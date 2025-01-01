Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1970

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1970

Site West Berlin, Germany
Date 26 June 1970 - 7 July 1970
Golden Berlin Bear
All nominees
Dionysus in '69 Dionysus in '69
Brian De Palma
The Conformist 7.2
The Conformist Il conformista
Bernardo Bertolucci
Watch trailer
The Time to Die Le temps de mourir
André Farwagi
Borsalino 7.1
Borsalino
Jacques Deray Due to the premature ending of the festival this movie was not being screened.
Aranyer Din Ratri 7.9
Aranyer Din Ratri
Satyajit Ray
The Customer of the Off Season Ore'ach B'Onah Metah
Moshé Mizrahi
The Prophet of Hunger O Profeta da Fome
Maurice Capovilla
A Baltic Tragedy Baltutlämningen
Johan Bergenstråhle The movie was being screened on an informal basis after the premature ending of the festival.
Black Out Black Out
Jean-Louis Roy The movie was being screened on an informal basis after the premature ending of the festival.
Jackal of Nahueltoro El chacal de Nahueltoro
Miguel Littín
A Girl Called Jules La ragazza di nome Giulio
Tonino Valerii Due to the premature ending of the festival this movie was not being screened.
Eden and After L'Eden et après
Alain Robbe-Grillet
The Howl L'urlo
Tinto Brass
O.K. 7.1
O.K.
Michael Verhoeven
Apart from Life Chi no mure
Kei Kumai
A Swedish Love Story 7.3
A Swedish Love Story En kärlekshistoria
Roy Andersson
Why Does Herr R. Run Amok? Warum läuft Herr R. Amok
Rayner Verner Fassbinder
El extraño caso del doctor Fausto El extraño caso del doctor Fausto
Gonsalo Suarez Due to the premature ending of the festival this movie was not being screened.
Of Gods and the Undead Os Deuses e os Mortos
Ruy Guerra
The Inheritors Los herederos
David Stivel
Klann - grand guignol Klann - grand guignol
Patrick Ledoux Special screening.
Out of It Out of It
Paul Williams
FIPRESCI Prize
FIPRESCI Prize - Special Mention
Interfilm Award - Recommendation
Why Does Herr R. Run Amok? Warum läuft Herr R. Amok
Rayner Verner Fassbinder
Winner
A Swedish Love Story 7.3
A Swedish Love Story En kärlekshistoria
Roy Andersson
Winner
The Prophet of Hunger O Profeta da Fome
Maurice Capovilla
Winner
The Conformist 7.2
The Conformist Il conformista
Bernardo Bertolucci
Winner
Watch trailer
Out of It Out of It
Paul Williams
Winner
OCIC Award - Recommendation
Jackal of Nahueltoro El chacal de Nahueltoro
Miguel Littín
Winner
The Customer of the Off Season Ore'ach B'Onah Metah
Moshé Mizrahi
Winner
Out of It Out of It
Paul Williams
Winner
Why Does Herr R. Run Amok? Warum läuft Herr R. Amok
Rayner Verner Fassbinder
Winner
C.I.D.A.L.C. Ghandi Award
A Test of Violence A Test of Violence
Stuart Cooper
Winner
C.I.D.A.L.C. Silver Medal
Ginger Rogers
Ginger Rogers
For her outstanding achievements as a dancer and actress.
Winner
IWG Golden Plaque
A Swedish Love Story 7.3
A Swedish Love Story En kärlekshistoria
Roy Andersson
Winner
Interfilm Award
Journalists' Special Award
The Conformist 7.2
The Conformist Il conformista
Bernardo Bertolucci
Winner
Watch trailer
The Customer of the Off Season Ore'ach B'Onah Metah
Moshé Mizrahi
Winner
A Swedish Love Story 7.3
A Swedish Love Story En kärlekshistoria
Roy Andersson
Winner
OCIC Award
UNICRIT Award
The Time to Die Le temps de mourir
André Farwagi Tied with En kärlekshistoria (1970).
Winner
A Swedish Love Story 7.3
A Swedish Love Story En kärlekshistoria
Roy Andersson Tied with Le temps de mourir (1970).
Winner
UNICRIT Special Award
Fred Astaire
Fred Astaire
For his achievements in the development of the musical and dancing film genre.
Winner
