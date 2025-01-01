Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1952

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1952

Site West Berlin, Germany
Date 12 June 1952 - 25 June 1952
Golden Berlin Bear
One Summer of Happiness 6.8
One Summer of Happiness Hon dansade en sommar
Arne Mattsson
Winner
All nominees
Perfectionist Un grand patron
Iv Champi
Silver Berlin Bear
Fanfan la Tulipe 7.1
Fanfan la Tulipe Fanfan la tulipe
Christian-Jaque
Winner
Bronze Berlin Bear
Cry, the Beloved Country Cry, the Beloved Country
Zoltan Korda
Winner
