Наивный идеалист Джефферсон Смит, лидер организации Мальчиков Рейнджеров назначен в преставителем в Сенат. Он объединяется со старшим сенатором от своего штата, однако не подозревает, как много людей вокруг него ведут двойную игру и выполняют приказания тех, кто выше. Наивный молодой сенатор сталкивается с понятиями коррупции, грязной игры, лживости и заангажированности прессы.
|23 февраля 1940
|Аргентина
|25 декабря 1939
|Бразилия
|7 ноября 1939
|Великобритания
|24 сентября 1941
|Венгрия
|18
|5 апреля 1947
|Германия
|0
|3 мая 1940
|Ирландия
|G
|15 мая 1949
|Испания
|5 апреля 1947
|Италия
|29 февраля 1940
|Мексика
|20 октября 1940
|Палестина
|10 апреля 1941
|Португалия
|8 октября 1947
|СССР
|19 октября 1939
|США
|19 января 1940
|Франция
|4 июля 1947
|Чехословакия
|23 декабря 1939
|Швеция
|9 октября 1941
|Япония
|G