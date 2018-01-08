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Постер фильма Мистер Смит едет в Вашингтон
8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мистер Смит едет в Вашингтон
8.3

Мистер Смит едет в Вашингтон

, 1939
Mr. Smith Goes to Washington
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мистер Смит едет в Вашингтон
8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон - Трейлер
Мистер Смит едет в Вашингтон  Трейлер

О фильме

Наивный идеалист Джефферсон Смит, лидер организации Мальчиков Рейнджеров назначен в преставителем в Сенат. Он объединяется со старшим сенатором от своего штата, однако не подозревает, как много людей вокруг него ведут двойную игру и выполняют приказания тех, кто выше. Наивный молодой сенатор сталкивается с понятиями коррупции, грязной игры, лживости и заангажированности прессы.

В ролях

Джин Артур
Saunders
Джеймс Стюарт
Джеймс Стюарт
Джефферсон Смит
Клод Рейнс
Клод Рейнс
Senator Joseph Harrison Paine
Гай Кибби
Governor Hubert 'Happy' Hopper
Эдвард Арнольд
Jim Taylor
Томас Митчелл
Томас Митчелл
Диз Мур
Юджин Паллетт
Чик МакГан
Бьюла Бонди
Ma Smith
Х. Б. Уорнер
Senator Agnew - Majority Leader
Гарри Кэри
President of the Senate
Режиссер Фрэнк Капра
Сценарист Сидни Бухман, Льюис Р. Фостер
Композитор Dimitri Tiomkin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1939
Премьера онлайн 4 октября 2025
Премьера в мире 17 октября 1939
Дата выхода
23 февраля 1940 Аргентина
25 декабря 1939 Бразилия
7 ноября 1939 Великобритания
24 сентября 1941 Венгрия 18
5 апреля 1947 Германия 0
3 мая 1940 Ирландия G
15 мая 1949 Испания
5 апреля 1947 Италия
29 февраля 1940 Мексика
20 октября 1940 Палестина
10 апреля 1941 Португалия
8 октября 1947 СССР
19 октября 1939 США
19 января 1940 Франция
4 июля 1947 Чехословакия
23 декабря 1939 Швеция
9 октября 1941 Япония G

Где посмотреть фильм

ОККО
Бюджет $1 900 000
Сборы в мире $146 448
Производство Columbia Pictures
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Рейтинг фильма

8.3
Оцените 22 голоса
8.1 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  115 В жанре «драма»  48 В фильмах США  75 В фильмах 1939 года  1

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мистер Смит едет в Вашингтон - Трейлер
Мистер Смит едет в Вашингтон Трейлер
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Цитаты

Jefferson Smith Видите ли, ребята забывают, что значит их страна, просто читая в учебниках «Страна свободных». А когда становятся взрослыми — забывают ещё больше. Свобода — слишком ценная вещь, чтобы прятать её в книгах, мисс Сондерс. Её надо носить перед собой каждый день и говорить: «Я свободен мыслить и говорить. Мои предки не могли, я могу, и мои дети смогут». Ребята должны вырасти с этой мыслью.

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Мистер Смит едет в Вашингтон - смотреть в онлайн-кинотеатре

Мистер Смит едет в Вашингтон

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Новости о фильме

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