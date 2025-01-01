Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1994

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1994

Site Berlin, Germany
Date 10 February 1994 - 21 February 1994
Golden Berlin Bear / Best Film
All nominees
Sidestroke La nage indienne
Xavier Durringer
Golden Berlin Bear / Best Short film
Ashes Hamu
Ferenc Cakó
Winner
All nominees
Fight da faida Fight da faida
Vincenzo Gioanola
Revolver Revolver
Stig Bergqvist, Jonas Odell, Lars Ohlson And others.
Sashko Sashko
Mukola Kaptan
Revolver Revolver
Stig Bergqvist, Jonas Odell, Lars Ohlson And others.
All Out at Sea Auf hoher See
Imogen Kimmel
Bob's Birthday Bob's Birthday
David Fine, Alison Snowden
Bob's Birthday Bob's Birthday
David Fine, Alison Snowden
Die Geschichten des O. Die Geschichten des O.
Angela Holtschmidt
The Gorgon Die Gorgo
Anri Kulev
Drop Drop
Bruno Bozzetto
Golden Berlin Bear
In the Name of the Father 8.1
In the Name of the Father
Jim Sheridan
Winner
All nominees
Foetus A magzat
Márta Mészáros
Strawberry and Chocolate 7.4
Strawberry and Chocolate Fresa e Chocolate
Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío
Smoking/No Smoking Smoking/No Smoking
Alain Resnais
Exile Exile
Paul Cox
Strawberry and Chocolate 7.4
Strawberry and Chocolate Fresa e Chocolate
Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío
Fearless 7.0
Fearless
Peter Weir
Sparkling Fox Huo hu
Ziniu Wu
Ladybird Ladybird 7.4
Ladybird Ladybird
Ken Loach
The Window Over the Way Les gens d'en face
Iisus Garay Festival title: Els de davant.
Philadelphia 7.8
Philadelphia
Jonathan Demme
Al otro lado del túnel Al otro lado del túnel
Jaime de Armiñán
Something Fishy Pas très catholique
Tonie Marshall
A Terceira Margem do Rio A Terceira Margem do Rio
Nelson Pereira dos Santos
Passage to Buddha Hwaeomgyeong
Jang Seon-u
Alles auf Anfang Alles auf Anfang
Reinhard Münster
Il giudice ragazzino Il giudice ragazzino
Alessandro Di Robilant
The Year of the Dog 6.8
The Year of the Dog God sobaki
Semyon Aranovich
Three Colors: White 7.6
Three Colors: White Trois couleurs: Blanc
Krzysztof Kieslowski
Watch trailer
Charachar Charachar
Buddhadev Dasgupta
Der Blaue Der Blaue
Lienhard Wawrzyn
Cari fottutissimi amici Cari fottutissimi amici
Mario Monicelli
Silver Berlin Bear / Best Actor
Tom Hanks
Tom Hanks
Philadelphia
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Crissy Rock
Ladybird Ladybird
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Krzysztof Kieslowski
Krzysztof Kieslowski
Three Colors: White
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
Balthazar Balthazar
Christophe Fraipont
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Artistic Achievement
The Year of the Dog 6.8
The Year of the Dog God sobaki
Semyon Aranovich For the understanding depiction of new fates in contemporary Russia.
Winner
Silver Berlin Bear / Outstanding Single Achievement
Smoking/No Smoking Smoking/No Smoking
Alain Resnais For the originality.
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
Strawberry and Chocolate 7.4
Strawberry and Chocolate Fresa e Chocolate
Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío
Winner
Strawberry and Chocolate 7.4
Strawberry and Chocolate Fresa e Chocolate
Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío
Winner
Alfred Bauer Award
Passage to Buddha Hwaeomgyeong
Jang Seon-u
Winner
Blue Angel
Il giudice ragazzino Il giudice ragazzino
Alessandro Di Robilant
Winner
Caligari Film Award
Sátántangó 8.2
Sátántangó
Béla Tarr
Winner
Crystal Bear / Best Feature Film
No Worries No Worries
David Elfick
Winner
Crystal Bear / Best Short Film
Binke kan inte flyga Binke kan inte flyga
Ylva-Li Gustafsson, Lennart Gustafsson
Winner
Binke kan inte flyga Binke kan inte flyga
Ylva-Li Gustafsson, Lennart Gustafsson
Winner
Peace Film Award
Balagan Balagan
Klaus Volkenborn Tied with God sobaki (1994).
Winner
The Year of the Dog 6.8
The Year of the Dog God sobaki
Semyon Aranovich Tied with Balagan (1994).
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Competition
Ladybird Ladybird 7.4
Ladybird Ladybird
Ken Loach
Winner
Prize of the Ecumenical Jury / Forum of New Cinema
La estrategia del caracol La estrategia del caracol
Sergio Cabrera
Winner
Reader Jury of the "Siegessäule"
Heavy Blow Heavy Blow
Hoang A. Duong
Winner
Teddy / Best Documentary Film
Coming Out Under Fire Coming Out Under Fire
Arthur Dong
Winner
Remembrance of Things Fast: True Stories Visual Lies Remembrance of Things Fast: True Stories Visual Lies
John Maybury
Winner
Teddy / Best Feature Film
Go Fish Go Fish
Rose Troche
Winner
Strawberry and Chocolate 7.4
Strawberry and Chocolate Fresa e Chocolate
Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío
Winner
Strawberry and Chocolate 7.4
Strawberry and Chocolate Fresa e Chocolate
Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío
Winner
Heavy Blow Heavy Blow
Hoang A. Duong
Winner
Teddy / Best Short Film
Carmelita Tropicana: Your Kunst Is Your Waffen Carmelita Tropicana: Your Kunst Is Your Waffen
Ela Troyano
Winner
Wolfgang Staudte Award
Ladoni 7.8
Ladoni Palms
Artur Aristakisian
Winner
Honorary Golden Berlin Bear
Sophia Loren
Sophia Loren
Winner
Special Mention
Fearless 7.0
Fearless
Rosie Perez For outstanding performance.
Winner
Sparkling Fox Huo hu
For the cinematography.
Winner
Cari fottutissimi amici Cari fottutissimi amici
Mario Monicelli To our dear fried Mario Monicelli.
Winner
