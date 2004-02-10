Red Lights
Feux rouges
18+
Country
France
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2004
Online premiere
19 August 2004
World premiere
10 February 2004
Release date
|22 January 2005
|Russia
|
|
|11 August 2005
|Argentina
|
|
|4 February 2005
|Austria
|
|
|22 January 2005
|Belarus
|
|
|3 March 2004
|Belgium
|
|
|3 March 2004
|France
|
|
|6 May 2005
|Italy
|
|
|22 January 2005
|Kazakhstan
|
|
|23 June 2005
|Portugal
|
|
|12 May 2005
|Sweden
|
|
|3 March 2004
|Switzerland
|
|
|17 September 2004
|Turkey
|
|
|3 September 2004
|USA
|
|
|22 January 2005
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$2,394,429
Production
Alicéléo, France 3 Cinéma, Gimages
Also known as
Feux rouges, Red Lights, Schlusslichter, Czerwone światła, Kırmızı ışıklar, Luces rojas, Luci nella notte, Nächtliche Irrfahrt, Piros lámpák, Rødt lys, Rött ljus, Sinais Vermelhos, Κόκκινα φανάρια, Красные огни
Вся картина в серо-синих тонах в первые минуты то и дело радовала знакомыми лицами. И какого было удивление,когда… Read more…