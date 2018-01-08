Jefferson Smith Видите ли, ребята забывают, что значит их страна, просто читая в учебниках «Страна свободных». А когда становятся взрослыми — забывают ещё больше. Свобода — слишком ценная вещь, чтобы прятать её в книгах, мисс Сондерс. Её надо носить перед собой каждый день и говорить: «Я свободен мыслить и говорить. Мои предки не могли, я могу, и мои дети смогут». Ребята должны вырасти с этой мыслью.