Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1957

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1957

Site West Berlin, Germany
Date 21 June 1957 - 2 July 1957
Golden Berlin Bear / Best Feature-Length Documentary/Cultural Film
Secrets of Life Secrets of Life
James Algar
Winner
All nominees
Ruf der Götter Ruf der Götter
Dietrich Wawzyn
The Last Paradise L'ultimo paradiso
Folco Quilici
Golden Berlin Bear / Best Short Documentary/Cultural Film
Gente lontana Gente lontana
Winner
Golden Berlin Bear
12 Angry Men 8.5
12 Angry Men
Sidney Lumet
Winner
Watch trailer
All nominees
Whom God Forgives Amanecer en Puerta Oscura
José María Forqué
Woman in a Dressing Gown Woman in a Dressing Gown
Dzh. Li Tompson
A Tailor's Maid Padri e figli...
Mario Monicelli
The Teahouse of the August Moon 6.7
The Teahouse of the August Moon
Daniel Mann
The Spanish Gardener The Spanish Gardener
Philip Leacock
Jonas Jonas
Ottomar Domnick
Wang hun gu Wang hun gu
Yan Jun
Freedom Freedom
Stevnemøte med glemte år Stevnemøte med glemte år
Jon Lennart Mjøen
Stowaway Girl Manuela
Guy Hamilton
The Tough El Fetewa
Salah Abouseif
Tizoc Tizoc (Amor indio)
Ismael Rodriguez
Brahim Brahim
Jean Flechet
The Man in the Raincoat L'homme à l'imperméable
Julien Duvivier
Kabuliwala Kabuliwala
Tapan Sinha
Be Dear to Me Ingen tid til kærtegn
Annelise Hovmand
The Adventures of Arsène Lupin Les aventures d'Arsène Lupin
Jacques Becker
The Girl from Corfu Protevousianikes peripeteies
Yannis Petropoulakis
Happiness Felicidad
Alfonso Corona Blake
1918 1918
T.J. Särkkä
Last Pair Out Sista paret ut
Alf Sjöberg
Arashi Arashi
Hiroshi Inagaki
El hombre señalado El hombre señalado
Francis Lauric
No Sun in Venice Sait-on jamais...
Roger Vadim
It Was Not in Vain Nije bilo uzalud
Nikola Tanhofer
The Wayward Bus The Wayward Bus
Victor Vicas
The Window to Luna Park La finestra sul Luna Park
Luigi Comencini
The Last Ones Shall Be First Die Letzten werden die Ersten sein
Rolf Hansen
The Legend of Hang Tuah Hang Tuah
Phani Majumdar
Silver Berlin Bear / Best Actor
Pedro Infante
Tizoc The award was given posthumously.
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Ivonn Mitchel
Woman in a Dressing Gown
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Mario Monicelli
A Tailor's Maid
Winner
Silver Berlin Bear / Best Feature-Length Documentary/Cultural Film
The Last Paradise L'ultimo paradiso
Folco Quilici
Winner
Silver Berlin Bear / Special Prize
Whom God Forgives Amanecer en Puerta Oscura
José María Forqué For the film's mentionable filmic solution of dramatic development and its cultural-historic depiction.
Winner
Kabuliwala Kabuliwala
Ravi Shankar For the best film music.
Winner
Silver Berlin Bear / Special Prize: Short Documentary/Cultural Film
Tausend kleine Zeichen Tausend kleine Zeichen
Herbert Seggelke
Winner
Big Bill Blues Big Bill Blues
Winner
Plitvicka jezera Plitvicka jezera
Dragoslav Holub
Winner
FIPRESCI Prize
Woman in a Dressing Gown Woman in a Dressing Gown
Dzh. Li Tompson
Winner
OCIC Award
12 Angry Men 8.5
12 Angry Men
Sidney Lumet
Winner
Watch trailer
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Be Dear to Me Ingen tid til kærtegn
Annelise Hovmand
Winner
OCIC Award - Special Mention
Woman in a Dressing Gown Woman in a Dressing Gown
Dzh. Li Tompson
Winner
