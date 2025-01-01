Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1979

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1979

Site West Berlin, Germany
Date 20 February 1979 - 3 March 1979
Golden Berlin Bear / Best Short film
Ubu Ubu
Geoff Dunbar
Winner
Golden Berlin Bear
David David
Peter Lilienthal
Winner
All nominees
Winterborn Vinterbørn
Astrid Henning-Jensen
Alexandria... Why? Iskanderija... lih?
Yussef Shahin
Love on the Run 7.1
Love on the Run L'amour en fuite
François Truffaut
Meetings with Remarkable Men Meetings with Remarkable Men
Peter Brook
Heart of the Forest El corazón del bosque
Manuel Gutiérrez Aragón
The Marriage of Maria Braun 7.6
The Marriage of Maria Braun he der Maria Braun, Die
Rayner Verner Fassbinder
Kejsaren Kejsaren
Jösta Hagelbäck
The Stud Farm A ménesgazda
András Kovács
The First Polka Die erste Polka
Klaus Emmerich
Movie Movie Movie Movie
Stanley Donen
The Adolescent L'adolescente
Jeanne Moreau
Nosferatu the Vampyre 7.5
Nosferatu the Vampyre Nosferatu: Phantom der Nacht
Werner Herzog
Messidor 7.2
Messidor
Alain Tanner
Kassbach - Ein Portrait Kassbach - Ein Portrait
Peter Patzak
Hardcore Hardcore
Paul Schrader
Ernesto Ernesto
Salvatore Samperi
Silver Berlin Bear / Best Actor
Michele Placido
Michele Placido
Ernesto
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Hanna Schygulla
Hanna Schygulla
The Marriage of Maria Braun
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Astrid Henning-Jensen
Winterborn
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
Phantom Phantom
René Perraudin, Uwe Schrader
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Single Achievement
Kejsaren Kejsaren
Sten Holmberg For the cinematography.
Winner
The Marriage of Maria Braun 7.6
The Marriage of Maria Braun he der Maria Braun, Die
To the whole team.
Winner
Nosferatu the Vampyre 7.5
Nosferatu the Vampyre Nosferatu: Phantom der Nacht
Henning von Gierke For the production design.
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
Alexandria... Why? Iskanderija... lih?
Yussef Shahin
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Albert - Why? Albert - warum?
Josef Rödl
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
The Cinema Machine La macchina cinema
Silvano Agosti, Marco Bellocchio, Sandro Petraglia, Stefano Rulli Tied with My Way Home (1978).
Winner
The Cinema Machine La macchina cinema
Silvano Agosti, Marco Bellocchio, Sandro Petraglia, Stefano Rulli Tied with My Way Home (1978).
Winner
My Way Home My Way Home
Bill Douglas Tied with La macchina cinema (1978).
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
The Marriage of Maria Braun 7.6
The Marriage of Maria Braun he der Maria Braun, Die
Rayner Verner Fassbinder
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Competition
Albert - Why? Albert - warum?
Josef Rödl Tied with Sürü (1978).
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Forum of New Cinema
The Herd Sürü
Zeki Ökten Tied with Albert - warum? (1978).
Winner
Interfilm Award - Recommendation / Competition
The Man with the Axe Parashuram
Mrinal Sen
Winner
David David
Peter Lilienthal
Winner
Interfilm Award - Recommendation / Forum of New Cinema
Mughamarat batal Mughamarat batal
Merzak Allouache
Winner
Fad'jal Fad'jal
Safi Faye
Winner
OCIC Award / Competition
Winterborn Vinterbørn
Astrid Henning-Jensen
Winner
OCIC Award / Forum of New Cinema
The Herd Sürü
Zeki Ökten
Winner
C.I.D.A.L.C. Diploma
Alexandria... Why? Iskanderija... lih?
Yussef Shahin
Winner
C.I.D.A.L.C. UNESCO Award
Kassbach - Ein Portrait Kassbach - Ein Portrait
Peter Patzak
Winner
Interfilm Award - Special Recommendation / Forum of New Cinema
Genèse d'un Repas (Origins of a Meal) 7.3
Genèse d'un Repas (Origins of a Meal) Genèse d'un repas
Lyuk Mulle
Winner
Anacrusa Anacrusa
Ariel Zúñiga
Winner
OCIC Award - Special Recommendation / Competition
David David
Peter Lilienthal
Winner
