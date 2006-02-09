Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 2006

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 2006

Site Berlinale Palast, Berlin, Germany
Date 9 February 2006 - 19 February 2006
Golden Berlin Bear / Best Short film
Never Like the First Time! Aldrig som första gången!
Jonas Odell
Winner
All nominees
Cotopaxi Cotopaxi
Zachariah Copping
A Little Bit Higher Kami balatar
Mehdi Jafari
Our Man in Nirvana Our Man in Nirvana
Jan Koester
The Day I Died El día que morí
Meriam Keshavarc
Beyond Freedom Beyond Freedom
Jacquie Trowell
Penpusher Gratte-papier
Guillaume Martinez
Head Shot Head Shot
Dennis Heaton
The Water Udens
Laila Pakalnina
Hold Please Hold Please
Chris Cudlipp
Golden Berlin Bear
Grbavica Grbavica
Jasmila Žbanić
Winner
All nominees
The Road to Guantanamo 7.5
The Road to Guantanamo
Michael Winterbottom, Mat Uaytkross
The Minder 6.5
The Minder El custodio
Rodrigo Moreno
Candy 7.4
Candy
Neil Armfield
Find Me Guilty 7.4
Find Me Guilty
Sidney Lumet
Snow Cake 7.2
Snow Cake Snow cake
Mark Evans
Romanzo Criminale Romanzo criminale
Michele Placido
It's Winter Zemestan Ast
Rafi Pitts
Invisible Waves Invisible Waves
Pen-Ek Ratanaruang
Comedy of Power L'ivresse du pouvoir
Claude Chabrol
Requiem 6.8
Requiem
Hans-Christian Schmid
Offside Afsaid
Jafar Panahi
Capote 7.3
Capote
Bennet Miller
Longing 7.1
Longing Sehnsucht
Valeska Grisebach
Slumming 5.9
Slumming
Michael Glawogger
Atomised 6.8
Atomised Atomised/Elementarteilchen
Oskar Roehler
Isabella Yi sa bui lai
Pang Ho-cheung
A Prairie Home Companion 7.1
A Prairie Home Companion
Robert Altman
The Free Will Der freie Wille
Matthias Glasner
En Soap 6.3
En Soap
Pernille Fischer Christensen
Silver Berlin Bear / Best Actor
Moritz Bleibtreu
Moritz Bleibtreu
Atomised
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Sandra Hüller
Sandra Hüller
Requiem
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Michael Winterbottom
Michael Winterbottom
The Road to Guantanamo
Winner
Mat Uaytkross
The Road to Guantanamo
Winner
Silver Berlin Bear / Best Film Music
Isabella Yi sa bui lai
Peter Kam
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
Penpusher Gratte-papier
Guillaume Martinez
Winner
Our Man in Nirvana Our Man in Nirvana
Jan Koester
Winner
Silver Berlin Bear / Jury Grand Prix
En Soap 6.3
En Soap
Pernille Fischer Christensen Tied with Afsaid (2006).
Winner
Offside Afsaid
Jafar Panahi Tied with En soap (2006).
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Artistic Achievement
The Free Will Der freie Wille
Jürgen Vogel
Winner
Alfred Bauer Award
The Minder 6.5
The Minder El custodio
Rodrigo Moreno
Winner
C.I.C.A.E. Award / Forum of New Cinema
Close to Home 7.2
Close to Home Karov La Bayit / Close to Home
Vidi Bilu, Daliya Hagar
Winner
Close to Home 7.2
Close to Home Karov La Bayit / Close to Home
Vidi Bilu, Daliya Hagar
Winner
C.I.C.A.E. Award / Panorama
Little Red Flowers Kan shang qu hen mei
Yuan Zhang
Winner
Caligari Film Award
37 Uses for a Dead Sheep 37 Uses for a Dead Sheep
Ben Hopkins
Winner
Crystal Bear / 14plus: Best Feature Film
Four Weeks in June Fyra veckor i juni
Henry Meyer
Winner
All nominees
Schnitzel Paradise Het schnitzelparadijs
Martin Koolhoven
Crystal Bear / Best Feature Film
We Shall Overcome Drømmen
Niels Arden Oplev
Winner
Crystal Bear / Best Short Film
Never an Absolution Aldrig en absolution
Cameron B. Alyasin
Winner
Crystal Bear - Special Mention / 14plus: Best Feature Film
Kamataki Kamataki
Claude Gagnon
Winner
Crystal Bear - Special Mention / Best Feature Film
The Blossoming of Maximo Oliveros Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros
Auraeus Solito
Winner
Crystal Bear - Special Mention / Best Short Film
The Thief O kleftis
Irina Boiko
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk - Special Award / Best Short Film
A Fish with a Smile Wei xiao de yu
Poliang Lin, Alan I. Tuan, C. Jay Shih
Winner
A Fish with a Smile Wei xiao de yu
Poliang Lin, Alan I. Tuan, C. Jay Shih
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk - Special Mention / Best Feature Film
I Am Jestem
Dorota Kendzhezhavska
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk - Special Mention / Best Short Film
Vika Vika
Tsivia Barkai
Winner
Deutsches Kinderhilfswerk Grand Prix / Best Feature Film
The Blossoming of Maximo Oliveros Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros
Auraeus Solito
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Requiem 6.8
Requiem
Hans-Christian Schmid
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
In Between Days In Between Days
Kim So-yeong
Winner
FIPRESCI Prize / Panorama
Tough Enough 7.2
Tough Enough Tough Enough/ Knallhart
Detlev Buck
Winner
Manfred Salzgeber Award
Paper Dolls Bubot Niyar
Tomer Heymann
Winner
Netpac Award
Dear Pyongyang Dear Pyongyang
Yong-hi Yang It is an extremely well-interwoven documentary between tragic personal history and national history. It shows how far people can keep their faith no matter whatwith unflinching honesty and compassion.
Winner
Panorama Audience Award / Best Short Film
The Substitute Hayelet Bodeda
Talya Lavie
Winner
Panorama Audience Award
Paper Dolls Bubot Niyar
Tomer Heymann
Winner
Peace Film Award
Grbavica Grbavica
Jasmila Žbanić
Winner
Prix UIP Berlin (European Short Film)
The Fence El cerco
Nacho Martín, Ricardo Íscar
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Competition
Grbavica Grbavica
Jasmila Žbanić
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Forum of New Cinema
Conversations on a Sunday Afternoon Conversations on a Sunday Afternoon
Khalo Matabane
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Panorama
7.2
The Collector Komornik
Feliks Falk
Winner
Prize of the Guild of German Art House Cinemas
The Free Will Der freie Wille
Matthias Glasner
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
A Prairie Home Companion 7.1
A Prairie Home Companion
Robert Altman
Winner
Reader Jury of the "Berliner Zeitung"
Strange Circus Kimyô na sâkasu
Sion Sono
Winner
Reader Jury of the "Siegessäule"
Paper Dolls Bubot Niyar
Tomer Heymann
Winner
Teddy / Best Documentary Film
Beyond Hatred Au delà de la haine
Olivier Meyrou
Winner
All nominees
Fabulous! The Story of Queer Cinema Fabulous! The Story of Queer Cinema
Lisa Ades, Lesli Klainberg
Moskva. Pride '06 Moskva. Pride '06
Vladimir Ivanov
Teddy / Best Feature Film
The Blossoming of Maximo Oliveros Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros
Auraeus Solito
Winner
All nominees
Capote 7.3
Capote
Bennet Miller
The Notorious Bettie Page 6.4
The Notorious Bettie Page
Mary Harron
Breakfast on Pluto 7.1
Breakfast on Pluto
Neil Jordan
Teddy / Best Short Film
The Day I Died El día que morí
Meriam Keshavarc
Winner
Wolfgang Staudte Award
Babooska Babooska
Rainer Frimmel, Ticca Kovi
Winner
Honorary Golden Berlin Bear
Andrzej Wajda
Andrzej Wajda
Winner
Ian McKellen
Ian McKellen
Winner
Berlinale Camera
Laurence Kardish
Winner
Peter B. Schumann
To the head of the retrospective festival section (1966-1970) and latin-america expert of the Forum of New Cinema (1971-2003).
Winner
Hans Helmut Prinzler
To the current head of the retrospective festival section and head of the Stiftung Deutsche Kinemathek.
Winner
Mihael Ballhaus
Winner
Jürgen Böttcher
Winner
Panorama Short Film Award - Special Mention
Love This Time Love This Time
Riz Grehem
Winner
Panorama Short Film Award
Your Dark Hair Ihsan Your Dark Hair Ihsan
Tala Hadid
Winner
Berlin Today Award
BerlinBall BerlinBall
Anna Azevedo
Winner
DIALOGUE en Perspective
Running on Empty Der Lebensversicherer
Bülent Akinci
Winner
DIALOGUE en Perspective - Special Mention
Wholetrain 7.3
Wholetrain
Florian Gaag
Winner
Score Competition
Talent Movie of the Week
High Maintenance High Maintenance
Phillip Van
Winner
Amnesty International Film Prize
Narcissus Blossom Û nergiz biskivîn
Husseyn Hassan Ali, Masoud Arif Salih
Winner
Narcissus Blossom Û nergiz biskivîn
Husseyn Hassan Ali, Masoud Arif Salih
Winner
Femina-Film-Prize
Bye Bye Berlusconi! Bye Bye Berlusconi!
Yasmin Khalifa, Carola Gauster For the production design.
Winner
Bye Bye Berlusconi! Bye Bye Berlusconi!
Yasmin Khalifa, Carola Gauster For the production design.
Winner
Label Europa Cinemas
Tough Enough 7.2
Tough Enough Tough Enough/ Knallhart
Detlev Buck
Winner
Best Debut Film
En Soap 6.3
En Soap
Pernille Fischer Christensen, Lars Bredo Rahbek
Winner
Honorable Mention / Best Short Film
The Day I Died El día que morí
Meriam Keshavarc
Winner
Teddy Jury Award
Combat Combat
Patrick Carpentier
Winner
DAAD Short Film Award
Swanettes Barburot
Rony Sasson
Winner
Grand Prix of the Generation 14plus International Jury / Generation 14plus - Best Short Film
All nominees
The Propellerbird Der Propellervogel
Thomas Hinke, Jan Marten Locher
EFP Shooting Star
Christos Loulis
Greece.
Winner
Riccardo Scamarcio
Riccardo Scamarcio
Italy.
Winner
Jäsper Pääkkönen
Jäsper Pääkkönen
Finland.
Winner
Ruth Negga
Ruth Negga
Ireland.
Winner
Mimoun Oaïssa
The Netherlands.
Winner
Fanny Valette
Fanny Valette
France.
Winner
Maarja Jakobson
Estonia.
Winner
Nuno Lopes
Nuno Lopes
Portugal.
Winner
Lucy Punch
Lucy Punch
United Kingdom.
Winner
Johanna Wokalek
Germany.
Winner
Carlos Leal
Switzerland.
Winner
Marta Etura
Spain.
Winner
Gabriella Hámori
Gabriella Hámori
Hungary.
Winner
Björn Hlynur Haraldsson
Björn Hlynur Haraldsson
Iceland.
Winner
Pavel Liška
Czech Republic.
Winner
Iva Krajnc
Slovenia.
Winner
Vesela Kazakova
Bulgaria.
Winner
Kathrin Resetarits
Austria.
Winner
Ane Dahl Torp
Ane Dahl Torp
Norway.
Winner
Eva Röse
Sweden.
Winner
Beate Bille
Beate Bille
Denmark.
Winner
