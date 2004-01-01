Menu
First Love

Primo amore 18+
Country Italy
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2004
Online premiere 7 July 2004
World premiere 1 January 2004
Release date
11 February 2010 Russia Интерсинема
11 February 2010 Belarus
1 January 2004 Italy
11 February 2010 Kazakhstan
11 February 2010 Ukraine
Worldwide Gross $482,361
Production Fandango, Medusa Film
Also known as
Primo amore, First Love, Első szerelem, İlk Aşk, Körper der Liebe, Pierwsza miłość, Protos erotas, Πρώτος έρωτας, Первая любовь, 첫사랑
Director
Matteo Garrone
Cast
Michela Cescon
Elvezia Allari
Paolo Capoduro
Marco Manzardo
Gianluca Moretto
Similar films for First Love
Dogman 7.0
Dogman (2018)
Reality 6.5
Reality (2012)
L'imbalsamatore 5.7
L'imbalsamatore (2002)
Last Night of Amore 7.3
Last Night of Amore (2023)
Hypersleep 5.4
Hypersleep (2022)
Hidden Away 6.7
Hidden Away (2020)
Il signor Diavolo 5.8
Il signor Diavolo (2019)
Tale of Tales 6.4
Tale of Tales (2015)
The Double Hour 6.6
The Double Hour (2009)
Piazza Fontana: The Italian Conspiracy 7.2
Piazza Fontana: The Italian Conspiracy (2012)
Gomorrah 7.2
Gomorrah (2008)
Pinocchio 5.8
Pinocchio (2019)

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.6 IMDb
