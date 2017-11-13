Чудо, 2017

Фильм «Чудо» снял режиссер Стивен Чобски, подаривший миру такие фильмы, как «Хорошо быть тихоней» и «Четыре угла». В ролях снялись топовые голливудские актеры: Джулия Робертс, Оуэн Уилсон и Джейкоб Тремблэ, блистательно сыгравший в фильме «Комната».

Сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Август Пуллман. С одной стороны, он такой же как и другие мальчишки его возраста — любит ходить на дни рождения к своим друзьям, играть в компьютерные игры, он фанатеет от «Звездных войн», играет со своей собакой, ссорится и мирится со старшей сестрой. А с другой, он совсем не такой как другие мальчишки его возраста. Во-первых, Август никогда не ходил в обычную школу — с первого класса с ним дома занималась мама. Во-вторых, Август перенес 27 операций. Из-за очень редкой, но иногда встречающейся генетической ошибки у Августа нет лица. И вот такой мальчик должен пойти в школу. В первый раз. К обычным детям.