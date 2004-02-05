Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 2004

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 2004

Site Berlinale Palast, Berlin, Germany
Date 5 February 2004 - 15 February 2004
Golden Berlin Bear / Best Short film
Cigarettes and Coffee Un cartus de kent si un pachet de cafea
Cristi Puiu
Winner
All nominees
Little Man Little Man
Martin Brierley
Great! Vet!
Brigit Hillenius, Karin Junger
The Russell Tribunal Russelltribunalen
Staffan Lamm
Great! Vet!
Brigit Hillenius, Karin Junger
Ola's Box of Clovers Ola's Box of Clovers
Genevieve Anderson
Goodbye, Cruel World Goodbye, Cruel World
Vito Rocco
With What Shall I Wash It? Con qué la lavaré?
María Trénor
The Scree The Scree
Paul McDermott
Sapiens Sapiens
Aleksandr Rogozhkin
Bugs Bubachki
Igor Ivanov Izi
Public/Private Público/Privado
Christoph Behl
A Woman's Place Kvinnans plats
Ewa Cederstam
The Soul Hunter The Soul Hunter
Christine Rebet
Dajo Dajo
Hanro Smitsman
Le vilain petit poussin Le vilain petit poussin
Rachid Bouchareb
True True
Tom Tykwer
The Rules of Flying De regels van het vliegen
Eugenie Jansen
Golden Berlin Bear
Head-On 7.3
Head-On Gegen die Wand
Fatih Akin
Winner
All nominees
25 Degrees in Winter 6.4
25 Degrees in Winter 25 degres en hiver
Stefan Vuye
Maria Full of Grace 7.4
Maria Full of Grace
Joshua Marston
Lost Embrace El abrazo partido
Daniel Burman
Intimate Strangers Confidences trop intimes
Patrice Leconte
Daybreak 6.6
Daybreak Daybreak / Om jag vänder mig om
Björn Runge
Monster 6.8
Monster
Patty Jenkins
In My Country Country of My Skull
John Boorman
Red Lights 5.5
Red Lights Feux rouges
Cédric Kahn
Nightsongs Die Nacht singt ihre Lieder
Romuald Karmakar
A Fond Kiss... 7.1
A Fond Kiss... Ae Fond Kiss...
Ken Loach
The Missing 6.5
The Missing
Ron Howard
Your Next Life La vida que te espera
Manuel Gutiérrez Aragón
Triple Agent Triple agent
Éric Rohmer
Trilogia I: To Livadi pou dakryzei 7.9
Trilogia I: To Livadi pou dakryzei
Theo Angelopoulos
The Final Cut 6.2
The Final Cut
Omar Naim
Before Sunset 8.2
Before Sunset
Richard Linklater
Witnesses Svjedoci
Vinko Brešan
The Beautiful Country 7.4
The Beautiful Country
Hans Petter Moland
Samaritan Girl 6.0
Samaritan Girl Samaria
Kim Ki Duk
In Your Hands Forbrydelser
Annette K. Olesen
First Love 6.3
First Love Primo amore
Matteo Garrone
20:30:40 Er shi san shi si shi
Sylvia Chang
Silver Berlin Bear / Best Actor
Daniel Hendler
Daniel Hendler
Lost Embrace
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Catalina Sandino Moreno
Catalina Sandino Moreno
Maria Full of Grace Tied with Charlize Theron for Monster (2003).
Winner
Monster Tied with Catalina Sandino Moreno for Maria Full of Grace (2004).
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Kim Ki Duk
Kim Ki Duk
Samaritan Girl
Winner
Silver Berlin Bear / Best Film Music
First Love 6.3
First Love Primo amore
Banda Osiris
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
Great! Vet!
Brigit Hillenius, Karin Junger
Winner
Great! Vet!
Brigit Hillenius, Karin Junger
Winner
Silver Berlin Bear / Jury Grand Prix
Lost Embrace El abrazo partido
Daniel Burman
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Artistic Achievement
Daybreak 6.6
Daybreak Daybreak / Om jag vänder mig om
Pernilla August, Leif Andrée, Jan Coster, Jakob Eklund, Ingvar Hirdwall, Magnus Krepper, Camilla Larsson, Marika Lindström, Peter Lorentzon, Ann Petrén, Mari Richardson, Jenny Svärdsäter, Claes-Göran Turesson, Johan Kvarnström, Hampus Penttinen To the ensemble cast.
Winner
Daybreak 6.6
Daybreak Daybreak / Om jag vänder mig om
Pernilla August, Leif Andrée, Jan Coster, Jakob Eklund, Ingvar Hirdwall, Magnus Krepper, Camilla Larsson, Marika Lindström, Peter Lorentzon, Ann Petrén, Mari Richardson, Jenny Svärdsäter, Claes-Göran Turesson, Johan Kvarnström, Hampus Penttinen To the ensemble cast.
Winner
Alfred Bauer Award
Maria Full of Grace 7.4
Maria Full of Grace
Joshua Marston
Winner
Blue Angel
Daybreak 6.6
Daybreak Daybreak / Om jag vänder mig om
Björn Runge
Winner
C.I.C.A.E. Award / Forum of New Cinema
B-Happy B-Happy
Gonzalo Justiniano
Winner
C.I.C.A.E. Award / Panorama
The Other Side of the Street O Outro Lado da Rua
Marcos Bernstein
Winner
Caligari Film Award
After Midnight 6.9
After Midnight Dopo mezzanotte
Davide Ferrario
Winner
Crystal Bear / 14plus: Best Feature Film
The Wooden Camera The Wooden Camera
Ntshaveni Wa Luruli
Winner
Crystal Bear / Best Feature Film
Magnifico Magnifico
Maryo J. de los Reyes
Winner
Crystal Bear / Best Short Film
Nuit d'orage Nuit d'orage
Michèle Lemieux
Winner
Crystal Bear - Special Mention / 14plus: Best Feature Film
Quality of Life Quality of Life
Benjamin Morgan
Winner
Crystal Bear - Special Mention / Best Feature Film
The Blindflyers 6.6
The Blindflyers Blindgänger
Bernd Sahling
Winner
Prophetie des grenouilles, La 6.6
Prophetie des grenouilles, La
Zhak-Remi Zhirer
Winner
Crystal Bear - Special Mention / Best Short Film
Maree Maree
Dzheyms Pellerito
Winner
Circuit marine Circuit marine
Isabelle Favez
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk - Special Award / Best Short Film
Lucia Lucia
Felix Gönnert
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk - Special Mention / Best Feature Film
Yoshino's Barber Shop Bâbâ Yoshino
Naoko Ogigami
Winner
The Blindflyers 6.6
The Blindflyers Blindgänger
Bernd Sahling
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk - Special Mention / Best Short Film
Cracker Bag Cracker Bag
Glendyn Ivin
Winner
Little Daddy Lille far
Michael W. Horsten
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk Grand Prix / Best Feature Film
Magnifico Magnifico
Maryo J. de los Reyes
Winner
Don Quixote Award
After Midnight 6.9
After Midnight Dopo mezzanotte
Davide Ferrario
Winner
Don Quixote Award - Special Mention
B-Happy B-Happy
Gonzalo Justiniano
Winner
Medurat Hashevet 7.0
Medurat Hashevet
Joseph Cedar
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Head-On 7.3
Head-On Gegen die Wand
Fatih Akin
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
The Time We Killed The Time We Killed
Jennifer Todd Reeves
Winner
FIPRESCI Prize / Panorama
Far Side of the Moon 7.3
Far Side of the Moon La Face cachée de la lune
Robert Lepage
Winner
Manfred Salzgeber Award
Wild Side Wild Side
Sébastien Lifshitz
Winner
Netpac Award
South of the Clouds Yun de nan fang
Kate Zhu For its sensitive portrayal of a retiree on a journey across the breadth of China to fulfill dream just beyond his grasp.
Winner
All nominees
Let the Wind Blow Hava Aney Dey
Netpac Award - Special Mention
Final Solution Final Solution
Rakesh Sharma For its clarification of issues that spawned hate and violence between Hindus and Moslems in Gujarat, its analysis of propaganda mechanisms for political purposes, and its measured voice to seek a final solution to the conflict.
Winner
New York Film Academy Scholarship Award
Fugue Fugue
James Brown
Winner
Panorama Audience Award / Best Short Film
Passing Hearts En del av mitt hjärta
Johan Brisinger
Winner
Panorama Audience Award
Addicted to Acting Die Spielwütigen
Andres Veiel
Winner
Peace Film Award
Witnesses Svjedoci
Vinko Brešan
Winner
Prix UIP Berlin (European Short Film)
Cigarettes and Coffee Un cartus de kent si un pachet de cafea
Cristi Puiu
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Competition
A Fond Kiss... 7.1
A Fond Kiss... Ae Fond Kiss...
Ken Loach
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Forum of New Cinema
A Wonderful Spell Folle embellie
Dominique Cabrera
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Panorama
Mi piace lavorare (Mobbing) Mi piace lavorare (Mobbing)
Francesca Comencini
Winner
Prize of the Guild of German Art House Cinemas
A Fond Kiss... 7.1
A Fond Kiss... Ae Fond Kiss...
Ken Loach
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
25 Degrees in Winter 6.4
25 Degrees in Winter 25 degres en hiver
Stefan Vuye
Winner
Reader Jury of the "Berliner Zeitung"
6.9
Dealer
Benedek Fliegauf
Winner
Reader Jury of the "Siegessäule"
D.E.B.S. 5.4
D.E.B.S.
Angela Robinson
Winner
Special Teddy
Teddy / Best Documentary Film
The Nomi Song The Nomi Song
Andrew Horn
Winner
Teddy / Best Feature Film
Wild Side Wild Side
Sébastien Lifshitz
Winner
Teddy / Best Short Film
With What Shall I Wash It? Con qué la lavaré?
María Trénor
Winner
Wolfgang Staudte Award / Best First Film
All nominees
Let the Wind Blow Hava Aney Dey
Wolfgang Staudte Award
Final Solution Final Solution
Rakesh Sharma
Winner
Honorary Golden Berlin Bear
Fernando E. Solanas
Winner
Berlinale Camera
Erika Rabau
Documented the Berlinale as a photographer for over 30 years.
Winner
Rolf Bähr
Winner
Regina Ziegler
Winner
Willy Sommerfeld
Winner
Panorama Short Film Award - Special Mention
Le garde du corps Le garde du corps
Sandrine Dumas
Winner
Panorama Short Film Award
Two Cars, One Night Two Cars, One Night
Taika Waititi
Winner
Berlin Today Award
BerlinBeirut BerlinBeirut
Myrna Maakaron
Winner
DIALOGUE en Perspective
Blue Skin Flammend' Herz
Oliver Ruts, Andrea Schuler
Winner
Blue Skin Flammend' Herz
Oliver Ruts, Andrea Schuler
Winner
DIALOGUE en Perspective - Special Mention
The Man Der Typ
Patrick Tauss
Winner
Planet Documentary Film Award
Goat Walker Ballada o kozie
Bartek Konopka
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention / Competition
Witnesses Svjedoci
Vinko Brešan
Winner
Score Competition
Silver Berlin Bear - Honorable Mention / Best Short Film
Public/Private Público/Privado
Christoph Behl
Winner
Talent Movie of the Week
Funeral Etiquette Funeral Etiquette
Martín Romanella
Winner
EFP Shooting Star
Elena Anaya
Elena Anaya
Spain.
Winner
Eszter Ónodi
Eszter Ónodi
Hungary.
Winner
Tómas Lemarquis
Tómas Lemarquis
Iceland.
Winner
Lubna Azabal
Lubna Azabal
Belgium.
Winner
Georg Friedrich
Georg Friedrich
Austria.
Winner
Alexandra Aidini
Greece.
Winner
Andrew Scott
Andrew Scott
Ireland.
Winner
Ângelo Torres
Portugal.
Winner
Zoe Felix
Zoe Felix
France.
Winner
Thekla Reuten
Thekla Reuten
The Netherlands.
Winner
Filippo Nigro
Filippo Nigro
Italy.
Winner
Tom Leick
Luxembourg.
Winner
Anna Geislerová
Czech Republic.
Winner
Mariya Simon
Germany.
Winner
Andreas Wilson
Sweden.
Winner
Kristine Nevarauska
Latvia.
Winner
Sonja Richter
Sonja Richter
Denmark.
Winner
Irina Björklund
Finland.
Winner
Eva Birthistle
Eva Birthistle
United Kingdom.
Winner
Michael Koch
Switzerland.
Winner
Aksel Hennie
Aksel Hennie
Norway.
Winner
Thomas Strittmacher Drehbuchpreis
Four Minutes 6.4
Four Minutes Vier Minuten
Chris Kraus
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more