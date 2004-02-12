Menu
Trilogia I: To Livadi pou dakryzei
7.9 IMDb Rating: 7.8
Trilogia I: To Livadi pou dakryzei

Trilogia I: To Livadi pou dakryzei 18+
Country Greece
Runtime 2 hours 50 minutes
Production year 2004
World premiere 12 February 2004
Release date
14 July 2004 France
20 February 2004 Greece
12 March 2004 Italy
25 March 2005 Spain
Worldwide Gross $64,424
Production Theo Angelopoulos Films, Greek Film Centre (GFC), Hellenic Broadcasting Corporation (ERT)
Also known as
Trilogia: To livadi pou dakryzei, Trilogy: The Weeping Meadow, Eleni, The Weeping Meadow, A könnyező mező, Ağlayan Çayır, Den gråtende engen, El prado en llanto, La sorgente del fiume, La terre qui pleure, Tårarnas äng, Trilogía I: El prado en llanto, Trilogia: o vale dos lamentos, Trilogie: Die Erde weint, Trilogija 1: Polje suza, Trylogia: płacząca łąka, Το λιβάδι που δακρύζει, Τριλογία 1: Το λιβάδι που δακρύζει, Трилогия: Плачущий луг, Трилогія. Луки, вкриті сльозами, エレニの旅, 三部曲I：哭泣的绿地, 哭泣的草原, 希腊三部曲之哭泣的绿地, 希腊首部曲：悲伤草原, 希臘首部曲：悲傷草原
Director
Theo Angelopoulos
Theo Angelopoulos
Cast
Alexandra Aidini
Giorgos Armenis
Eva Kotamanidou
Cast and Crew
Film rating

7.9
15 votes
7.8 IMDb
