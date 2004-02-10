Menu
Kinoafisha Films Red Lights

Red Lights

Feux rouges 18+
Country France
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2004
Online premiere 19 August 2004
World premiere 10 February 2004
Release date
22 January 2005 Russia
11 August 2005 Argentina
4 February 2005 Austria
22 January 2005 Belarus
3 March 2004 Belgium
3 March 2004 France
6 May 2005 Italy
22 January 2005 Kazakhstan
23 June 2005 Portugal
12 May 2005 Sweden
3 March 2004 Switzerland
17 September 2004 Turkey
3 September 2004 USA
22 January 2005 Ukraine
Worldwide Gross $2,394,429
Production Alicéléo, France 3 Cinéma, Gimages
Also known as
Feux rouges, Red Lights, Schlusslichter, Czerwone światła, Kırmızı ışıklar, Luces rojas, Luci nella notte, Nächtliche Irrfahrt, Piros lámpák, Rødt lys, Rött ljus, Sinais Vermelhos, Κόκκινα φανάρια, Красные огни
Director
Cédric Kahn
Cédric Kahn
Cast
Carole Bouquet
Carole Bouquet
Vincent Deniard
Vincent Deniard
Charline Paul
Jean-Pierre Gos
Jean-Pierre Darroussin
Jean-Pierre Darroussin
Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Мне понравился саундтрек Ховарда Шора. Чего не скажу в целом о фильме. Это похоже на затянувшийся фокус. Шумели, пугали немного, внимание отвлекали… Read more…
MariaAlexandrovna 2 April 2015, 12:51
Очередной фильм о запредельном.
Вся картина в серо-синих тонах в первые минуты то и дело радовала знакомыми лицами. И какого было удивление,когда… Read more…
