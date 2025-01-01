Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1976

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1976

Site West Berlin, Germany
Date 25 June 1976 - 6 July 1976
Golden Berlin Bear
Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson 6.1
Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson
Robert Altman
Winner
All nominees
A Lost Life Verlorenes Leben
Ottokar Runze
Long Vacations of 36 Las largas vacaciones del 36
Jaime Camino
Canoa: A Shameful Memory Canoa
Felipe Cazals
Caro Michele Caro Michele
Mario Monicelli
Death at an Old Mansion Honjin satsujin jiken
Yôichi Takabayashi
The Man Who Fell to Earth 6.9
The Man Who Fell to Earth
Nicolas Roeg
The Last Plantation Fogo morto
Marcos Farias
Judge and the Forest Sledovatelyat i gorata
Rangel Vulchanov
The White Ship 7.2
The White Ship Белый пароход
Bolotbek Shamshiyev
The Garden of Stones Baghé sangui
Parviz Kimiavi
The Divine Nymph Divina creatura
Giuseppe Patroni Griffi
Small Change 7.6
Small Change L'argent de poche
François Truffaut
Nights and Days Noce i dnie
Jerzy Antczak
Mozart - Aufzeichnungen einer Jugend Mozart - Aufzeichnungen einer Jugend
Klaus Kirschner
Man Without a Name Azonosítás
Laslo Lugoshshi
The Sudden Loneliness of Konrad Steiner Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner
Kurt Gloor
Dokter Pulder zaait papavers Dokter Pulder zaait papavers
Bert Haanstra
Beach Guard in Winter Cuvar plaze u zimskom periodu
Goran Paskaljević
Hotel Pacific 7.2
Hotel Pacific Zaklete rewiry
Janusz Majewski
F comme Fairbanks 7.2
F comme Fairbanks F... comme Fairbanks
Maurice Dugowson
Expropriation Expropiación
Mario Robles
Golden Berlin Bear / Short Film
Horu - munakata shiko no sekai Horu - munakata shiko no sekai
Takeo Yanagawa
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actor
Gerhard Olschewski
A Lost Life
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Jadwiga Baranska
Nights and Days
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Mario Monicelli
Caro Michele
Winner
Silver Berlin Bear / Short Film
Ominide Ominide
Winner
Trains Trains
Caleb Deschanel
Winner
Silver Berlin Bear
The Garden of Stones Baghé sangui
Parviz Kimiavi
Winner
Man Without a Name Azonosítás
Laslo Lugoshshi For a director's first work.
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
Canoa: A Shameful Memory Canoa
Felipe Cazals
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Long Vacations of 36 Las largas vacaciones del 36
Jaime Camino
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
Chhatrabhang Chhatrabhang
Nina Shivdasani Tied with _Kaddu Beykat (1975)_.
Winner
Letter from My Village Kaddu Beykat
Safi Faye Tied with Chhatrabhang (1976).
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Small Change 7.6
Small Change L'argent de poche
François Truffaut
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Competition
The Sudden Loneliness of Konrad Steiner Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner
Kurt Gloor Tied with Al hayatt al yawmiyah fi quariah suriyah (1976).
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Forum of New Cinema
Everyday Life in a Syrian Village Al hayatt al yawmiyah fi quariah suriyah
Omar Amiralay Tied with Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner (1976).
Winner
Interfilm Award - Recommendation / Competition
Expropriation Expropiación
Mario Robles
Winner
Long Vacations of 36 Las largas vacaciones del 36
Jaime Camino
Winner
Interfilm Award - Recommendation / Forum of New Cinema
Labyrinth Labirintus
András Kovács
Winner
Der Gehülfe Der Gehülfe
Thomas Koerfer
Winner
OCIC Award - Recommendation / Competition
Small Change 7.6
Small Change L'argent de poche
François Truffaut
Winner
F comme Fairbanks 7.2
F comme Fairbanks F... comme Fairbanks
Maurice Dugowson
Winner
Man Without a Name Azonosítás
Laslo Lugoshshi
Winner
OCIC Award / Competition
The Sudden Loneliness of Konrad Steiner Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner
Kurt Gloor
Winner
OCIC Award / Forum of New Cinema
Letter from My Village Kaddu Beykat
Safi Faye
Winner
UNICRIT Award
Nights and Days Noce i dnie
Jerzy Antczak
Winner
C.I.D.A.L.C. Award
A Lost Life Verlorenes Leben
Ottokar Runze
Winner
UNICRIT Award - Honorable Mention
Long Vacations of 36 Las largas vacaciones del 36
Jaime Camino
Winner
C.I.D.A.L.C. Special Jury Prize
Beach Guard in Winter Cuvar plaze u zimskom periodu
Goran Paskaljević
Winner
