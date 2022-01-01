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Фильмы про учителей
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Фильмы про учителей

Все 41 Онлайн
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Шесть минут до полуночи
Шесть минут до полуночи
Смотреть за 1 рубль
4.0
драма, триллер
2020, Великобритания
Еще по одной
Еще по одной
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7.0
комедия, драма
2020, Дания / Швеция / Нидерланды
Волшебник
Волшебник
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6.0
драма, комедия
2019, Россия
Шахматист
Шахматист
7.0
драма, комедия, биография
2019, Франция
Простой карандаш
Простой карандаш
6.0
драма
2019, Россия
Ваш репетитор
Ваш репетитор
6.0
драма
2018, Россия
На грани безумия
На грани безумия
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5.0
триллер
2018, США
Воспитательница
Воспитательница
6.0
драма
2018, США
Наемник
Наемник
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7.0
боевик, триллер
2017, США
Зачетный препод 3
Зачетный препод 3
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6.0
комедия
2017, Германия
Хороший мальчик
Хороший мальчик
7.0
комедия
2016, Россия
Виктор Франкенштейн
Виктор Франкенштейн
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7.0
драма
2015, США
Иррациональный человек
Иррациональный человек
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6.0
детектив, драма
2015, США
Зачетный препод 2
Зачетный препод 2
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6.0
комедия
2015, Германия
Человек, который познал бесконечность
Человек, который познал бесконечность
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7.0
драма, биография
2015, Великобритания / США
Kingsman: Секретная служба
Kingsman: Секретная служба
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7.0
триллер
2014, Великобритания
Кутис
Кутис
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, комедия
2014, США
Одержимость
Одержимость
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6.0
драма
2014, США
Половое воспитание
Половое воспитание
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6.0
мелодрама, комедия
2014, США
Лекарь: Ученик Авиценны
Лекарь: Ученик Авиценны
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7.0
приключения, драма, исторический
2013, Германия
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Профессия учителя не для слабонервных, ведь иногда педагогам приходится иметь дело с неуравновешенными детьми и их родителями.

Пять лучших фильмов про учителей

Герои следующей подборки – учителя по призванию. Это люди, которые поняли, что могут научить других тому, что умеют сами. Иногда осознание этого происходит против их воли. Не все стремятся становиться педагогами. Но у героев некоторых фильмов нет другого выбора. И вскоре они осознают, что судьба не могла бы распорядиться иначе.

«Писатели свободы»

Социальная драма основана на реальных событиях. Действие происходит в Лос-Анджелесе. Молодая учительница Эрин меняет место работы. Из спокойного и благополучного района она перебирается в школу, где учатся дети из сложных семей. Эрин на себе ощущает атмосферу ненависти и расизма, которая царит в учреждении.

Но учительница не намерена бросать ребят на произвол судьбы. Она уверена, что каждый из них достоин лучшей жизни. Нужно только доказать остальным, что у них есть шанс измениться. Она предлагает каждому ученику вести свой собственный дневник.

И поражается тому, как много пришлось пережить ее подопечным.

«Человек, который познал бесконечность»

Сценарий биографической драмы написан на основе одноименного романа. В центре повествования история индийского математика, который жил на рубеже 19-го и 20-го веков. Сриниваса – молодой человек, который не гнушается любого труда, чтобы заработать на жизнь.

Однажды его работодатели обращают внимание на необыкновенные способности юноши. Он в состоянии решить любую математическую задачу. Молодому человеку доверяют ведение бухгалтерии, но вскоре работодатели осознают, что он может сделать намного больше.

Юноша начинает переписку с выдающимися математиками и вскоре получает приглашение в университет.

«Умница Уилл Хантинг»

Уилл – необыкновенно одаренный молодой человек, который работает простым уборщиком в университете. Он обладает феноменальной памятью и способностями к математике, но не стремится изменить собственную жизнь. Уилл подсознательно уверен, что заслужил жить в неблагополучных условиях и его жизнь ничего не стоит.

На одаренного молодого человека обращает внимание профессор университета, где он работает. Джеральд Ламбо поражен тем, как быстро Уилл справляется со сложными задачами, над которыми бьются выдающиеся умы.

Он хочет лично учить парня, но для начала тому предстоит справиться с приступами агрессии и с ненавистью к самому себе.

«Каратэ-пацан»

В этом ремейке знаменитой спортивной драмы главные роли исполнили Джеки Чан и сын Уилла Смита Джейден. Действие начинается с того, что семья Паркер переезжает в Китай. Мама Дре потеряла работу, и теперь им предстоит обустроиться в чужой стране.

В первые же дни с мальчиком начинают происходить неприятности. Он познакомился с местной девочкой Мэй. Но в нее влюблен глава местной шайки малолетних хулиганов, который отлично умеет драться. У Дре только один выход из ситуации – научиться отвечать на удары.

В этом ему поможет бывший боец кунг-фу мистер Хан. Он станет наставником мальчика.

«Шахматист»

Роль сварливого гроссмейстера, который научит главного героя побеждать в шахматах, исполнил Жерар Депардье. Лента переносит зрителя в Бангладеш. Здесь начинаются массовые беспорядки, из-за которых местные жители бегут из страны. 11-летний Фахим вместе с отцом отправляются в Европу, чтобы просить политического убежища.

Беженцы попадают в Париж, где постепенно начинают обустраивать жизнь. Фахим посещает школу и записывается в шахматный клуб.

Вечно сердитый Сильвиан когда-то был гроссмейстером, а теперь учит школьников. Он видит талант, который заложен в мальчике.

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