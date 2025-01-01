Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1978

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1978

Site West Berlin, Germany
Date 22 February 1978 - 5 March 1978
Golden Berlin Bear / Best Short film
What Did We Do to the Hens Co jsme udelali slepicím
Josef Hekrdle, Vladimír Jiránek
Winner
Golden Berlin Bear
Trout Las truchas
José Luis García Sánchez The Golden Berlin Bear of 1978 actually was given for the spanish contribution to the festival at all. Also included were: Las palabras de Max (1978) by Emilio Martínez Lázaro and Ascensor (1978), a short by 'Tomás Muñoz'
Winner
All nominees
Paper Flowers Flores de papel
Gabriel Retes
Jörg Ratgeb - Painter Jörg Ratgeb - Maler
Bernhard Stephan
Lemon Popsicle Eskimo Limon
Boaz Davidson
Lone Wolf 7.1
Lone Wolf Biryuk
Roman Balayan
Rhinegold Rheingold
Nikolaus Schilling
Opening Night 7.9
Opening Night Opening night
John Cassavetes
Flaming Hearts Flammende Herzen
Walter Bockmayer, Rolf Bührmann
Pas koji je voleo vozove Pas koji je voleo vozove
Goran Paskaljević
Closed Circuit Circuito chiuso
Giuliano Montaldo
My Father's Happy Years Apám néhány boldog éve
Sándor Simó
The Fall A Queda
Ruy Guerra, Nelson Xavier
Moritz, Dear Moritz Moritz, lieber Moritz
Hark Bohm
Outrageous! Outrageous!
Richard Brenner
A Night Full of Rain La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia
Lina Wertmüller
Avantazh Avantazh
Georgi Djulgerov
One Page of Love Une page d'amour
Maurice Rabinowicz
The Chess Players 7.6
The Chess Players Shatranj ke khilari
Satyajit Ray
Flaming Hearts Flammende Herzen
Walter Bockmayer, Rolf Bührmann
The Teacher El brigadista
Octavio Cortázar
Death of a President Smierc prezydenta
Jerzy Kawalerowicz
The Brothers Lionheart Bröderna Lejonhjärta
Olle Hellbom
The Far Road Toi ippon no michi
Sachiko Hidari
Germany in Autumn Deutschland im Herbst
Rayner Verner Fassbinder, Alf Brustellin, Hans Peter Cloos, Aleksandr Klyuge, Maximiliane Mainka, Beate Mainka-Jellinghaus, Edgar Reitz, Katja Rupé, Folker Shlendorf, Peter Schubert, Bernhard Sinkel
Germany in Autumn Deutschland im Herbst
Rayner Verner Fassbinder, Alf Brustellin, Hans Peter Cloos, Aleksandr Klyuge, Maximiliane Mainka, Beate Mainka-Jellinghaus, Edgar Reitz, Katja Rupé, Folker Shlendorf, Peter Schubert, Bernhard Sinkel
Silver Berlin Bear / Best Actor
Craig Russell
Outrageous!
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Gena Rowlands
Gena Rowlands
Opening Night
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Georgi Djulgerov
Avantazh
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
The Contraption The Contraption
James Dearden Together with _Une vieille soupière (1977)_.
Winner
Une vieille soupière Une vieille soupière
Michel Longuet Together with The Contraption (1977).
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Single Achievement
The Teacher El brigadista
Octavio Cortázar For a first film.
Winner
Death of a President Smierc prezydenta
Jerzy Kawalerowicz Also for his whole works.
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
The Fall A Queda
Ruy Guerra, Nelson Xavier
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
My Father's Happy Years Apám néhány boldog éve
Sándor Simó
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
The Cycle Dayereh mina
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Outrageous! Outrageous!
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Competition
Opening Night 7.9
Opening Night Opening night
Ex aequo.
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Forum of New Cinema
The Second Awakening of Christa Klages Das zweite Erwachen der Christa Klages
Winner
Interfilm Award - Recommendation / Competition
Moritz, Dear Moritz Moritz, lieber Moritz
Winner
Interfilm Award - Recommendation / Forum of New Cinema
The Love Letters from Teralba Road The Love Letters from Teralba Road
Winner
Die allseitig reduzierte Persönlichkeit - Redupers Die allseitig reduzierte Persönlichkeit - Redupers
Winner
OCIC Award - Recommendation / Competition
My Father's Happy Years Apám néhány boldog éve
Winner
OCIC Award / Competition
What Max Said Las palabras de Max
Winner
OCIC Award / Forum of New Cinema
The Cycle Dayereh mina
Winner
OCIC Award - Special Mention / Competition
The Brothers Lionheart Bröderna Lejonhjärta
Winner
