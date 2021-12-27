Содержание:

Джеки Чан - Фильмы

- Джеки Чан - «Проект «А»

- Джеки Чан - «Доспехи Бога»

- Джеки Чан - «Час Пик»

- Джеки Чан - «Шанхайский полдень»

Джеки Чан - Личная жизнь

Кумир подростков нескольких поколений - Джеки Чан - родился 7 апреля 1954 года в Гонконге, в честь чего и был назван Чэнь Ганшэн («Рожденный в Гонконге»). Родители будущей звезды - Чарльз и Лили Чан прибыли в Гонконг из Китая. Отец Ганшэна был агентом консервативной партии и после победы коммунистов бежал вместе с семьей. Чан едва сводили концы с концами, а чуть позже снова были вынуждены переехать. На этот раз родители будущего актера отправились в Австралию, а сына оставили в Гонконге. Маленького Ганшэна отдают в школу Пекинской оперы. Там он проведет следующие 10 лет своей жизни.

Несмотря на кажущуюся легкость в обучении, в оперной школе царила строгая дисциплина. За любой проступок наказывали серьезно, вплоть до избиений учеников. Здесь Чан будет осваивать единоборства, брать уроки вокала, учиться актерскому мастерству и исполнять акробатические этюды. Все для того, чтобы стать верным слугой китайской оперы. Из-за долгого отсутствия родителей юному Чану не остается ничего, кроме усердных занятий и практики. Благодаря такому подходу, Ганшэн попадает в ансамбль «Семь везунчиков», который был довольно популярен и выступал во многих театрах Гонконга и за его пределами. Когда Чан окончил школу, китайская опера уже не была так востребована. Вдобавок, в школе не учили ни читать, ни писать. Все, что оставалось Ганшэну - идти каскадером на съемки, чем он и занялся.



Джеки Чан - Фильмы

«Маленький тигр из Квантунга» - первый фильм, где Чан сыграет главную роль. После выхода ленты на экраны в 1973 году, Ганшэну больше не предлагают ролей в кино, да и каскадерское мастерство проявлять особо негде. Это вынуждает актера ехать в Австралию - к родителям. Здесь он поступает в колледж Диксон и, чтобы как-то платить за учебу, устраивается на стройку. Его наставника зовут Джек. Другие рабочие не могут привыкнуть к имени Ганшэн и вскоре у Чана появляется новое имя - «Маленький Джек» или «Джеки». То самое имя, которое узнает весь мир.

Австралией актер был недоволен: стройка - совсем не то, чем хотел заниматься талантливый Джеки. Поэтому когда из Гонконга пришло письмо от Вилли Чана о приглашении на пробы в фильм «Новый кулак ярости» - Чан не мог сдержать радости. Режиссер фильма - Ло Вэй - часто сравнивал Чана и Брюса Ли, говоря о схожести двух типажей. Было еще много картин подобных «Ярости кулака», но все они не принесли желанного успеха. Отчасти, потому что Джеки не смотрелся серьезно в роли, сделанной под Брюса Ли. В этот период Чан понимает, что не хочет быть похожим на оппонента и придумывает свой образ и жанр, в котором хотел бы сниматься - комедия с элементами боевых искусств.

Роль простодушного юноши с попустительским отношением к жизни принесла Чану популярность. Фильм «Пьяный мастер» 1978 года сразу же привлек внимание публики и киноиндустрии своей новизной и оригинальностью. Джеки осознал ситуацию и после съемок «прихватил» образ «пьяного мастера» с собой. На его основе будут сняты «Духовное кунг-фу», «Немного кунг-фу», и две части «Бесстрашной гиены». После чего Джеки и Вилли оставят Ло Вея и отправятся на студию «Голден Харвест Филм». «Проект «А» и «Доспехи Бога» делают актера известным в Азиии, а успех в США приходит вместе с картиной «Разборка в Бронксе» в 1995 году. Критики писали о том, что Джеки Чан «просто веселится. И если мы позволим себе окунуться в эту атмосферу, то и мы развеселимся тоже». Все последующие работы, например «Мистер крутой», без проблем показывались в кинотетрах США и имели успех.

Джеки постоянно экспериментирует со своим амплуа: добавляет романтики («Великолепный» 1999 года), пробует фэнтези («Миф» 2005 года), учится играть драматические роли («Карате-пацан» 2010 года). За все время Джеки Чан получил множество наград и как каскадер (премия «Таурус»), и как актер («MTV Movie Awards», премия «Оскар»), и как человек («People's Choice Award»). На данный момент он продолжает сниматься, режиссировать и продюсировать собственные фильмы.

Джеки популярен и в музыкальной среде - актер записал и выпустил 20 альбомов, сочинил треки к собственным фильмам и периодически выступает в Китае.

Также Чан известен своим отношением к благотворительности: им основаны два фонда «Сердце дракона» и «Благотворительный фонд Джеки Чана», которые помогают пострадавшим в природных катастрофах, дают стипендии молодым талантам, строят школы, снабжают провизией и выполняют множество других функций.



Джеки Чан - «Проект «А»

Первая популярная картина, с которой ассоциируется имя Джеки Чана. В основе сюжета борьба с морскими пиратами. Разработанная операция по уничтожению главного преступника - Ло - возложена на плечи сержанта морской полиции Дракона Ма Юлуна. Комические моменты, самоотверженность героев фильма, морские приключения и боевые сцены были отмечены критиками и встречены во всем мире с большой теплотой. В картине снялись мастера боевых искусств: Саммо Хун, Юань Бяо, Тик Вай и другие. Режиссерами стали Джеки Чан и Саммо Хун. В 1987 году на экран выйдет вторая часть картины.



Джеки Чан - «Доспехи Бога»

Фильм вышел летом 1986 года в Японии, а полгода спустя ленту показали на экранах Гонконга, где она собрала 35 миллионов гонконгских долларов. В основе сюжета история поисков древних реликвий - доспехов Бога. Герой Джеки Чана похищает часть доспеха у древнего племени, чтобы выгодно продать частному коллекционеру. За этими же доспехами охотится преступная секта, которая похищает давнюю любовь главного героя для обмена на реликвию. Хороший юмор, отточенные боевые сцены, качественные погони и продуманный сюжет сделали картину классикой жанра, а Джеки Чана самым узнаваемым актером в мире. Помимо Джеки в этом фильме снялись Алан Там, который спел несколько песен для саундтрека, Лола Форнер, Розамунд Кван и Божидар Смилянич. Съемки проходили в Югославии при помощи местных кинематографистов.

В одной из сцен «Доспехов Бога» Чан падает с дерева и ударяется головой о камень, проламывает череп у основания и получает мозговое кровоизлияние. Несмотря на скептические настроения, актер довольно быстро поправляется и съемки возобновляются почти мгновенно. В 1991 году на экраны выходит вторая часть «Доспехи Бога: Операция Кондор», в 2003 году - третья часть «Доспехи Бога: Миссия Зодиак» и в 2017 году - четвертая часть «Доспехи Бога: В поисках сокровищ».



Джеки Чан - «Час Пик»

Новым рывком на американский рынок станет лента 1998 года - «Час Пик» с Крисом Такером. В основе сюжета пропажа дочери китайского консула, найти которую поручено инспектору Ли. В напарники он получает детектива Картера. Разные взгляды на службу, менталитет и подходы к раскрытию преступлений превращают эту пару в опасное для мафии оружие. Дуэт получит награду «MTV Movie Awards». Вторая и третья части выйдут в 2001 и 2007 годах соответственно.



Джеки Чан - «Шанхайский полдень»

От новой картины Джеки Чана в дуэте с Оуэном Уилсоном - «Шанхайский полдень» - критики были в восторге. Новое столкновение двух разных типажей героев с различной расовой принадлежностью, менталитетом и обычаями рождает множество комедийных моментов, красивых боевых сцен и общую нить сюжета. В основе - похищение китайской принцессы. Героя Джеки Чана - Чонга Ванг - отправляют в качестве помощника для ее поиска. В северной америке главный герой встречает Рэя О’Бэннена, с которым они и дойдут до самого конца. В 2003 году вышло продолжение этой истории - «Шанхайские рыцари», где приключения восточного мудреца и американского болтуна развиваются уже в Англии во времена Скотланд Ярда.



Джеки Чан - Личная жизнь

Кумир миллионов довольно скрытен в отношении личной жизни. На сегодня известно, что Джеки обвенчался со своей женой Джоан Линь 1 декабря 1982 года. А 3 декабря у пары родился сын, известный сейчас, как Джейси Чан. В воспитании сына Джеки оказался строг: он завещал половину своих сбережений на благотворительность, на что Джейси высказал свое недовольство. Но Джеки от решения не отступил. Когда сын попал в тюрьму за хранение наркотиков, Чан-старший не пришел ему на выручку, поскольку «молодой человек должен самостоятельно нести ответственность за свои поступки». Несмотря на это, отец и сын по-прежнему общаются и поддерживают теплые отношения. Также у Чана есть внебрачная дочь - Этта У Чжолинь. По этому поводу актер был вынужден признаться, что «совершил ошибку, которую совершают мужчины во всем мире».