Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1997

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1997

Site Zoopalast theatre, Berlin, Germany
Date 13 February 1997 - 24 February 1997
Golden Berlin Bear / Best Film
The People vs. Larry Flynt 7.1
The People vs. Larry Flynt
Milos Forman
Winner
All nominees
Éric Heumann
Joseph Pitchhadze
Søren Kragh-Jacobsen
The Crucible 6.8
The Crucible
Nicholas Hytner
Jianxin Huang
Smilla's Sense of Snow 6.4
Smilla's Sense of Snow
Bille August
John Singleton
Kevin Allen
The English Patient 7.7
The English Patient
Anthony Minghella
Montxo Armendáriz
Panna Nikt 5.9
Panna Nikt
Andrzej Wajda
Claude Berri
Tsai Ming-liang
Yim Ho
Spike Lee
Tri istorii 7.1
Tri istorii
Kira Muratova
Derek Tung-Sing Yee
Masahiro Shinoda
Genealogies of a Crime 6.4
Genealogies of a Crime Généalogies d'un crime
Raul Ruiz
Four Days in September 7.4
Four Days in September O Que é Isso, Companheiro?
Bruno Barreto
Gerardo Herrero
Wolfgang Becker
In Love and War 5.9
In Love and War
Richard Attenborough
Romeo + Juliet 7.1
Romeo + Juliet
Baz Luhrmann
Golden Berlin Bear / Best Short film
Senaste Nytt Senaste Nytt
Per Carleson
Winner
All nominees
Rusalka 6.4
Rusalka
Aleksandr Petrov
Eva Lindström
Isabelle Faivre
Simon Beaufoy, Bille Eltringham
Géza M. Tóth
Silver Berlin Bear / Best Actor
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
Romeo + Juliet
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Juliette Binoche
Juliette Binoche
The English Patient
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Éric Heumann
Port Djema
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
Silver Berlin Bear / Outstanding Artistic Contribution
Genealogies of a Crime 6.4
Genealogies of a Crime Généalogies d'un crime
Raul Ruiz
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Single Achievement
Zbigniew Preisner For his music in the film.
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
The River He liu
Tsai Ming-liang
Winner
Alfred Bauer Award
Romeo + Juliet 7.1
Romeo + Juliet
Baz Luhrmann
Winner
Blue Angel
Winner
Caligari Film Award
Winner
Crystal Bear / 14plus: Best Feature Film
Panorama Award of the New York Film Academy
Winner
Peace Film Award
Winner
Reader Jury of the "Siegessäule"
Winner
Special Teddy
Teddy / Best Documentary/Essay Film
MURDER and murder 6.9
MURDER and murder
Yvonne Rainer
Winner
Teddy / Best Feature Film
Winner
Teddy / Best Short Film
Wolfgang Staudte Award
Winner
Honorary Golden Berlin Bear
Kim Novak
Winner
Berlinale Camera
Lauren Bacall
Lauren Bacall
Winner
Ann Hui
Winner
Franz Seitz Jr.
Winner
Armin Mueller-Stahl
Armin Mueller-Stahl
Winner
Special Mention
Jordan Kiziuk For the promising performance of a young actor.
Winner
Wolfgang Becker For the humorous and ironic portrayal of the changes taking place in present-day Berlin.
Winner
Spike Lee For the examplary ensemble acting of the whole team.
Winner
Panna Nikt 5.9
Panna Nikt
Anna Wielgucka For the promising performance of a young actress.
Winner
Forum / Best Film
All nominees
A Starry Sky Um Céu de Estrelas
Tata Amaral
Year
Nominations

