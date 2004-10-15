Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Final Cut
Poster of The Final Cut
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 6.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Final Cut

The Final Cut

The Final Cut 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Canada
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2004
Online premiere 1 February 2022
World premiere 15 October 2004
Release date
23 February 2005 France
24 October 2004 Germany
24 October 2004 Great Britain
1 April 2005 Greece
13 May 2005 Italy
8 September 2005 Portugal
27 May 2005 Turkey
15 October 2004 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $3,222,439
Production Lions Gate Entertainment, Cinerenta Medienbeteiligungs KG, Industry Entertainment
Also known as
The Final Cut, Más allá de la muerte, Døds-sekvensen, Final Cut, Galutinis montažas, La memoria de los muertos, La memòria dels morts, Phiên Bản Sau Cùng, Son Kurgu, Teliki praxi, The Final Cut - A Última Memória, The final Cut - Dein Tod ist erst der Anfang, Vágott verzió, Violação de Privacidade, Wersja ostateczna, Τελική πράξη, Окончательный монтаж, Остаточний монтаж, Последен спомен, ファイナル・カット, 迴光報告
Director
Omar Naim
Cast
Robin Williams
Robin Williams
Mira Sorvino
Mira Sorvino
James Caviezel
James Caviezel
Mimi Kuzyk
Cast and Crew
Similar films for The Final Cut
Wakefield 6.8
Wakefield (2016)
World's Greatest Dad 7.1
World's Greatest Dad (2009)
Hell Ride 5.3
Hell Ride (2008)
Man of the Year 6.4
Man of the Year (2006)
House of D 6.9
House of D (2004)
Death to Smoochy 6.7
Death to Smoochy (2002)
One Hour Photo 6.8
One Hour Photo (2002)
Bicentennial Man 6.9
Bicentennial Man (1999)
Jakob the Liar 6.6
Jakob the Liar (1999)
Patch Adams 7.4
Patch Adams (1998)
What Dreams May Come 7.4
What Dreams May Come (1998)
Fathers' Day 5.3
Fathers' Day (1997)

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Listen to the
soundtrack The Final Cut
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more