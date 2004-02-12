Country Greece

Runtime 2 hours 50 minutes

Production year 2004

World premiere 12 February 2004

Worldwide Gross $64,424

Production Theo Angelopoulos Films, Greek Film Centre (GFC), Hellenic Broadcasting Corporation (ERT)

Also known as

Trilogia: To livadi pou dakryzei, Trilogy: The Weeping Meadow, Eleni, The Weeping Meadow, A könnyező mező, Ağlayan Çayır, Den gråtende engen, El prado en llanto, La sorgente del fiume, La terre qui pleure, Tårarnas äng, Trilogía I: El prado en llanto, Trilogia: o vale dos lamentos, Trilogie: Die Erde weint, Trilogija 1: Polje suza, Trylogia: płacząca łąka, Το λιβάδι που δακρύζει, Τριλογία 1: Το λιβάδι που δακρύζει, Трилогия: Плачущий луг, Трилогія. Луки, вкриті сльозами, エレニの旅, 三部曲I：哭泣的绿地, 哭泣的草原, 希腊三部曲之哭泣的绿地, 希腊首部曲：悲伤草原, 希臘首部曲：悲傷草原