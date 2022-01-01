Америка – страна, буквально одержимая спортом. Кажется, ее население начинает тренироваться и играть в спортивные игры уже с детского садика. Но в школе спортсмены уже точно представляют собой избранную касту уважаемых личностей…

Пять лучших фильмов о спорте, снятых в США

И что плохого? Прежде всего, спорт формирует характер – он учит не только радоваться победам, но и уметь принимать поражения. А затем стремиться к большему.

«Нокдаун», 2005

Великая депрессия многих оставила без средств к существованию, но Джеймс Брэддок не может заработать на жизнь по иной причине. Его успехи в прошлом, травмы не позволяют участвовать в серьезных боях. Угроза голода гонит его на работу в порт, но там своих желающих полно. Ему предлагают плохенький бой за небольшую сумму – он соглашается, но ломает на ринге руку. Кажется, он больше никогда на нем не появится… Но это иллюзия, и он еще одержит свою главную победу – против чемпиона, убивающего своих соперников.

Оригинальное название ленты интереснее: «Мужик-Золушка» (Cinderella Man). Так пожилого боксера прозвали в прессе – «готов драться за еду».

«Ford против Ferrari», 2019

Начало 1960-х. Автомобильная компания Форда переживает кризис, а их итальянские конкуренты – Феррари – наоборот, в самом расцвете. Их машины и команды постоянно держат первенство на престижной гонке на выносливость – «24 часа Ле-Мана». Фордовский менеджер Ли Якокка предлагает попытку объединиться с итальянскими коллегами, но проваливает переговоры с Энцо Феррари. Выход один – создать авто, способное обойти соперников в гонке…

По словам Мэтта Дэймона, Кристиан Бэйл должен был сбросить 70 фунтов (почти 32 кг!) до начала съемок. Он похудел. На вопрос «как?!» ответил, что просто не ел.

«Каратэ-пацан», 2010

Вдова Шерри Паркер и ее сын, 12-летний Дрэй, переезжают в Пекин. Женщина пытается устроиться на работу, мальчик – найти общий язык со сверстниками. Из-за девочки, нравящейся обоим, его начинает преследовать агрессивный хулиган со своей шайкой. Чтобы не застрять в положении изгоя, Дрэй проявляет интерес к единоборствам. Однажды пожилой работяга Хан помогает ему отбиться от стаи гопников, элегантно заставляя их натыкаться друг на дружку, – и оказывается великолепным учителем!

Прием с курткой, призванный обучить новичка определенным движениям кунг-фу, придумал Джеки Чан.

«Брайан Бэнкс», 2018

11 лет назад его несправедливо осудили за изнасилование – он всего лишь поцеловался с одноклассницей, а затем сбежал, услышав, что приближаются учителя. Девушка ложно обвинила его – и прощай, мечты о футбольном будущем! Теперь он вышел по УДО, но все его передвижения мониторят, и он должен держаться на расстоянии 2000 футов от общественных мест. Он упорно борется, чтобы доказать свою невиновность, – и в итоге возвращается к своей мечте: играть в футбол.

Карьера Брайана в НФЛ была недолгой, но его товарищи по школьной команде добились большего – многие играли на международном уровне.

«Триумф», 2005

Фрэнк Уимет с 7-летнего возраста влюблен в гольф. Но он – из рабочей семьи, а это спорт для богатых. Точно так же считает и его отец, полагающий, что сын «гнет ветку не по чину». Но юноша упрямо движется к мечте – он становится кэдди (помощником игрока) в местном клубе и постепенно обучается игре, тренируясь даже ночью. Папаша ставит условие: или он проходит квалификационный турнир, или забывает о своей блажи навсегда. Парень проваливает это испытание…