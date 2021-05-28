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Джейден Смит
Джейден Смит
Jaden Smith
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Джейден Смит
Jaden Smith
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Дата рождения
8 июля 1998
Возраст
24 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Композитор
Биография Джейден Смит
Родился 8 июля, 1998. Лос-Анджелес, Калифорния, США
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Фильмография Джейден Смит
Жизнь за год
драма, мелодрама
2020, США
5.0
После нашей эры
боевик, приключения, фантастика
2013, США
6.0
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
мюзикл
2011, США
7.0
Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик
2010, США
8.0
День, когда Земля остановилась
фантастика
2008, США
6.0
В погоне за счастьем
комедия, драма
2006, США
8.0
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