленные солнцем 2: Цитадель
61 Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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