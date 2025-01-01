José Luis García Sánchez The Golden Berlin Bear of 1978 actually was given for the spanish contribution to the festival at all. Also included were: Las palabras de Max (1978) by Emilio Martínez Lázaro and Ascensor (1978), a short by 'Tomás Muñoz'
Winner
All nominees
Paper FlowersFlores de papel
Gabriel Retes
Jörg Ratgeb - PainterJörg Ratgeb - Maler
Bernhard Stephan
Lemon PopsicleEskimo Limon
Boaz Davidson
7.1
Lone WolfBiryuk
Roman Balayan
RhinegoldRheingold
Nikolaus Schilling
7.9
Opening NightOpening night
John Cassavetes
Flaming HeartsFlammende Herzen
Walter Bockmayer, Rolf Bührmann
Pas koji je voleo vozovePas koji je voleo vozove
Goran Paskaljević
Closed CircuitCircuito chiuso
Giuliano Montaldo
My Father's Happy YearsApám néhány boldog éve
Sándor Simó
The FallA Queda
Ruy Guerra, Nelson Xavier
Moritz, Dear MoritzMoritz, lieber Moritz
Hark Bohm
Outrageous!Outrageous!
Richard Brenner
A Night Full of RainLa fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia
Lina Wertmüller
AvantazhAvantazh
Georgi Djulgerov
One Page of LoveUne page d'amour
Maurice Rabinowicz
7.6
The Chess PlayersShatranj ke khilari
Satyajit Ray
Flaming HeartsFlammende Herzen
Walter Bockmayer, Rolf Bührmann
The TeacherEl brigadista
Octavio Cortázar
Death of a PresidentSmierc prezydenta
Jerzy Kawalerowicz
The Brothers LionheartBröderna Lejonhjärta
Olle Hellbom
The Far RoadToi ippon no michi
Sachiko Hidari
Germany in AutumnDeutschland im Herbst
Rayner Verner Fassbinder, Alf Brustellin, Hans Peter Cloos, Aleksandr Klyuge, Maximiliane Mainka, Beate Mainka-Jellinghaus, Edgar Reitz, Katja Rupé, Folker Shlendorf, Peter Schubert, Bernhard Sinkel
