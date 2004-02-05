Pernilla August, Leif Andrée, Jan Coster, Jakob Eklund, Ingvar Hirdwall, Magnus Krepper, Camilla Larsson, Marika Lindström, Peter Lorentzon, Ann Petrén, Mari Richardson, Jenny Svärdsäter, Claes-Göran Turesson, Johan Kvarnström, Hampus Penttinen To the ensemble cast.
Winner
6.6
DaybreakDaybreak / Om jag vänder mig om
Pernilla August, Leif Andrée, Jan Coster, Jakob Eklund, Ingvar Hirdwall, Magnus Krepper, Camilla Larsson, Marika Lindström, Peter Lorentzon, Ann Petrén, Mari Richardson, Jenny Svärdsäter, Claes-Göran Turesson, Johan Kvarnström, Hampus Penttinen To the ensemble cast.
Rakesh Sharma For its clarification of issues that spawned hate and violence between Hindus and Moslems in Gujarat, its analysis of propaganda mechanisms for political purposes, and its measured voice to seek a final solution to the conflict.