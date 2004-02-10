Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Samaritan Girl
6.0
Kinoafisha Films Samaritan Girl
6.0

Samaritan Girl

, 2003
Samaria
South Korea / Drama / 18+
Poster of Samaritan Girl
6.0

Cast

Kwak Ji-min
Yeo-jin
Min-dzhon Seo
Hyun-min Kwon
Salesman
Lee Eol
Yeong-ki
Han Yeo-reum
Jae-yeong
Oh Yong
Musician
Gyun-Ho Im
Tidily Guy
Yun-su Jeong
Jong-gil Lee
Happy Guy
Taek-gi Sin
Suicide
Park Jung-gi
Murder Victim
Director Kim Ki Duk
Writer Kim Ki Duk
Composer Ji Bark, Park Ji
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2003
World premiere 10 February 2004
Release date
10 February 2004 Russia
17 May 2005 Italy NR
22 June 2006 Portugal
5 March 2004 South Korea
MPAA R
Budget $1,000,000
Worldwide Gross $328,161
Production Kim Ki-Duk Film
Also known as
Samaria, Samaritan Girl, Samaritana, Самаритянка, Az irgalmas lány, Chica samaritana, Fedakâr kız, La samaritana, Por amor o por deseo, Samaaria tüdruk, Samarićanka, Samaritan Qiz, Samarytanka, To koritsi me to angeliko prosopo, Το κορίτσι με το αγγελικό πρόσωπο, サマリア, 慾海慈航, 援交天使, 撒玛利亚女孩, sa-ma-li-a

Film rating

6.0
Rate 10 votes
7 IMDb
Write review
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Samaritan Girl

The Net
The Net Drama
2016, South Korea
7.0
Paran daemun / Birdcage Inn
Paran daemun / Birdcage Inn Drama
1998, South Korea
6.0
Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring
Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring Drama
2003, South Korea / Germany
7.0
Moebius
Moebius Drama
2013, South Korea
5.0
Pieta
Pieta Drama
2012, South Korea
7.0
Breath
Breath Drama
2007, South Korea
6.0
Bad Guy
Bad Guy Drama
2001, South Korea
6.0
Crocodile
Crocodile Drama
1996, South Korea
6.0
The Bow
The Bow Drama
2005, South Korea / Japan
6.0
Arirang
Arirang Drama, Documentary
2011, South Korea
6.0
The Coast Guard
The Coast Guard Action, War, Drama
2002, South Korea
6.0
Time
Time Drama, Romantic
2006, Japan / South Korea
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more