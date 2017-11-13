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Чудо Чудо
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Wonder

Чудо, 2017

2017 / США
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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По одноименному бестселлеру писательницы Р. Дж. Паласио
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Фильм «Чудо» снял режиссер Стивен Чобски, подаривший миру такие фильмы, как «Хорошо быть тихоней» и «Четыре угла». В ролях снялись топовые голливудские актеры: Джулия Робертс, Оуэн Уилсон и Джейкоб Тремблэ, блистательно сыгравший в фильме «Комната».

Сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Август Пуллман. С одной стороны, он такой же как и другие мальчишки его возраста — любит ходить на дни рождения к своим друзьям, играть в компьютерные игры, он фанатеет от «Звездных войн», играет со своей собакой, ссорится и мирится со старшей сестрой. А с другой, он совсем не такой как другие мальчишки его возраста. Во-первых, Август никогда не ходил в обычную школу — с первого класса с ним дома занималась мама. Во-вторых, Август перенес 27 операций. Из-за очень редкой, но иногда встречающейся генетической ошибки у Августа нет лица. И вот такой мальчик должен пойти в школу. В первый раз. К обычным детям.

- В основу ленты лёг одноименный бестселлер писательницы Р. Дж. Паласио

- Это второй фильм Чобски, который является экранизацией романа. Первым стал «Хорошо быть тихоней»

- Заболевание, которым страдает главный герой, называется синдром Тричера Коллинза или челюстно-лицевой дизостоз

- Режиссером фильма должен был стать Пол Кинг, однако он предпочел снимать вторую часть «Паддингтона»

- Джейкоб Тремблэ перед съемками общался с мальчиком, который страдает от синдрома Тричера Коллинза

- В фильме также сыграла сестра Джейкоба Тремблэ Эмма

 

Сценарий основан на одноименном бестселлере New York Times писательницы Р. Дж. Паласио. Это бесконечно проникновенная, трогательная и вдохновляющая история об удивительном мальчике Августе Пуллмане. Он впервые идет в обычную школу, сразу в пятый класс, так как раньше учился дома, с мамой. Все потому, что у него особенная внешность: из-за генетической ошибки мальчику пришлось перенести почти 30 операций, чтобы обрести лицо… И в школе, среди сверстников, Августу предстоит пережить еще немало трудностей и совершить настоящее чудо!

8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 ноября 2017
Премьера онлайн 30 января 2018
Премьера в мире 13 ноября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Стивен Чбоски
Стивен Чбоски
В ролях
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Джейкоб Тремблэ
Джейкоб Тремблэ
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин
Изабела Видович
Изабела Видович
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чудо 7 постеров
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Чудо
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Наша рецензия
Подвиги бывают разные. Для кого-то и в школу пойти – уже настоящий подвиг. Как для Августа (Огги) Пулмана, например. И вовсе не потому, что десятилетний Август раздолбай и ленивец. Просто он крайне редко выходит из дома. А если и выходит – то в шлеме. Да-да, в шлеме настоящего космонавта. Ведь в шлеме не видно лица… Которого у Огги и нет. Вместо лица у парня уродливая «маска» из кожи, «подаренная» ему пластическими хирургами после двадцати семи…
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Ольга 29 ноября 2017, 14:18
Какой же шикарный фильм! Как жаль что шел не во всех кинотеатрах, просто жемчужина среди многочисленного шлака..
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