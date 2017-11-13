Чудо, 2017

Фильм «Чудо» снял режиссер Стивен Чобски, подаривший миру такие фильмы, как «Хорошо быть тихоней» и «Четыре угла». В ролях снялись топовые голливудские актеры: Джулия Робертс, Оуэн Уилсон и Джейкоб Тремблэ, блистательно сыгравший в фильме «Комната».
Сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Август Пуллман. С одной стороны, он такой же как и другие мальчишки его возраста — любит ходить на дни рождения к своим друзьям, играть в компьютерные игры, он фанатеет от «Звездных войн», играет со своей собакой, ссорится и мирится со старшей сестрой. А с другой, он совсем не такой как другие мальчишки его возраста. Во-первых, Август никогда не ходил в обычную школу — с первого класса с ним дома занималась мама. Во-вторых, Август перенес 27 операций. Из-за очень редкой, но иногда встречающейся генетической ошибки у Августа нет лица. И вот такой мальчик должен пойти в школу. В первый раз. К обычным детям.
- В основу ленты лёг одноименный бестселлер писательницы Р. Дж. Паласио
- Это второй фильм Чобски, который является экранизацией романа. Первым стал «Хорошо быть тихоней»
- Заболевание, которым страдает главный герой, называется синдром Тричера Коллинза или челюстно-лицевой дизостоз
- Режиссером фильма должен был стать Пол Кинг, однако он предпочел снимать вторую часть «Паддингтона»
- Джейкоб Тремблэ перед съемками общался с мальчиком, который страдает от синдрома Тричера Коллинза
- В фильме также сыграла сестра Джейкоба Тремблэ Эмма
Сценарий основан на одноименном бестселлере New York Times писательницы Р. Дж. Паласио. Это бесконечно проникновенная, трогательная и вдохновляющая история об удивительном мальчике Августе Пуллмане. Он впервые идет в обычную школу, сразу в пятый класс, так как раньше учился дома, с мамой. Все потому, что у него особенная внешность: из-за генетической ошибки мальчику пришлось перенести почти 30 операций, чтобы обрести лицо… И в школе, среди сверстников, Августу предстоит пережить еще немало трудностей и совершить настоящее чудо!