Фильмы про детей отлично подходят для уютного вечернего просмотра в кругу семьи. Мы собрали лучшие приключенческие, фантастические, драматические и сказочные киноистории, главными героями которых являются смелые, смешные, отчаянные и веселые дети и подростки.

Детство – самая волшебная пора, которую каждый взрослый человек с нежностью вспоминает всю свою жизнь. Это удивительное время, когда невозможное кажется возможным, а мир населен феями, драконами и супергероями. К сожалению, вернуться в детство невозможно. Но вновь почувствовать себя ребенком часто помогает кино – увлекательные фильмы про детей и для детей о Рождестве, Хэллоуине, сверхспособностях, магии, волшебстве и приключениях.