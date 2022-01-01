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Фильмы про детей
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Фильмы про детей

Все 374 Онлайн
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Ученик экзорциста
Ученик экзорциста
6.0
ужасы
2021, США
Один дома
Один дома
4.0
боевик, комедия, драма
2021, США
Кукла
Кукла
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6.0
ужасы
2021, Мексика
Дедушка НЕлегкого поведения
Дедушка НЕлегкого поведения
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6.0
комедия, семейный
2020, США
Папина дочка
Папина дочка
5.0
комедия, семейный, фэнтези
2020, Франция
Падение
Падение
5.0
драма
2020, США
Счастье в конверте
Счастье в конверте
7.0
семейный
2020, Россия
Куриный забег
Куриный забег
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6.0
анимация
2020, Норвегия
Цвет из иных миров
Цвет из иных миров
5.0
ужасы, фантастика
2020, США / Португалия
Заклятье. Дом 32
Заклятье. Дом 32
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6.0
ужасы
2020, Испания
Не все дома
Не все дома
5.0
комедия
2020, Франция
Гудбай, Америка!
Гудбай, Америка!
7.0
комедия, драма
2020, Россия
Спасти нельзя оставить
Спасти нельзя оставить
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2.0
семейный, приключения
2020, Россия
Зеркала: Инкарнация
Зеркала: Инкарнация
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3.0
ужасы, мистика
2020, США
Ловец снов
Ловец снов
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3.0
ужасы, мистика
2020, США
COVID-19: Антивирус для Бизнеса
COVID-19: Антивирус для Бизнеса
0.0
документальный
2020, Россия
Запечатленные временем
Запечатленные временем
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0.0
документальный
2020, Россия
Явление
Явление
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2020, Португалия / США
Маленькие волшебницы
Маленькие волшебницы
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5.0
фэнтези, комедия, приключения
2020, Германия
В стране фей
В стране фей
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4.0
фэнтези, семейный
2020, Швеция / Великобритания / США
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Фильмы про детей отлично подходят для уютного вечернего просмотра в кругу семьи. Мы собрали лучшие приключенческие, фантастические, драматические и сказочные киноистории, главными героями которых являются смелые, смешные, отчаянные и веселые дети и подростки.

Детство – самая волшебная пора, которую каждый взрослый человек с нежностью вспоминает всю свою жизнь. Это удивительное время, когда невозможное кажется возможным, а мир населен феями, драконами и супергероями. К сожалению, вернуться в детство невозможно. Но вновь почувствовать себя ребенком часто помогает кино – увлекательные фильмы про детей и для детей о Рождестве, Хэллоуине, сверхспособностях, магии, волшебстве и приключениях.

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