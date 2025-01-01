Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1992

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1992

Site Berlin, Germany
Date 13 February 1992 - 24 February 1992
Golden Berlin Bear / Best Short film
All nominees
From the Chancellery of the German Reich to Paraguay Von der Reichskanzlei bis Paraguay
Riki Kalbe, Barbara Kasper
Wilhelm Tell Wilhelm Tell
Kurt Gloor
Amoroso Amoroso
Maurizio Forestieri
RC II RC II
Odd Syse
Sanctus Sanctus
Piotr Andrejew
Golden Berlin Bear
Grand Canyon 6.9
Grand Canyon
Lawrence Kasdan
Winner
All nominees
Center Stage Ruan Ling Yu
Stanley Kwan
Dead Again 6.9
Dead Again
Kenneth Branagh
A Tale of Winter 7.2
A Tale of Winter Conte d'hiver
Éric Rohmer
Rcheuli Rcheuli
Mihail Kalatozishvili
Light Sleeper 6.9
Light Sleeper
Paul Schrader
Cape Fear 7.2
Cape Fear
Martin Scorsese
An Independent Life Samostoyatelnaya zhizn
Vitali Kanevsky Withdrawn from competition.
The Inner Circle 6.8
The Inner Circle
Andrey Konchalovskiy
Nothing But Lies Rien que des mensonges
Paule Muret
Tous les matins du monde 7.5
Tous les matins du monde
Alain Corneau
Beltenebros Beltenebros
Pilar Miró
Luminous Moss Hikarigoke
Kei Kumai
Il capitano Il capitano
Jan Troell
La Frontera La Frontera
Ricardo Larraín
Infinity Beskonechnost
Marlen Huciev
Gudrun Gudrun
Hans W. Geissendörfer
Utz Utz
Dzhordzh Sleyzer
Dear Emma, Sweet Böbe Édes Emma, drága Böbe - vázlatok, aktok
István Szabó
Céline Céline
Jean-Claude Brisseau
Bugsy 6.8
Bugsy
Barry Levinson
The Long Winter El largo invierno
Jaime Camino
The Last Days of Chez Nous The Last Days of Chez Nous
Gillian Armstrong
Naked Lunch 7.0
Naked Lunch
David Cronenberg
Gas Food Lodging Gas Food Lodging
Allison Anders
Der Brocken Der Brocken
Vadim Glowna
Silver Berlin Bear / Best Actor
Armin Mueller-Stahl
Armin Mueller-Stahl
Utz
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Maggie Cheung
Maggie Cheung
Center Stage
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Jan Troell
Il capitano
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Artistic Achievement
Beltenebros Beltenebros
Javier Aguirresarobe For the filmic quality.
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Single Achievement
La Frontera La Frontera
Ricardo Larraín For an outstanding first film.
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
Dear Emma, Sweet Böbe Édes Emma, drága Böbe - vázlatok, aktok
István Szabó
Winner
Alfred Bauer Award
Infinity Beskonechnost
Marlen Huciev
Winner
Caligari Film Award
Swoon Swoon
Tom Kalin
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
A Tale of Winter 7.2
A Tale of Winter Conte d'hiver
Éric Rohmer
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
Edward II 6.4
Edward II
Derek Jarman
Winner
The Bohemian Life 6.7
The Bohemian Life Boheemielamaa
Aki Kaurismäki
Winner
Panorama Audience Award / Fiction Film
All nominees
Lana in Love Lana in Love
Bashar Shbib
Peace Film Award
Rodina heißt Heimat Rodina heißt Heimat
Helga Reidemeister
Winner
All nominees
Deadly Currents Deadly Currents
Ric Esther Bienstock, Simcha Jacobovici
Deadly Currents Deadly Currents
Ric Esther Bienstock, Simcha Jacobovici
Prize of the Ecumenical Jury / Competition
Infinity Beskonechnost
Marlen Huciev
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Forum of New Cinema
The Annunciation of Marie L'annonce faite à Marie
Alain Cuny
Winner
Prize of the Guild of German Art House Cinemas
Utz Utz
Dzhordzh Sleyzer
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Utz Utz
Dzhordzh Sleyzer
Winner
Reader Jury of the "Berliner Zeitung"
The Usual The Usual
Eric Tretbar
Winner
Teddy / Best Documentary Film
Voices from the Front Voices from the Front
Sandra Elgear, Robyn Hutt, David Meieran
Winner
Voices from the Front Voices from the Front
Sandra Elgear, Robyn Hutt, David Meieran
Winner
Teddy / Best Feature Film
Together Alone Together Alone
P.J. Castellaneta
Winner
Edward II 6.4
Edward II
Derek Jarman
Winner
Swoon Swoon
Tom Kalin
Winner
Teddy / Best Short Film
Caught Looking Caught Looking
Constantine Giannaris
Winner
Wolfgang Staudte Award
The Hours and Times The Hours and Times
Christopher Munch
Winner
Berlinale Camera
Hel Roch
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention / Competition
A Tale of Winter 7.2
A Tale of Winter Conte d'hiver
Éric Rohmer
Winner
Dear Emma, Sweet Böbe Édes Emma, drága Böbe - vázlatok, aktok
István Szabó
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention / Forum of New Cinema
Three Days Trys dienos
Sharunas Bartas
Winner
FIPRESCI Prize - Honorable Mention / Forum of New Cinema
Three Days Trys dienos
Sharunas Bartas
Winner
Year
Nominations

